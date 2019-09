Napi horoszkóp - 2019. szeptember 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.09.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egyik szerette ma a segítségét kérheti. Felmerül Önben a kérdés, hogy csak mert a rokona, mindig muszáj-e kisegítenie, pláne akkor, ha úgy tűnik, nem értékeli eléggé vagy ugyanúgy bajba keveredik. Érthető, ha van egy pont, ahol már szíve szerint hagyná, hogy egyedül oldja meg a gondjait. Azért most még érdemes elgondolkodnia azon, megéri-e még egyszer utoljára kisegítenie őt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Fantasztikus nap vár Önre! Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy sokáig tartson! Vagyis érdemes ma korán kelnie és későn feküdnie le. Nem fogja megbánni, mert ma kivételes élmények vár Önre. Mindenhonnan pozitív visszacsatolást kap és szerettei, barátai is el fogják kényeztetni. Igazán szeretve érzi majd magát. Célszerű arra törekednie, hogy emlékezetessé tegye ezt a napot.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma semmi más dolga nincs, mint kihasználni a napja nyújtotta lehetőségeket, amelyekből bőven fog akadni. A szerencse a maga oldalára pártol, érdemes lenne hát élnie vele. Sőt, az sem kizárt, hogy olyan esély pottyan az ölébe, amelynek segítségével mások segítségére lehet. Ön is tudja, hogy nem mindennap történik magával ilyen, mégis kissé bizonytalan, pedig most kellene igazán egy-egy bátor lépést tennie.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)

Most minél jobban szeretne valamit, annál nagyobb az esélye annak, hogy kicsúszik a kezei közül, mert túlságosan akarja. Ez nem jelenti azt, hogy akkor le kellene mondania a sikerről. Egész egyszerűen csak legyen lazább, ne görcsöljön annyira. Sokkal többre mehet ma, ha képes nyugodt maradni és nem vesz mindent olyan véresen komolyan. Hagyja, hogy a dolgok a maguk idejében történjenek meg. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Lehetőség szerint ma ne tervezze túl a napját és igyekezzen rugalmas lenni, mert könnyen előfordulhat, hogy változtatnia kel a programjain. Ma egy váratlan és egyben rendkívüli dolog történhet Önnel, amiért megéri kicsit átrendeznie a napját. Ahelyett, hogy bosszankodna, mert nem úgy alakultak a dolgok, mint tervezte, inkább örülnie kellene és élveznie a lehetőséget, mert nem sokszor történik ilyen!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A nap első felében az lehet az érzése, hogy pocsék napra számíthat. Semmi sem akar összejönni, akadályokba ütközik, talán a környezete is csak bosszantja, így egy idő után már le is mond arról, hogy jól érezze magát. Ám a napvégén történik valami, ami eltörli a nap addigi részét és hirtelen minden varázslatosan jól fog alakulni. Egész estéjét beragyogja a fény és pozitív végkifejlettel zárul a napja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Egyik rokona vagy esetleg barátja a tanácsáért fordul Önhöz. Fontos, hogy végighallgassa és igyekezzen nem elítélni őt. Próbálja meg igazán a helyébe képzelni önmagát. Nagyon is sok múlik azon, amit mond, ezért kétszer is gondolja meg, mi lesz a véleménye, a tanácsa. Ám ettől függetlenül bíztassa arra, hogy akármivel kapcsolatban készül dönteni vagy lépést tenni, az övé legyen a végső döntés és ne másra bízza. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Egy kis ajándékot, vagy más kedvességet kap az egyik szerettétől és ez egy kicsit fel is kavarja. Talán azért, mert nem érti az okát, vagy azért, mert valami olyat kap, amire régóta vágyott. Lehet, hogy nem is érdemes az okokat firtatni, és arra sem kellene görcsösen törekednie, hogy viszonozza a kedvességet. Fogadja el, hogy néha Ön is kaphat minden ok nélkül, és olyan emberekkel van körbevéve, akik igazán szeretik. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Nagyon fontos magának a függetlensége, hogy úgy érezze, maga irányítja az életét. De ma eljöhet az a pillanat, amikor másra is kell gondolnia, vagy legalábbis olyan tényezőkkel is kell számolnia, amelyekkel máskor nem szokott. Talán még néha Önnek is érdemes lenne áldozatot hoznia és olyan döntést hoznia, amivel az egyik szerettének kedvez vagy akár az egész családnak. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ma egy kicsit több lehetősége lesz arra, hogy önmagával foglalkozzon. Használja ki, de ne az legyen az első és legfontosabb, hogy elintézzen pár hasznos feladatot, hanem lehetőség szerint pihenésre használja. Azokkal a dolgokkal foglalkozzon, amelyekkel régóta szeretne, de sosem volt rá mostanában ideje. Vegye elő régi hobbijait vagy egyszerűen ücsörögjön a szabadban és élvezze a szombatot. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Egy nehéz, de egyben fontos döntést kell meghoznia. Egész nap tudná sorolni a pro-kontra elemeket. Vigyázzon, mert hajlamos lehet túlgörcsölni a kérdést és akkor egy idő után már teljesen össze fog zavarodni. Az lenne a legjobb, ha tartana egy kis szünetet, megpróbálná élvezni a hétvégéjét és egy kicsit később újra elővenné a kérdést. Ha nagyon nem tud dönteni, akkor inkább a sorsra, semmint másokra bízza a döntést.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Olyan helyzetbe kerülhet, amelyben lehetősége lesz arra, hogy bizonyítsa rátermettségét. Éppen ezért, ha eljön a pillanat, semmi esetre se kételkedjen. Higgyen magában, támaszkodjon a képességeire, a tudására és ne féljen semmitől! Minden fantasztikusan fog elsülni, nincs oka görcsölni. Ha ma sikeresen helytáll, nemcsak hálásak lesznek Önnek, de akár még más pozitív vonzattal is számolhat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp