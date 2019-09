Napi horoszkóp - 2019. szeptember 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.09.30 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Váratlanul betoppanthat az egyik szerette vagy egy olyan meghívást kaphat, amire kár lenne nemet mondania. Szeretne élni a lehetőséggel, de nagy a kísértés, hogy otthon maradjon és pihenjen. Azért érdemes azt fontolóra vennie, hogy pihenni máskor is lehet, de kérdés, hogy mikor lesz megint ilyen fantasztikus lehetőségben része. De ha úgy érzi, nem fog gondot okozni Önnek az, hogy lemond róluk, akkor nincs probléma.

Ma érdemes mindenhova időben elindulnia, de még így is megvan az esélye annak, hogy sikerül mindenhonnan elkésnie. Emellett más egyéb fennakadásokkal is számolnia kell. Kisebb-nagyobb bosszúságok érhetik és még talán negatív kritikát is kaphat a szeretteitől. Ez nem jelenti azt, hogy jobb, ha ki sem mozdul otthonról, de próbálja meg lazán venni a fennakadásokat és mások megjegyzéseit.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma könnyen összezördülhet az egyik szerettével. Egy kicsit mindketten feszültek és az ingerlékenyek, ám a másik fél még inkább. Az sem megoldás, ha mindenáron segíteni akar rajta. Ajánlja fel a segítségét, ha szükségét látja, de semmiképpen se erőltessen semmit, mert azzal csak tovább ronthat a helyzeten. Ezért nem is érdemes erőszakkal kiszednie belőle azt, hogy mi a baja. Majd elmondja, mikor elérkezettnek látja a percet.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Azon kaphatja magát, hogy besűrűsödtek a problémák és jóval több van belőlük, mintsem gondolta. Hirtelen minden elő akar jönni a szőnyeg alól, amiket korábban odasöpört. Kevés az esélye annak, hogy egyedül is képes lesz megküzdeni velük, ezért érdemes lenne segítségül hívnia a szeretteit, hogy együtt oldják meg a problémákat. Bízzon bennük és ne akarjon hősködni, hogy majd egyedül megold mindent.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma az az érzése, hogy minden összeesküdött maga ellen. Semmi sem akar működni, a telefonja, de talán még a számítógépe is sztrájkol, a dolgok hirtelen elromlanak, egyszóval csak a baj van mindennel. Könnyen megeshet, hogy emiatt ma nem várt kiadással kell számolnia, de sokkal jobban zavarja az, hogy nem tud haladni a feladataival vagy legalábbis azzal, amivel szeretne.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Összefuthat egy régi ismerősével. Kimondottan meglepődik azon, mennyire megváltozott az illető és talán egy egészen új oldaláról mutatkozik be. Szívesen elmélyíteni a vele való kapcsolatát. Viszont már a legelején húzza meg a határokat, mert könnyen megeshet, hogy az illető azt hiszi, esetleg több is lehet Önök között. Persze, ha így van, akkor merjen zöld utat adni neki.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ezen a napon átadhatja magát a teljes nyugalomnak, nem sok izgalomra kell számítania. Már-már néha úgy érezheti, túlságosan is egyhangú, nyugodt a napja és inkább találkozna barátaival, de legalábbis valamiféle élményt csempészne a napjába. Ha keresni kezdi a lehetőséget, rá is fog találni magára! Csak arra figyeljen, hogy holnap már munkanap, úgyhogy maradjon ideje a pihenésre!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma egy kissé megzavarja az, amit a környezetétől hall. Talán amúgy is bizonytalan, szüksége lenne egy kis útmutatásra, de mindenkitől különböző tanácsot kap vagy más-más tanulságos, motiváló, történetekkel rukkolnak elő. Valószínűleg az lenne a legjobb, ha inkább a saját feje után menne. Hagyatkozzon a saját tapasztalataira és megérzéseire, már csak azért is, mert lehet, hogy rosszabbul járna, ha mások útját próbálná meg követni.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Valamivel kapcsolatban ma rossz érzése lehet, ezért nem szívesen mozdul ki otthonról és a legszívesebben körbetelefonálna mindenkit, hogy megtudja, hol lehet a probléma. Lehet, hogy előbb önmagában kellene keresnie a választ. Talán látott vagy hallott valamit, ami megzavarta és nyugtalanná tette. Érdemes lenne önvizsgálatot tartania, és ha nem is találja meg az okot, a megérzései megsúghatják, mi vagy ki miatt nyugtalan.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma valahogy az tűnik a kedvezőbb taktikának, ha elmenekül a problémák elől és akár szó szerint bezárkózik a szobájába. Semmi kedve kimozdulni otthonról vagy a gondjaival foglalkozni. Annyi előnye lesz a magánynak, hogy lehetősége lesz a megoldásokon töprengeni és sikerülhet is rájuk találnia. Viszont utána ne habozzon és mielőbb lépjen a tettek mezeire, mielőtt még több nehézséggel találja szembe magát.

BAK: (december 22 - január 20.)



Olyan jó hírt kaphat, amit szíve szerint szétkürtölne a világban. Érthető az öröme és oka is van arra, hogy büszke legyen magára, de igyekezzen megőrizni a szerénységét és ne bántsa meg környezetét. Lesz lehetősége arra, hogy ünnepeljen és bezsebelje az elismerést, érdemes ezt a pillanatot kivárnia. Meglehet, hogy valakit most nagyon összetörne a maga sikere és komoly fájdalmat okozna vele.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Kellemes és meghitt napot tölthet együtt a szeretteivel. Igazán azt érezheti, hogy szeretik és értékelik, márpedig ezekre most nagy szüksége van. Emellett végre jut ideje önmagára és azokra a tevékenységekre, amelyekre régóta nem volt. El is gondolkozik azon, hogy mit ront el, miért nem él olyan életet, mint szeretne és ennek hatására készen áll arra, hogy akár változtasson.

HALAK: (február 19 - március 20.)



