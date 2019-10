Napi horoszkóp - 2019. október 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.10.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Tökéletes ez a nap arra, hogy rendezze a problémás kapcsolatait. Ha valakivel rossz viszonyban vannak, nézeteltérésük van, ma minden adott ahhoz, hogy szót értsenek és megbékéljenek. Használja ki a lehetőséget és tegye meg a kezdő lépéseket annak érdekében, hogy megjavuljon a kapcsolatuk. Nem az számít ki miatt kerültek ebbe a helyzetbe, hanem az, ki miatt oldódott meg.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egyik kollégája kezd egy kicsit az agyára menni azzal, hogy folyton a nyakán a lóg, fárasztja, vagy mindig Öntől kér segítséget. Ha már szörnyen zavarja, nyugodtan adja a tudtára, de óvatosan, hogy ne bántsa meg. Egyébként valószínűleg nem szándékosan csinálja, csak nem veszi észre magát, ezért igyekezzen több türelemmel lenni iránta. Nagyon is vannak szerethető tulajdonságai, vegye őket észre!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egy kicsit jobban oda kell tennie magát. Nyomja meg ezt a napot, legyen szorgalmasabb és akkor a hét további részében már sokkal könnyebb napok elé néz. Kétségkívül megterhelő lehet ez a nap, amellett, hogy kedve sincs ahhoz, hogy pörögjön, de gondoljon arra, hogy miért teszi. Nemcsak a nyugalmát alapozhatja meg vele, hanem a sikerét is és még egy kis plusz pénzhez is juthat!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Úgy tervezi, hogy ma kicsit lazább napja lesz, nem viszi túlzásba a munkát és csak a legszükségesebb feladatokat látja el. Nagyon helyes, nem is kell minden áldott nap százszázalékosan pörögnie! Még egy esti kiruccanás is belefér a barátival, de csak akkor, ha képes időben hazaérni, vagyis ne mára tervezzenek oltári nagy bulit. Így legalább depressziós nem lesz, mert azt érzi, hogy csak a munkából áll az élete.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Talán egy rossz álom vagy megérzés miatt, de ma zaklatottnak érzi magát és ez az érzés az egész napjára kihat. Képes egész nap azon agyalni, milyen rossz dolog leselkedhet Önre, esetleg az álom fog-e megvalósulni. Próbáljon meg minél kevesebbet gondolni erre, úgy elkerülheti, hogy esetleg akaratlanul is bevonzzon valami olyat, amitől tényleg tart. Inkább tegyen arról, hogy valamilyen pozitív élmény is érje!





Ma kifejezetten szerencsés napja lesz. Úgy érezheti, hogy mindig jó időben és jó helyen van, vagyis ma több pozitív élményre is számíthat. Ajándékot, jutalmat kaphat, elismerő szavakat. Még az is előfordulhat, hogy a fülébe jut egy kivételes lehetőség, ami csak arra vár, hogy maga lecsapjon rá. Tartsa nyitva a szemét, legyen nyitott arra, hogy beszélgessen másokkal és nem kis meglepetések érhetik!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Újabb sikert érhet el a munkahelyén, vagy legalábbis összejön valami, amiben nagy bízott és amiért erőfeszítést is tett. Ünnepelje meg! Merjen kedvezni magának és akár szeretteinek. Megérdemlik, hogy beüljenek valahova, hogy meglepje magukat valami kis aprósággal. Máskülönben nem fogja igazán azt érezni, hogy megéri keményen dolgoznia vagy törekednie céljai elérésére.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Szörnyen feszült lehet a mai napon. Nem kell sok ahhoz, hogy kiboruljon. Környezete is tart Öntől. Egészen apró dolgok is idegesítik, olyanok is, amik máskor sosem. Még azzal szemben is hajlandó undokoskodni, aki kedveskedni vagy segíteni próbál Önnek. Nézzen mélyen magába és lássa meg a valódi problémáját, így elkerülheti, hogy másokon vezesse le haragját és talán a mérge is elszáll.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Azt vette észre, hogy környezete kissé undok Önnel, de talán legfőképpen a kollégái. Ennek az lehet az oka, hogy irigyek Önre és a sikereire. Talán némelyikük úgy van vele, hogy kivételeznek magával és azért van előrébb. Ha ezzel kapcsolatos pletykát hall, próbálja meg a nem szívére venni, sem pedig háborút indítani, mert nem célravezető. Nyugodtan mondja meg, azt hisz, amit akar, Ön úgyis tudja, hogy felettesei a teljesítményét díjazzák.

Egyik barátjával egy banális dolgom összezörrenek. Meglehet, hogy Önnek van igaza, de jobb lenne, ha a továbbiakban nem feszegetné ezt a kérdést, inkább hagyja rá. Fogadja el, hogy más véleményen vannak. Ha nem megy le a nyakáról, akkor csak nagyobb lesz a távolság Önök között. Hagyja rá a dolgokat, majd megbékül. Ezért sem kell mindenáron ma a békülést erőltetnie.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Sokat gondolkozik azon, hogy belevág valami újba. Talán egy új szakma elsajátításába, nyelv megtanulásába, netán egy új hobbit keres magának, de mindenképpen szeretne valami új dolgot az életébe. Viszont könnyen előfordulhat, hogy egyszerre több dolog is érdekelni fogja, de jobb lenne, ha csak egy dologba ugorna bele. Ha túl sok mindenbe kezd bele, egyikben sem fog igazán elmélyülni.

BAK: (december 22 - január 20.)



Valamelyik barátjától egy apró figyelmességet kap vagy valami olyan csekélységnek tűnő dolgot mond, vagy tesz, ami hihetetlenül jó érzéssel tölti majd el. Nem maga a dolog számít majd, hanem a szándék, a figyelmesség és ez az, ami Önt melegséggel tölti el. Sokat jelent ez ma Önnek, mert igazán azt érzi majd, hogy szeretik és megbecsülik. Talán pont erre volt szüksége ahhoz, hogy megjöjjön az önbizalma!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



