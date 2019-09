Napi horoszkóp - 2019. október 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.10.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Munkával, karrierrel kapcsolatos lehetőségek merülnek ma fel. Érdemes egytől egyig átgondolni őket és azt, melyik passzol leginkább az életébe. Tökéletes ez a nap ahhoz, hogy hosszú távú terveket szőjön. Ráadásul a meglévő lehetőségeken kívül új ötletek is az eszébe juthatnak. Érdemes meghallgatnia a környezetét is, mert ugyancsak inspiráló hatással lehetnek Önre és akár hasznos tippeket is adhatnak.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kifejezetten ereje teljében lesz. Jóval több feladatot sikerül elvégeznie, mintsem tervezte, ugyanis remekül halad a munkájával és ráadásul kedve is van ahhoz, hogy dolgozzon és haladjon. Viszont ha mégis olyan feladatba vagy épp nehézségbe ütközne, amire nincs rálátása, akkor ne legyen rest felkeresni egy szakembert. Ilyen tekintetben az, hogy nem kompetens, kellemetlen következményekkel járhat.

Jobban jár, ha mielőbb túlesik azokon a dolgokon, amikhez nincs kedve. Nem érdemes húznia-halasztania őket, mert akkor csak meg fogja ütni a bokáját. Viszont, ha ma hajlandó odatennie magát, akkor sikeresen megoldhatja függőben lévő ügyeit és búcsút inthet azoknak a problémáknak, amelyek jelenleg terhelik. Szerencsére a józan esze most sem hagyja cserben, csak ügyeljen arra, hogy ne végezzen felszínes munkát!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Akármennyire is szeretne, nem biztos, hogy sikerülni fog végeznie azokkal a munkáival, amelyekkel nagyon szeretne. Könnyen megeshet, hogy túlvállalta magát vagy nem olyan egyszerű elvégeznie őket, mint korábban hitte. De az sem kizárt, hogy olyan tényező szól közbe, amire nincs is hatása, ezért felesleges emiatt emésztenie magát. Nem muszáj mindenáron utolérnie magát, szerencsére nem ég a ház!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Valaki ma kellemetlenséget okozhat Önnek, talán többet is. Fel is merül magában a gyanú, hogy az illető szándékosan akadályoztatja, ám az igazság valószínűleg ennél egyszerűbb: peches napja van. Önnel is elő szokott fordulni és olyankor maga is kellemetlenséget okoz másnak. Legyen kicsit megértő az illetővel és ne idegesítse magát minden kis apróságon. Próbáljon meg a jelen körülmények között kihozni a legtöbbet a napjából.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bizonyos tekintetben úgy érzi, le van maradva a többiekhez képest, mindenki jóval maga előtt jár. Ez nem feltétlenül van így, lehet, hogy csak maga érzi ezt, ám ha még így is lenne, akkor sem kellene magát másokhoz hasonlítania. Nincs semmiről sem lemaradva és hamar utolérheti őket. De nem érdemes azért dolgoznia, hogy elmondhassa, egy súlycsoportban velük. Saját maga miatt cselekedjen, mert csak Ön hiszi azt, hogy ez verseny.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Az egyedülállóknak érdemes lenne szétnézniük, mivel valaki vonzódik irántuk. Talán meglepő lesz az illető személye, de érdemes lehet egy esélyt adni neki, mert kellemesen csalódhatnak benne! Ám ha friss kapcsolatban élnek, akkor legyenek óvatosak, nem kell mindjárt a dolgok közepébe csapni, bármekkora is legyen a szerelem. Ne kapkodjanak el semmit, mert később megbánhatják a döntéseiket.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nem lesz könnyű, pedig érdemes lenne megállnia, hogy ma mindenkit kritizáljon és csipkelődjön. Nehogy azt higgye, hogy nem talál emberére és mond valaki magának valami olyat, ami még Önnek is fájna. Ha nem szeretne kölcsön kenyér visszajár-t játszani, akkor okosabban tenné, ha fékezné magát, még akkor is ha igaza van, mert az nem ok arra, hogy megbántson másokat.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Egyik ismerőse, esetleg kollégája kimutathatja a foga fehérjét. Korábban segített neki, jó volt hozzá és mikor most Önnek lenne segítségre szüksége, cserbenhagyja. De az sem kizárt, hogy egyszerűen megváltozott a viselkedése, amióta jobb helyzetbe került. Most már jóformán lenézi Önt, de legalábbis ellenséges magával. Érthető, hogy rosszul esik Önnek. Egy őszinte beszélgetést mindenképpen megérne a kapcsolatuk.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Úgy érzi, segítenie kellene az egyik barátjának, ismerősének, de mégsem tesz semmit és ez talán nem véletlen. Ugyanez igaz arra, ha azaz érzése, reagálnia kellene valami a problémájára. Nem teszi, mert valahol a megérzései azt súgják, hogy nem lenne helyes, de legalábbis lehet, hogy süket fülekre találna. Érdemes is inkább a megérzéseire hallgatni, úgy elkerülheti, hogy Ön járjon rosszul.

BAK: (december 22 - január 20.)

Nézeteltérése támadhat egyik-másik kollégájával. Óvakodjon attól, hogy komolyan összevesszen velük, mert az most hátráltatná a céljai elérésének érdekében. Lehetőség szerint, kerülje el a konfliktusokat, és azt se hagyja, hogy belerángassák a vitába. Ha célt szeretne érni, akkor csak a feladataira koncentráljon. Célravezetőbb lenne akkor később beszélniük, mikor már mindenki lehiggadt.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Az az érzése, nem jól csinál valamit. Fáradtnak, kimerültnek és talán kiégettnek érzi magát. Nem kizárt, hogy alapjaiban kellene változtatnia az életvitelén. Meg kellene vizsgálnia milyen lehetőségei vannak amellett, hogy azt is fontolóra veszi, mi az, amit igazán szeretne. Ne féljen kilépni a komfortzónájából. Különben is, ha valami nem megy, nem kell mindenáron erőltetnie.





HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp