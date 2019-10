Napi horoszkóp - 2019. október 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.10.07 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Sikerül azt csinálnia ma, amihez csak kedve van. Vagyis, ha egész nap pihenni, aludni, olvasni szeretne, akkor az lesz a program. Ám ha szívesebben járna a szabadban, ahhoz is fog partnert találni. De ha már partner, nem ártana odafigyelnie kedvese igényeire is. Hosszú ez a nap, igazán megoldható lenne az, hogy mindketten megkapják azt, amit szeretnék. Törekedjen arra, hogy kedvese is boldog és elégedett lehessen!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Semmilyen tevékenységet erőltessen ma. Csak olyan dolgot csináljon, amihez valóban kedve van, amit őszintén el tud végezni. Így maga is boldog lesz és a környezetét sem bántja meg. Ha olyanra akarnák rávenni, amihez nincs túl sok affinitása, ajánljon nekik alternatívát és pótolja be velük legközelebb azt, amit ők szeretnének. Az a lényeg, hogy legyen nyitott arra, hogy nekik is jó legyen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Komoly kísértést érez arra, hogy ma is dolgozzon, de nem lenne szerencsés. Nem feltétlenül munkahelyi dologról van szó, lehet, hogy csak otthon szeretne hasznos lenni, ám így is úgy is balgaság lenne. A csillagok arra bíztatják, maradjon a fenekén és olyan dolgot csináljon, ami kikapcsolja, és amihez igazán kedve van. Ne legyen lelkiismeret-furdalása azért, mert időt szán magán és olyasvalamit csinál, ami tényleg jól esik Önnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ez ma egy olyan nap, amikor osztozkodnia, illetve alkudoznia kell, mert nem szólhat minden magáról. Nemcsak az Ön vágyai fogna ma érvényesülni, legalábbis ha békességet szeretné és még boldoggá is tenne másokat, akkor legyen nyitott arra, hogy szerettei kedvében járjon. Ez még nem jelenti azt, hogy az Ön vágyai teljesen háttérbe szorulnak, csupán azt, hogy nem egyedül magáé lesz a főszerep.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Tökéletes ez a nap arra, hogy fejlődjön, hogy képezze magát. Ma nyugodtan végig olvashat egy kellemes könyvet vagy akár új dolgot tanulhat. Ám ha tanulmányaival szeretne haladni, azt is megteheti. Használja ki, hogy ma fogékony az agya és könnyedén magába szippantja a tudást. Érdemes lehet ezzel kapcsolatban másokkal is beszélgetnie, mert általuk talán még könnyebben sajátíthatja el, amit el kellene.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Semmi kedve ahhoz, hogy kimozduljon otthonról, pedig kapni fog meghívást és remek program lehetőségek is kínálkoznak az Ön számára. Ám egyszerűen nincs kedve semmihez, és szívesebben töltődne alvással, házi wellnesszel, olyannal, ami teljesen kikapcsolja és nem kell hozzá szinte semmit sem tennie. Adja meg magának, amire vágyik, hiszen így lesz képes utána pörögni egész héten.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Elönti ma a béke és a nyugalom. Teljes harmóniában áll önmagával és a környezetével. Úgy érzi, végre megtalálta a válaszokat, amiket keresett. Érdemes ma eltöltenie egy kis időt a szabadban, mert értékes gondolatok juthatnak az eszébe, akár megoldások a gondjaira vagy kivételes ötletek. Ne legyen rest időt áldoznia önmagára, ne legyen lelkiismeret-furdalása azért, mert biztos tölthetné hasznosabban is az idejét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Vigyázzon, mert ma hajlamos lehet túlzásokba esni. Mértékkel igyon és egyen, különben elcsaphatja a gyomrát és az rányomná a bélyegét az egész vasárnapjára. Ha nem akar fél napig feküdni vagy más kellemetlen következményekkel szembenézni, akkor tudjon nemet mondani, mégis akkor is, ha esetleg környezete az ellenkezőjére bíztatja. Így is kellemesen töltheti a vasárnapját.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Összetalálkozhat egy régi ismerősével, aki sikeresen felkavarhatja az érzelmileg. Olyan kérdések járnak a fejében, miért épp most találkozott vele össze, hová akar mindez vezetni. Talán egyszerűbb lenne, ha beszélne az illetővel. Bizonyára jó oka van annak, hogy a sors összehozta Önöket. Találgatás helyett menjen biztosra. Talán most van lehetőségük elrendezni a kapcsolatukat vagy épp felvirágoztatni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Szörnyen fáradtnak és kimerültnek érzi magát. Semmihez sincs kedve a mai nap folyamán és éppen ezért érzi majd olyan lassúnak, mintha soha nem akarna eltelni. Fogadja el, hogy ez egy ilyen nap, nem kell belőle görcsösen kitörnie. A legjobb volna, ha átadná magát a pihenésnek, csináljon valami olyat, amihez minimálisan, de kedve van. Használja ki, hogy ilyen csendes, békés napja van.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Fantasztikusan érzi ma magát. Úgy érzi, minden a helyére került. Végre kitisztult az elméje, már tudja, mit szeretne, és mit kellene tennie. Ez a nap a megvilágosodás jegyében telik. Viszont ma még semmibe se akarjon belevágni, ez a nap a pihenésről, a kikapcsolódásról szóljon. Holnaptól kezdve lesz elég lehetősége megvalósítania a terveit. Szánja ezt a napot arra, hogy a szeretteivel legyen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Fogalma sincs, mihez kezdjen ma. Otthon is maradna, de menne is, hogy találkozzon a barátaival. Kétségkívül vonzza a lehetőség, hogy kidugja az orrát otthonról, ugyanakkor szeretne pihenni is. Talán egy program, egy találkozó belefér, de csak akkor, ha képes magának parancsolni és időben hazaér! Ha tudja magáról, hogy ez nem fog menni, akkor engedje el a dolgot és inkább maradjon otthon pihenni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc