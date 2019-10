Napi horoszkóp - 2019. október 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.10.11 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Kimondottan könnyű napja lesz. A felmerülő problémák, nehézségek szinte egy csapás alatt megoldódnak. A legváratlanabb személy siethet a segítségére, mikor úgy érzi, szüksége lenne egy kis támogatásra. Többször is azt fogja érezni, hogy jó helyen van jó időben, ennek fényében szerencsés nap elé néz. Ma nem kell a munkahelyi stressz miatt aggódnia és villámgyorsan eltelik a napja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nagyon szeretne ma lazítani, de sajnos pont arra nem lesz lehetősége. Kénytelen belehúzni kicsit a munkába, különben nem fog tudni időben végezni egyik-másik feladatával. Érdemes ma szorgalmasnak lennie, nem fogja megbánni! Ráadásul még akár sikerrel is járhat ott, ahol a legkevésbé bízna benne. A hét többi napja már kifejezetten lazítós lesz, úgyhogy legyen erős és tartson ki még a mai nap!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Rengetegen fordulnak magához jó tanácsért, szívességért. Örömmel segít mindenkinek, de kezdi kicsit soknak érezni a dolgot. Egyre fáradtabbnak, szomorúbbnak érzi magát, mert azt érzi, mindennel foglalkozik csak azzal nem, amivel kellene, például saját magával vagy akár szerettei igényeivel. Ha már lelkileg is megterhelőnek érzi, akkor inkább mondjon nemet, mert rossz vége lesz annak, ha háttérbe szorítja saját életét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)

Roppant lobbanékony lehet a mai nap folyamán. Pillanatok alatt képes felkapni a vizet, méghozzá jelentéktelen dolgok miatt. Máskor nem csinálna belőlük akkora ügyet, nem úgy, mint ma. Ebből kifolyólag legyen óvatos, mert könnyen összeveszhet a szeretteivel, de főleg a kollégáival. Inkább kerülje a konfliktust, mert ma olyat mondhat másoknak, amit később megbánna, de addigra már sokakat magára haragíthat. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Egy kissé maga alatt lehet ma. Sokat gondol arra, hogy nem azt csinálja, amit igazán szeretne, hogy jó volna megvalósítani a vágyait és akár saját üzletbe kezdeni vagy szakmát váltani. Ha már egyre többször jut erre a pontra, akkor talán itt lenne az ideje annak, hogy utánanézzen annak, milyen lehetőségei vannak, és esetleg lépéseket tehetne vágyai eléréséért. Ossza meg gondolatait bizalmasával, mert még akár a segítségére is lehet!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Össze van ma zavarodva, nem igazán tudja, mihez is kellene kezdenie. Egyik pillanatban még a szívére akar hallgatni egy bizonyos dologgal kapcsolatban, a következőben meg már az eszére. Illetve egyszer azt hiszi, hogy már tudja, mit akar, a következőben pedig megint minden kérdéses. Lehet, hogy nem is ma kellene döntést hoznia, legalábbis ha van rád mód, halassza el máskorra.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Megvan az előnye annak, hogy mostanában több a munkája. Több időt tölt a kollégáival, és ha nem igyekszik elzárkózni előlük, hanem még nyitni is próbál feléjük, hogy figyelje meg, hogy egészen szoros kapcsolat alakulhat ki Önök között. Arra döbbenhet rá, hogy egyeseket félreismert, és ezáltal kellemesen csalódhat bennük. Merjen Ön is megnyílni, mert hosszú távon csak kifizetődő az, ha szövetségesek veszik körbe.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma több rossz hír is a fülébe juthat és ráadásul rengeteg munkája van. Mégis, hiába, hogy nem alakulnak túl kedvezően a dolgok, nem csügged, és nem depressziózik be. Sőt, igyekszek kifejezetten pozitívan látni a helyzetét és a történések ellenére is vidám maradni. Ez a legjobb politika, amit csak tehet és meg is lesz az eredménye! Több akadályt is sikerül legyőznie, sikerül megoldania pár problémát is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Rengeteg dolga van, és az nem segít, hogy egyszerre próbál minden tüzet eloltani. Nem lesz jó vége annak, ha több dologba is belekezd, mert annak az szokott lenni a vége, hogy egyikkel sem végez. Vagyis rangsorolja a feladatokat, a problémákat és aszerint igyekezzen a végükre járni. Máskülönben ne lepődjön meg azon, ha nap végén még rosszabbnak érzi a helyzetét a nap elejéhez képest. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Mindig a jól bevált, biztonság módszerekhez ragaszkodik. Az ismert utat járja inkább, semmint kockáztasson. Szeret is biztosra menni, ugyanakkor az jár a fejében, hogy néha szeretne kreatívabb lenni. Meglehet, hogy épp itt lenne az ideje annak, hogy feszegesse a határait, merjen új dolgokat is kipróbálni. Attól még mehet biztosra vagy legalábbis megközelítőleg, de talán épp ezt az izgalmat hiányolja az életéből. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Úgy érzi, többet dolgozik, mint amennyit kap, de legalábbis egyenlőtlenséget érez úgy, hogy közben talán több felelősséget is vállal. Viszont ahelyett, hogy ezen puffogna, vagy azokkal pörölne, akik nem tehetnek róla, okosabban tenné, ha a főnökével beszélnie erről, hogy-hogy is van ez a dolog. Így nemcsak a probléma oldódhat meg, de még akár is jól is járhat. Csak vigyázzon, hogy ne az indulatai irányítsák.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Önnek kell megoldania egy családban felmerülő konfliktust, de legalábbis szerettei magától várják a megoldást. Ez ma egy kicsit leterheli, de nap végére még meg is jöhet az ihlet és rálelhet a megoldásra. Viszont a hosszú távú siker érdekében le kellene fektetniük pár alapszabályt és ne hagyja, hogy mindig minden ilyen gondot az Ön nyakába varrjanak. A családi probléma, mindenki gondja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp