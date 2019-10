Napi horoszkóp - 2019. október 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

KOS: (március 21 - április 20.)



Legyen óvatos, mert hajlamos lehet arra, hogy túl őszintén, már-már nyersen fogalmazzon, amivel viszont könnyen megbánthat másokat. Lehet, hogy Ön nem sértődne meg azon, amit mondd, de másnak fájó pont lehet, ezért igyekezzen tiszteletben tartani mások érzéseit és ne az legyen a fontosabb, hogy elmondhassa, amit szeretne. Még azokat is sikerülhet megbántani, akiket egyébként nem szokott, ma még ők is érzékenyebbek lehetnek.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Belement egy olyan feladat vagy szívesség elvégzésébe, amihez egyáltalán nincs kedve és azon töpreng, hogyan mondja vissza. Ez nem lenne bölcs dolog, és nemcsak azért, mert megharagudnának Önre, hanem meg is bántana vele másokat. Legyen erős és tartson ki! Próbálja meglátni a pozitív oldalát vagy vegyen rá másokat is, hogy segítsenek és akkor hamarabb is végezhet.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Sikeresen belerángathatják egy olyan munkahelyi vitába, ami nem tartozik Önre. Nem szeretne, de mégis sikerül véleményt formálnia, amiből kellemetlensége adódhat. A legjobb, ha menti, ami menthető. Nem kell visszaszívnia, amit mondott, de a legjobb volna, ha rövidre zárná a vitát vagy elvenné a szavainak az élét. Próbáljon másnak is igazat adni vagy legalábbis megértőnek mutatkozni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szerencsére nyugodt, stresszmentes nap elé néz. Végre nem háborgatják, nem látják el plusz feladatokkal, jut ideje önmagára is, de minimum arra, hogy kényelmes tempóban végezhesse el a feladatait. Élvezze ki, hogy ennyire laza napja van, és ne igyekezzen magának feladatokat kitalálni. Végezze el, amit el kell, utána menjen haza és lepje meg magát egy házi wellness élménnyel, vagy üljenek be valahová a barátaival.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma rettenetesen ingerlékeny és türelmetlen lehet a környezetével szemben. Ha nem próbálja kicsit türtőztetni magát, egyik pillanatról a másikra óriási veszekedés közepén találhatja magát és egyeseket tartósan magára haragíthat. Nehogy azt higgye, hogy mentség lesz, ha nehéz napjai vannak vagy más jellegű gondjai, hiszen attól még nem másokon kellene levezetnie a feszültségét.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Azt hinné, ez is átlagos, szokásos nem lesz, munkával, meg egy kis munkahelyi stresszel és ennyi. De nem. Délután vagy este kellemes meglepetésben lehet része, ami talán az egész hetét széppé varázsolja. Talán a kedvese lesz az, aki romantikus gesztust tesz és sikerül magát levennie a lábáról, de az sem kizárt, hogy egyik másik szerette igyekszik majd a kedvében járni.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Fizetésemelésre vagy előléptetésre vágyik? Akkor ne fogja vissza magát! Ez lehet az Ön nagy napja! Érdemes lehet bepróbálkoznia feletteseinél. Legyen magabiztos és merjen kockáztatni. Minden esély megvan arra, hogy ma nyitott fülekre talál. Az sem kizárt, hogy talán nem egy az egyben azt kapja, amire vágyik, de helyette mégis valami olyat kínálhatnak fel Önnek, amivel kimondottan elégedett lehet.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Végre ismét képes lelkesedni a munkájáért. Talán csak azért, mert ismét meglátta benne a szépséget, eszébe jutott, miért választotta. De az sem lehetetlen, hogy történni fog valami, aminek köszönhetően igazán azt érezheti: jó helyen van és tényleg azt csinálja, amire hivatott. Ezt előidézheti egy pozitív visszacsatolás vagy valamiféle jutalom, elismerés, ami igazán boldoggá teszi.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Olyan érzése van, mintha elátkozták volna. Semmi sem akar könnyen össze, folyton nehézségekbe ütközik. Amikor megold egy problémát, nehézséget, hirtelen adódik egy másik. Csak a nap első fele lesz ennyire döcögős, utána már minden sokkal gördülékenyebben fog menni. Legyen türelemmel és ne veszítse el a fejét. Szerencsére akadnak majd olyanok, akik a segítségére sietnek!





Vigyázzon, ma hajlamos lehet túlzásokba esni. Túlozhat, mikor épp véleményt fejt, de akkor is, ha eszik vagy iszik. Ma törekedjen a mértékletességre, úgy elkerülheti, hogy testi vagy akár más jellegű kellemetlensége legyen. Ugyanez igaz akkor, ha sportol, ne hajtsa túl magát, mert veszélyes lehet! Emellett ügyeljen arra, kinek, mit ígér még akkor is, mert komolyan szaván foghatják!

BAK: (december 22 - január 20.)



Valamivel kapcsolatban ideje lenne döntést hoznia, ám egyelőre nehezére esik. Az egyik pillanatban azt hiszi, tudja mit akar, de a másikban már nem, illetve a két véglet között mozog. Lehet, nem ma kellene meghoznia a döntést, hanem lehetőség szerint elnapolnia. Ne görcsöljön rá, mert attól csak rosszabb lesz. Adjon magának időt és várja ki, amíg sikerül lecsillapodnia, de óvatosan hagyatkozzon mások véleményére.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma bizony kiborulhat a bili. Saját maga is meglepődik azon, hogy mennyire elveszíti az önkontrollt és düh- vagy éppen sírórohamot kap. Ne szégyellje magát emiatt és ne legyen rossz érzése, hiszen bárkivel előfordulhat, Ön is ember. Viszont érdemes lenne elgondolkodnia azon, hogy változtat az életén, vagy legalább tartson egy alapos önvizsgálatot ahhoz, hogy rájöjjön, mi mindent fojtott el.

HALAK: (február 19 - március 20.)



