Napi horoszkóp - 2019. október 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.10.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amennyiben ma megbeszélése van, esetleg előadást tart, legyen kicsit óvatos, mert hajlamos lehet egy kicsit elbíznia magát. Ez nem azt jelenti, hogy akkor egész biztosan adódik valamilyen kellemetlenség, de nem árt felkészülnie minden eshetőségre. Csak jobb az elővigyázatosság és nem veszi túl lazán a dolgot, még akkor se, ha a kisujjában van a mondanivalója, vagy ha tehetsége van a meggyőzéshez.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kivételes állásajánlatot kaphat a mai napon és az sem kizárt, hogy egy ismerősétől. Mindenképpen érdemes lenne megfontolnia. Nyilvánvalóan ígéretes, de valamiért fenntartásai vannak a lehetőséggel kapcsolatban. Kérdezze meg róla kedvese vagy bizalmasa véleményét, de ne az legyen a célja, hogy mindenáron a buktatóit keresse, csak mert esetleg fél az újdonságtól vagy attól, hogy fog szerepelni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A szerelmi kapcsolatok elmélyülni látszanak a mai napon. A párban élők kapcsolata is kisebb-nagyobb fordulatot vehet, aminek köszönhetően megkomolyodhat a viszonyuk. De még a szinglik számára is bekövetkezhet a fordulat és talán az, akivel eddig csak randiztak, komoly kapcsolattá válhat és megkezdődhet a közös kalandjuk. Bárhogy is legyen, ma ott van a szerelem a levegőben.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egy kissé maga alatt lehet ma, de igazság szerint nem tudná megmondani az okát. Nem is csoda, hiszen ez csak a szokásos őszi borongós hangulata egy kis depresszió, amiért véget ért a nyár és beköszöntöttek a szürke, esős napok. Ilyenkor minden ok nélkül is rossz lehet a hangulata, ami teljesen érthető, de azért törekedhet az ellenkezőjére is. Próbáljon meg tudatosan egy kis fényt vinni az életébe!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Eddig gyakran csak sodródott az árral, úgy volt vele, hogy majd lesz valami, nem érdemes mindenáron magához az irányítást, elvégre jó okkal történik az, ami. Ám most az események úgy alakulhatnak, hogy kénytelen lesz változtatni ezen és mégiscsak a kezébe venni a dolgokat. Ez nem jelent feltétlenül rosszat, csupán azt, hogy muszáj lesz döntéseket hoznia és felelősséget vállalnia.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Rengeteg feladat zúdul ma a nyakába, de nem érdemes emiatt puffognia. Inkább gondoljon arra, hogy így legalább lesz, ami lekösse és nem fog olyan dolgokon agyalni, amiktől rossz lesz a kedve vagy esetleg felesleges rugóznia rajta. Ennek fényében hamarabban el is telik a napja, és legalább roppant tevékenynek érezheti magát napvégén. Vagyis megéri teljes gőzzel a feladataira koncentrálni!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Gondoskodjon testi és lelki egészségéről egyaránt! Nem ártana időt szánnia arra, hogy feltöltődjön. Ne csak munkából álljon az élete, mert azt könnyen megelégelheti a teste és a lelke. Már most tervezze meg a hétvégéjét, amibe jó sok pihenés és minőségi kikapcsolódás legyen! Ráadásául szerettei igényeit is figyelembe kellene vennie, akik szeretnének Önnel több időt tölteni.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Meg kellene hoznia egy fontos döntést, ám óvakodjon attól, hogy elkapkodja. Lehet, hogy egyszerűnek, akár nyilvánvalónak tűnik a döntés vagy szimplán tudja, mit akar, de a csillagok mégis arra intik, hogy vegye a fáradtságot, járjon utána a tényeknek, nyomozzon kicsit és csak azután hozzon döntést. Így legalább biztosan elkerülheti, hogy kellemetlenség érje, és esetleg utóbb megbánja a döntését.

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Hogyha gondok vannak a szerelmi életében, nehezére esik a munkájára összpontosítania, pedig most pont ezt kellene tennie. Azzal nem fogja tudni megoldani a gondjait, hogy rugózik rajtuk. Sokkal célravezetőbb lehet az, ha kicsit félreteszi őket és inkább a feladataira koncentrál. Így legalább a munkájával is halad, nem stresszel egész nap és munkaidő után talán még az isteni megvilágosodás is magára talál. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Egy hirtelenadódó probléma teljesen felrúgja a lelki békéjét és a mai napját. Egész nap feszült és stresszes lehet. Most kellene csak igazán elővennie higgadt és gyakorlatias gondolkodását, hiszen nem megoldhatatlan a probléma! Előbb nyugtassa le magát, utána kezelje kívülállóként a problémát és meglátja, hamar sikerül megoldania. Nem is fogja érteni, miért pánikolt be annyira. Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Meghozott egy bizonyos döntést, vagy legalábbis már sejti, mit fog dönteni, ám a környezet folyton bele akar szólni és sokan talán meg is próbálják lebeszélni róla. Nem kellene hagynia! Sokan csak irigységből mondják, amit mondanak, mások viszont csak túlságosan féltik. Mindenesetre most az lenne a legbölcsebb, ha a saját feje után menne és bátran meghozná a döntését. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Gördülékenyen alakul a napja, elégedett lehet a teljesítményével, mert mindennel nagyszerűen halad. Már-már úgy tűnhet, hogy gondtalan napja lesz és messzire elkerüli a stressz, ám a délután folyamán történhet valami, ami hirtelen kizökkenti békés állapotából. Szerencsére nem lesz olyan, mint amilyennek elsőre tűnik és sikerül hamar megoldania a felmerült problémát. Heti horoszkóp





