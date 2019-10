Napi horoszkóp - 2019. október 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.10.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Úgy érzi, bármennyire is igyekszik, kicsúsznak a dolgok a kezei közül. Sehogy sem akarnak összejönni a dolgok és egyre másra kisebb csalódások érik. Érthető, ha ez ma kicsit lelombozza és elveszi a kedvét attól, hogy igyekezzen. Talán ma már valóban nem kellene erőlködnie, inkább engedje el a dolgokat, lazítson és majd hétfőtől megújult erővel fut neki újra a hétnek!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Annak ellenére, hogy ma több kellemetlen hír is a fülébe juthat, nem törik össze. Ma könnyedén túlteszi magát a kellemetlenségeken és halad tovább előre céljai megvalósításának irányába. Minden problémát és felmerülő akadályt könnyedén, már-már nevetve sikerül megoldania. Saját maga is meglepődik azon, mennyire eltűnt magából a stressz és hogy nem aggodalmaskodik olyanok miatt, amikért régen lerágta volna a körmét.

Könnyen összerúghatja ma a port a kollégáival. Sehogy sem sikerül megegyezniük bizonyos kérdéseket, problémákat illetően. Ha Ön nem enged, akkor ők sem fognak, viszont semmiképp se vigye el a balhét olyan miatt, amiről Ön nem tehet. Vigyázzon, hogy diplomatikus énje ne hagyja cserben, és azt se engedje, hogy kihozzák a sodrából. Lehet, hogy nem teljes győzelemmel, de sikerülhet a méltóságát megőrizve elhagynia a terepet.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha ma valami nem megy, ne erőltesse. Nem is érdemes ma kísérleteznie. Most már engedjen meg magának egy lazább napot és majd jövő héttől igyekezzen teljes gőzerővel ráfeküdnie a céljai megvalósítására. Ma már csak a legszükségesebb feladatokat lássa el, ne kapkodjon és ne stresszelje magát azzal, hogy mennyi dolga lenne. Inkább tervezze meg a hétvégéjét vagy már a ma estéjét!

RÁK: (június 22 - július 22.)

Egy nem túl kellemes kritika hatására elgondolkodik azon, hogy vajon nem-e látja rosszul magát és mérte fel ezáltal helytelenül a képességeit. Ez kifejezetten bölcs döntés. Jó volna, ha igyekezne olyannak látni magát, amilyen, a hibáival és erényeivel együtt, mert csak így tud igazán fejlődni. Ha van még min csiszolnia, azt ne tragédiaként fogja fel, hanem lehetőségként. Így, hogy tudja, min változtatnia, csak még jobb lehet!





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Sokan töpreng azon mostanában, hogy munkahelyet vagy karriert vált. Mielőtt megtenné, gondolja át a jelenlegi helyzetét, hogy mi az, amivel ténylegesen elégedetlen. Nem kizárt, hogy valójában nincs is olyan rossz helye a jelenlegi helyén, mint gondolja, legfeljebb egy kis kihívásra vágyik, azt viszont talán megkaphatja, ha szóvá teszi a felettesének. Ám ha menni szeretne, mert új élményekre vágyik, akkor tegye azt, de megfontoltan!





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ma szörnyen érzékeny lesz az ötleteivel kapcsolatban. Ön tökéletesnek gondolja őket, míg másokat hibákat találhatnak benne, vagy egyszerűen nem tetszik nekik. Önnek pedig ez rosszul esik, mert támogatást várna, illetve elismerést. Ám nem érdemes emiatt összevesznie másokkal. Fogadja el, hogy lehet más a véleményük, vagy nincs kedvük az Ön elképzeléseihez. Valósítsa meg őket egyedül, de érdemes lehet megvizsgálni a meglátásaikat!





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ma igazán lendületben lesz, csak úgy pörög a munka, nagyszerűen halad előre, éppen ezért ne hagyja, hogy bárki is elvonja a figyelmét és az energiáit. Ugyanis pont ma találhatják meg bizonyos személyek a gondjaikkal, hogy szeretnék a segítségét, tanácsát kérni. Szó se róla, ha kényelmesen belefér Önnek, akkor segítsen, de nem kell mindenkit megtámogatnia. Ügyeljen oda arra, hogy ne essen ki a ritmusból, mert így érhet el jelentős eredményeket.





Ma nem érdemes olyan vitába beleállnia, hogy kinek van igaza. Megeshet, hogy Önnek van, de akkor sem fogják ezt bevallani a többiek. Innentől kezdve pedig csak felesleges harcokba bonyolódhat, aminek rossz vége lehet. Jobban teszi, ha elengedi ezt a dolgot és inkább a békés megoldásokra törekszik. Ne úgy akarjon elmenni hétvégére, hogy lóg egy munkahelyi vita a levegőben, mert az hétfőn bizony megvárná.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Egyre többször érzi azt, hogy Ön dolgozik a kollégái helyett, vagy azzal megy el sok idő, hogy nekik segít, még akkor is, ha csak tanácsokat osztogat. Az egyik lehetősége, hogy teljesen felhagy ezzel, a másik, hogy segítséget kér a felettesétől, hiszen így nem tud haladni a saját feladataival, arról nem is szólva, hogy talán így már egy előléptetést is megérdemelne. De az biztos, hogy hosszú távon nem lesz szerencsés a jelenlegi helyzet.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Tartsa nyitva a szemeit és a füleit, mert ma egy izgalmas lehetőségről hallhat. Talán olyan dolog lesz, aminek a segítségével előreléphet a munkahelyén vagy egyáltalán a karrierjében. Megtudhatja, kinek az ajtaján érdemes kopogtatnia a plusz pénzért vagy a szerencsésebb munkakörülményekért, úgyhogy ma érdemes lehet szóba elegyednie egyik-másik kollégájával.

BAK: (december 22 - január 20.)

Jobb, ha ma nem akar csodákat várni magától. Mivel a hangulata is ingadozó, így a teljesítménye is az lesz. Egyszer megállíthatatlanul halad előre, de a következő pillanatban kap egy olyan impulzust, ami megállítja és kedvét szegi. Utána megint fellelkesül, de újabb nehézség éri, és ez így mehet ma egész nap. Ne is pénteken akarja megváltani a világot, most már tolja át hétfőre a feladatait és egyéb terveinek megvalósítását.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



