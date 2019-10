Napi horoszkóp - 2019. október 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.10.02 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Előfordulhat, hogy ma összetűzésbe keveredik a főnökével. Ha így is történne, ne vegye magára. Lehet, hogy tesz Önre pár negatív megjegyzést, de gondolja át, mennyi igazság van bennük, mielőtt megsértődik, vagy a szívére veszi. Nagyobb az esélye annak, hogy valójában rossz napja van a felettesének és sajnos maga lesz a kiválasztott, akin kitölti a mérgét. Elvégre Ön is el tudja dönteni, jó-e a teljesítménye vagy sem!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem alkalmas ez a nap arra, hogy túlontúl őszinte és mélyre szántó beszélgetést iktasson be kedvesével vagy bármely más szerettével, mert visszafelé sülhet el. Ma nem jutnának dűlőre és valószínűleg csak összevesznének. Jobban jár, ha inkább máskorra időzíti a beszélgetést, ezen az egy napon már semmi sem múlik. Vigyázzon, hogy ne sodorja kellemetlen helyzetbe a türelmetlensége.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma rettentően érzékeny lesz, még a szokottnál is jobban. Nem baj, hogy nyűgös és változékony a hangulata, ehhez a környezete is már hozzászokott. Az volna bölcs dolog, ha sikerülne a drámázást is elkerülnie, de legalábbis azt, hogy kínos helyzetbe hozzon másokat vagy minden ok nélkül összevesszen velük. Próbálja meg fékezni magát. Ebből kifolyólag a mai napon semmilyen vitát nem nyerhet.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Mostanában több figyelemre, szeretetre, romantikára vágyik, ám a kedvese nem igazán áll kötélnek, de valószínű, hogy azért, mert ki van merülve és nincs rá ideje. Érthető, hogy ettől még nem kellene Önt elhanyagolnia, de meg kellene találniuk a középutat, vagyis Önnek türelmesebbnek és megértőbbnek kellene lennie, neki pedig időt szánnia Önre. Ám ez utóbbiról akkor beszéljen vele, mikor mindketten kellően nyugodtak.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha ma megbeszélése van, előadást kell tartania, de legalábbis szerepelnie, nincs oka a pánikra, mert sikeres lesz benne. Egy kicsit talán túlaggódja magát miatta, pedig semmi oka rá! Bízzon a képességeiben, legyen magabiztos és akkor mindenkit le fog venni a lábáról. Lehet kicsit humoros is, nem kell olyan véresen komolyan vennie a kihívást. Merje közben nyugodtan önmagát adni!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Még csak hét eleje van, de már szörnyen fáradtnak és kimerültnek érzi magát. Ez bizony árulkodó és talán azt engedi sejtetni, hogy rosszul méri fel az erejét, a képességét, a lehetőségeit vagy akár egyszerűen túlvállalja magát. De az sem kizárt, hogy egy kis vitaminhiány okozza a problémáját. Bárhogy is legyen, érdemes lenne gondoskodnia arról, hogy testi-lelki szinten feltöltődjön és okosabban ossza be az idejét.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



A munkahelyén megismerkedhet valakivel, akivel azonnal fellobban a kölcsönös szimpátia. Egyelőre kérdés, hogy ebből barátság lesz, vagy talán szövődhet annál is több, de nem is érdemes már a legelején ezt tisztázniuk, legalábbis ha egyedülállók. Csak merjenek ismerkedni, adjanak időt maguknak és majd meglátják, mi sül ki belőle. De az szinte biztos, hogy van valamiféle jövőjük együtt.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma szinte minden összejön, amit csak szeretne. Sikerül időben végeznie a feladataival, gördülékenyen halad a munkáival és egyszerűen azt érzi, hogy minden tekintetben zöld utat kapott a sorstól. Még a busz is megvárja, vagy ha kocsival van, a környezete előzékeny lesz Önnel. Igazán szerencsésnek érezheti ma magát! Az sem kizárt, hogy apró meglepetéseket kap vagy egyszerűen figyelmesebb lesz Önnel a környezete.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Előfordulhat, hogy új kollégát kap, esetleg Önt helyezik más helyre, de a lényeg, hogy furcsa vagy talán kissé különc emberekkel fog találkozni, akikkel elsőre azt érzi, nehezen fogja megtalálni a közös nevezőt. Legyen velük türelmes, hiszen ilyenkor egy kicsit mindenki feszült. Adjon időt nekik kibontakozni, illetve Ön is legyen természetes. Vegye elő barátkozós énjét és könnyítse meg az összecsiszolódást!

BAK: (december 22 - január 20.)



Konfliktus alakulhat ki a munkahelyén, de Önnek nem lesz hozzá közvetlenül köze. Ellenben a környezete megpróbálhatja belerángatni. Ám mivel nem tartozik Önre, illetve nem érinti kimondottan, okosabban tenné, ha kimaradna belőle. Semmi esetre se hagyja, hogy belerángassák, mert rosszul kerülhet ki belőle. Ezért okosan teszi, ha megtartja magának a véleményét!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Meghívást kaphat ma egy buliba vagy legalábbis baráti összejövetelre és rendkívül nehezére fog esni, hogy ellenálljon a kísértésnek. Ha sehogy sem sikerül nemet mondania, akkor menjen és érezze jól magát, de ügyeljen arra, hogy holnap felbírjon kelni vagyis csak óvatosan az alkoholfogyasztással meg az éjfélig tartó mókázással. Lehet élni hétközben is, de nem árt, ha okosan teszi az ember!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Nem kedvez ez a nap a tanulásnak. Ha valamilyen tananyagot kellene elsajátítania, biztos akadnak majd nehézségei, de ugyanez igaz akkor is, ha a munkahelyén lenne szükség új ismeretek elsajátítására. Amennyiben sehogy sem tudja elnapolni a dolgot, akkor legyen türelmes magával, mivel ma jóval nehezebben fog majd az agya. Ettől még nem lehetetlen a dolog, csak éppen nehézkes lesz.

