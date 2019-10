Napi horoszkóp - 2019. október 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.10.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Negatív kritikát kaphat az egyik szerettétől. Máskor lazán odébb söpörné, és nem izgatná magát rajta, most viszont nem megy ki a fejéből. Ha úgy érzi, van benne igazság, akkor ne haragudjon meg rá, hanem fogadja el és változtasson rajta. Ettől függetlenül ma kellemes nap vár Önre, mert rábukkanhat valami olyanra, amire vágyott és így lehetősége lesz meglepnie magát. Merjen is a saját kedvében járni, ennyit megérdemel!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Okosan teszi, ha ma nem vág bele semmilyen bizonytalan, kéteskimenetelű dologba, mindegy, mit ígérnek a szerettei vagy a barátai. Nem azért, mert megbízhatatlanok, hanem mert bizonyos tényezővel talán ők sem számoltak. Bölcsen jár el akkor, ha ma a járt úton marad, és nem cseréli el. Ma ne szervezzen magának túl sok programot, törekedjen arra, hogy rendesen kipihenje magát.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma inkább a szívére, semmint az eszére kíván hallgatni. Legyen ezzel óvatos, mert ma pont, hogy becsaphatják Önt az érzelmei. Jobban tenné, ha inkább arra törekedne, hogy racionális döntéseket hozzon. Beszéljen róla a bizalmasával vagy az egyik rokonával, mert az illető segítene magát észhez téríteni így elkerülhetné azt, hogy meggondolatlan dolgot kövessen el. Senki érzéseivel ne akarjon játszani!

RÁK: (június 22 - július 22.)

Egész hétvégén csak egy dolog foglalkoztatta. Talán a kedvese vagy az új hobbija, de lassan szembesülnie kell azzal, hogy már el is repült a hétvége és nem foglalkozott egyéb teendőivel vagy éppenséggel barátaival. Sajnos ahhoz késő lehet, hogy minden bezsúfoljon a nap hátralevő részébe, így próbálja meg okosan beosztani az idejét. De ne a kötelezettségeit hagyja utoljára, mert akkor azok biztos nem kerülnek elintézésre!





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Nem kizárt, ha ma randizni hívják, vagy napközben ismerkedhet meg valakivel. Ha szimpatikus az illető, akkor legyen bátor és adjon neki egy esélyt! Amennyiben nem, akkor ne játsszon az érzéseivel és adja finoman a tudtára, hogy nem lehet Önök között semmi. Így elkerülheti, hogy később kellemetlensége adódjon. Viszont a párban élőknek nagyon is randizniuk kellene, mert kissé ellaposodott a kapcsolatuk!





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Egyik szerettének, barátnőjének tanácsra lehet szüksége. Legyen óvatos, mikor ilyesmit osztogat, és ne bánjon felelőtlenül a szavakkal. Inkább hallgassa meg a problémáját, mert már azzal is sokat segíthet neki. Ám ha nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy mondjon is valamit, akkor tegye azt, csak legyen óvatos, nehogy később magán verje le a port, ha valami nem úgy alakult, mint azt tanácsolta.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Vigyázzon, mert lobbanékony hangulatban lehet. Már eleve feszülten, ingerülten ébred. Egyik pillanatról a másikra kaphat össze szeretteivel. Nem jellemző Önre, de most mégis azt érzi, nehezére esik elviselnie egyeseket, vagy legalábbis csöndben maradni és nem kifejteni a véleményét. Legyen óvatos, mert akarva-akaratlanul is megbánthat másokat, főleg olyat, aki nem is tehet semmiről.





Egy váratlan hívás vagy levél kavarhatja fel a napját. Egy régi ismerőse keresi fel és talán szeretne magával újra találkozni vagy akár közelebbi viszonyba kerülni. Csak magán múlik a dolog, úgyhogy alaposan gondolja. Talán egy találkozóra mindenképpen szükség lenne, főleg akkor, ha rossz viszonyban váltak el, mert most legalább lehetőségük nyílna arra, hogy tisztázzák a kapcsolatukat.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Nosztalgikus nap vár Önre. Talán azért, mert családi találkozó lesz vagy, mert otthon pakolászás közben talál régi emlékeket, de az biztos, hogy ma sok szép emlék jut az eszébe. Szinte egész nap kitart a nosztalgikus hangulata és egyre csak azon morfondírozni, mi hiányzik a jelenlegi életéből, ami miatt nem lehetnek a dolgok most is úgy, ahogy régen. Ne is a múltba akarjon visszatérni, hanem a jelenét próbálja megváltoztatni!

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Kellemes nap elé néz, ugyanis ma több pozitív visszacsatolást is kaphat. Szerettei, barátai elismerik tudását, képességét, valamivel kapcsolatban kiemelkedő dicséretre számíthat. Nem is gondolta volna, mennyire jól eshet Önnek, de talán pont erre lesz szüksége ahhoz, hogy megerősödjön a magába vetett hite és akár megmerjen lépni valami olyat, amihez eddig nem volt bátorsága, mert kétségei voltak önmagát illetően.





BAK: (december 22 - január 20.)

Túlságosan rágörcsöl valamire vagy éppenséggel valakire. Mindent megtesz annak érdekében, hogy sikerüljön valami, talán egy cél megvalósítása vagy meghódítsa kiszemeltjét. Okosan tenné, ha kicsit elengedné. Nem veszít semmit azzal, ha tart egy-két nap szünetet. Talán erre van szükség ahhoz, hogy rájöjjön, mit ront el, mit kellene tennie annak érdekében, hogy végre sikerrel járjon.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Elérkezettnek látja az időt, hogy párjával szintet lépjenek. Bármi is legyen a vágya, ne egyedül döntsön róla és ne is leerőszakolni akarja a párja torkán. Szánjon ma időt arra, hogy ezt megbeszéljék, és ha elég türelmes és kitartó, akár célt is érhet nála, de az is lehet, hogy talán ő is éppen azon gondolkodott, amin maga! Ha elég megértő és nyitott a kedvesével szemben, hatalmasat fejlődhet ma a kapcsolatuk.





HALAK: (február 19 - március 20.)



