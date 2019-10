Napi horoszkóp - 2019. október 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.10.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egy ideje már tartott egy bizonyos dologtól és úgy sejtette, hogy hamarosan be kellene következnie. Sajnos talán épp ez a nap lesz az, amely igazolja a rossz érzéseit. Hogyha így történne, akkor se kenődjön el. Sőt, inkább gondoljon arra, hogy legalább túl esett rajta és már nem kínozza a rossz érzés. Most már dőljön hátra és nézzen előre! Ne engedje, hogy a pozitív gondolkodása cserben hagyja!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Amennyiben romantikára vágyik és arra, hogy minőségi időt töltsön a kedvesével, akkor ne célozgasson tovább vagy egyenesen próbálja a kedvese szájába rágni, hogy mit vár el. Okosabban tenné, ha inkább megmutatná. Ne úgy érezze, hogy már megint Önnek kell ezt is megszerveznie. Ha fontos Önnek a kedvese és a romantika, akkor ezt meg fogja lépni. Már csak azért is érdemes, mert így a kedvese is rákaphat az ízére!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma több kisebb kellemetlenség is érheti. Talán elutasítják, nem jön össze valami, amiben nagyon reménykedett, de legalábbis csalódás éri. Nagy szüksége lenne arra, hogy olyan társaság vegye körbe, amely segít Önnek átlendülni. Munka után üljön be valahová kollégáival vagy barátaival. Nem az a cél, hogy rájuk zúdítsa a panaszáradatát, hanem, hogy feltöltődjön a jelenlétükben.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ez a nap, amikor félre kellene tennie konfliktuskerülő énjét. Érthető, hogy nem szereti a hangos szót és a vitázást, de ha mindig mindent ráhagy másokra, sosem áll ki magáért, előbb-utóbb meg fogja inni a levét és rosszul fog járni. Vagyis ma nyugodtan álljon ki magáért és merje elmondani a véleményét. Higgye el, így egyesek szemében kimondottan nőhet és még nyitott fülekre is találhat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Valami miatt ma belső nyugtalanságot érezhet, de fogalma sincs, mi miatt. Van valami, ami nem hagyja nyugodni. Talán csak magába kellene néznie, mert lehet, hogy nem szívesen akar vele szembenézni. Inkább ezzel próbálkozzon, mintsem arra várjon, hogy valami szörnyűség történjen, mert biztos, hogy valami katasztrofális dolog fog történni. Hajlamos arra, hogy a legrosszabbra készüljön, közben talán csak valami apróság nyomasztja.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Mély beszélgetést folytat az egyik barátjával és a helyzete rávilágít arra, hogy Önnél sem tökéletes minden. Felébred magában a vágy, hogy változtasson, nehogy úgy járjon, mint ő. Ez bizony okos gondolat, de ne ragadjon le csak a vágynál, hanem tegyen is arról, hogy a dolgok változzanak. Ehhez pedig alapos önvizsgálatra lesz szüksége, és ha kell, akkor a kedvesét is be kellene vonnia elképzeléseinek megvalósításába.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Tökéletes ez a nap, hogy új dologba vágjon bele. Vagyis ha szeretne sportolni, életmódot váltani, esetleg új tanulmányokba, hobbiba belefogni, akkor érdemes lenne már ma elkezdenie. Nem kell mindjárt teljesen belemerülnie, de tegye meg a kezdő lépéseket, így legalább biztosíthatja a szerencsés kezdetét. Ha pedig van olyan, akit érdekelhet a lehetőség, próbálja meg bevonni, úgy legalább még izgalmasabb lesz!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Sokszor azt hiszi ? ahogy talán mai is ? hogy környezete csak irigy és ezért próbálják meg lebeszélni bizonyos dolgokról, vagy mert nekik nincs lehetőségük arra, aminek Önnek igen. Ám az igazság az, hogy valójában szeretik és aggódnak Önért. Tehát, mikor azt mondják, túl sokat dolgozik, vagy veszélyes játékot űz az üzletben, vagy a szerelmi életét illetően, érdemes lenne őket meghallgatnia.

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ma már kezd végre felengedni. Nehéz és talán kissé stresszes héten van túl. Készen áll arra, hogy ma átadja magát a pihenésnek. Ha nem akarja elkezdeni felállítani az alvási rekordját, akkor menjenek el együtt barátaival és bulizzanak. Mindenképpen érdemes egy kis kikapcsolódást beiktatnia az estéjébe, mert utána annál kisimultabban kezdheti meg a hétvégéjét. De figyeljen arra, hogy ne essen át a ló túloldalára! Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Gondja támadt az egyik szerettével, de nem engedi, hogy megbeszéljék a dolgot vagy azt, hogy segítsen neki. Emiatt ne legyen lelkiismeret-furdalása és ne is erőltesse azt, hogy beszéljenek. Legyen vele kicsit türelmes és megértő, érdemes levegőt hagyni az illetőnek és talán már este nyitott lesz arra, hogy beszéljenek. A lényeg, hogy menjen le a nyakáról, és addig inkább foglalkozzon a saját dolgaival. Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Mind a ketten feszültek a kedvesével a maguk mögött álló hét miatt, így nehezen is találják a közös nevezőt. Valószínűleg nem ma kellene beszélniük a párkapcsolati problémáikról vagy egyáltalán bármiféle nehézségekről. Ma tegyenek félre mindent és inkább érezzék jól magukat együtt! Rendeljenek házhoz vacsorát vagy menjenek el a valahova, a lényeg, hogy lazítsanak és hagyják a komoly dolgokat! Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Dobja fel a napját! Csak mert dolgoznia kell, nem jelenti azt, hogy szürkeségben, és egyhangúságban kell eltöltenie a napját. Vigyen be magával sütit és villanyozza fel a kollégáit vagy találjon ki valamilyen izgalmas témát az ebédidőre. Munka után pedig vágjon neki az életnek, találkozzon barátaival, de legalábbis szervezzen magának valamiféle izgalmas programot, ne csak hazamenjen a tévé elé gubbasztani! Heti horoszkóp





