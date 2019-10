Napi horoszkóp - 2019. október 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.10.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem várt negatív fordulattal kell számolnia a karrierjében. Nem lesz olyan hatalmas vagy vészes, de az biztos, hogy el kell gondolkoznia miatta a hosszú távú tervein, és miként folytassa tovább az útját. Meglehet, hogy nemcsak a tervein kell elgondolkoznia, hanem azon is, hogyan próbálja meg elérni őket. Talán a módszerein vagy a dolgokhoz való hozzáállásán kell változtatnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha szeretne, akkor inkább mostanában vállaljon be plusz munkát, esetleg szívességet, mert később sem ideje, sem lehetősége nem lesz rá. Úgyhogy ha egy többlet bevételre lenne szüksége, vagy csak szeretne szorgalmasnak tűnni a munkahelyén, akkor most kell cselekednie. Persze csak ha akarja, de ha igen, akkor is ügyeljen a mértékre, nem az a cél, hogy teljesen lenullázza magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma adódhat egy kis kommunikációs nehézség Ön és a kedvese között. Nehezen találják a közös nevezőt. Mindketten más akarnak, ami nem lenne baj, inkább az, ahogy egymás tudtára adják. Hajlamosak arra, hogy kissé erőszakosabban álljanak a másikhoz és megpróbálják lenyomni a másik torkán az igazukat vagy az akaratukat. Egyiküknek engednie kellene és egy békés beszélgetést indítványoznia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Mostanában szörnyen ki van merülve, de ebben nincs is semmi meglepő, hiszen nem kíméli magát. Okosabban tenné, ha kicsit visszavenne a munkából, máskülönben rövid időn belül ágynak eshet. De nem csak magára a pihenésre, hanem a kikapcsolódásra is szüksége lenne, vagyis nem ártana, ha munkaidő után legalább rövidebb, de kellemes programokat iktatna be az estéibe.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Vigyázzon, mert nem bölcs dolog elvárni másoktól azt, hogy kitalálják a gondolatait. Márpedig Ön hajlamos arra és szabályosan elvárja, hogy szerettei, illetve kollégái kiolvassák elméjéből, mit szeretne, mert maga szerint már illene tudniuk. Ám ez nem így működik. Jobban tenné, ha inkább elmondaná, mit szeretne, de hagyjon nekik választási lehetőséget, és ne csak azt éreztesse velük, hogy tele van elvárásokkal.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nagyon várt mostanában valamire, talán egy válaszra, egy jelre, valamiféle eseményre, de sajnos tovább kell várnia, mert még mindig nem következik be. Legalábbis ma nem. Ne veszítse el a türelmét és hozzon emiatt meggondolatlan döntést, mert rossz vége lehet. Még adjon egy kis időt a dolognak, biztos jó okkal késik. Addig is gondolja át, mit szeretne, és hogyan tovább, ha megkapta azt, amire várt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma igazán azt érezheti, hogy mikor egy lépést tesz előre, akkor utána egyből kettőt hátra. Ám valószínűleg ez ma nem magán múlik. Nagyobb esélye van annak, hogy a környezete áldozata. Vagyis nem éri meg ma jelentős erőfeszítéseket tennie, tartalékolja energiáját egy másik, szerencsésebb napra. Nem kell feladnia, csak éppen ma az is elég, ha az alapfeladatait ellátja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Féltékenység lobbanhat ma a szívében az egyik szerettével vagy épp kollégájával szemben. Talán sikeresebbnek mutatkozott valamiben, mint Ön vagy elért egy újabb mérföldkövet az életében és hozzá képest úgy érzi, hogy maga még nem tart sehol. Nem szabad, hogy ez beárnyékolja a mindennapjait, sem pedig azt, hogy akár rámenjen a barátságuk. Emelkedjen felül az érzésein és fejezze be a hasonlítgatást! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Lehetőséget kap arra, hogy megmutassa, mit tud és mire képes. Feletteseinek vagy akár ismerőseinek köszönhetően ez lehet az a nagy dobás, amire eddig várt. Ne stresszeljen és ne játssza meg magát, legyen természetes és csináljon mindent úgy, ahogy szokta. Jobb is, ha nem gondol arra, hogy tétje van. Ha képes elengedni magát, sikerülni fog a maximumot hoznia és akkor sikert arathat! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Amennyiben állásinterjúra megy, vagy valamilyen üzletbe készülne belevágni, legyen nagyon óvatos, mert visszaélhetnek a jóhiszeműségével vagy magával a vágyával, hogy állást szeretne találni. Alaposan olvasson el minden szerződést, az apróbetűs részt is és ne hagyja, hogy csőbe húzzák, mert anyagi vagy más jellegű kellemetlenség is érheti. Ha valamivel szemben felmerül magában a gyanú, azt jobb is, ha elengedi. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Egyik szerette ma rendkívül érzékeny lesz a környezetében. Próbálja meg nem megnehezíteni a dolgát, ugyanis még Ön is hajlamos lehet arra, hogy rátegyen még egy lapáttal a gondjaira. Vagyis legyen ma vele megértő, türelmes, elvégre tudja, hogy nem Önnel van gondja. Lehet, nem ma kellene előállnia azzal, mi mindent kellene megbeszélniük vagy megoldaniuk. A holnapi nap alkalmasabb lehet! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A félénksége miatt ma nehéz helyzetbe kerülhet. Vagyis ha problémája, kérdése van, akkor okosabban tenné, ha hangot adna nekik, máskülönben kínos vagy nehéz helyzetbe kerülhet. Ne gondolja azt, hogy így gyengének vagy esetlennek fog tűnni és esetleg nem bíznak magára komolyabb feladatot vagy bármilyen más negatív következménye lehet. Mindenkivel előfordulhat az, ami most Önnel is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp