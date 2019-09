Napi horoszkóp - 2019. szeptember 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.09.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma eluralkodik magában a bizonytalanság. Kételkedni kezd a külsejében, de még a képességeiben is. Valószínűleg ezt csak ma érzi az ingadozó hangulata miatt, de semmi oka arra, hogy higgyen is ezeknek az elképzeléseknek. Még akkor se, ha valakitől negatív kritikát kap. Persze, érdemes megfontolnia, de jobb, ha tudja, hogy érzékenysége okán hajlamos eltúlozni a dolgokat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Úgy érzékeli, hogy semmi sem jó maga körül, emiatt hajlamos bezárkózni, elszigetelődni és a túlélésre törekedni. De valójában ez nem megoldás, mert menekül a problémái elől. Okosabban tenné, ha szembenézne a gondokkal, mindegy milyen nehezek, így elkerülheti, hogy még rosszabb helyzetbe kerüljön. Ám előbb fel kellene azt mérnie, hogy amit problémának hisz, az valóban az-e!

IKREK: (május 21 - június 21.)

Valaki felszínre hívja magában a féltékeny énjét. Talán az egyik munkatársa vagy barátja szerencsésebbnek, esetleg sikeresebbnek bizonyul Önnél, de az sem kizárt, hogy a párkapcsolatát érinti a dolog és egy harmadik személy kelt magában rossz érzést. Bármilyen esetről is legyen szó, előbb tisztáznia kellene azt magában, hogy valóban van-e oka aggódni, rosszul éreznie magát, mert talán csak Ön lát rémeket. Heti horoszkóp





RÁK: (június 22 - július 22.)

Ma a legjobban a gyakorlati munkákkal fog tudni haladni. Minden kétkezi munkát gyorsan és eredményesen sikerül elintéznie. Éppen ezért lehet ma érdemes sportolnia is, mert ott is hatékonynak bizonyulna. A szellemi tevékenységek akadozva mehetnek, nem sikerül annyira koncentrálnia, mint szeretne, ezért lehetőség szerint nem is kellene erőltetnie őket. Elég örömöt adnak Önnek a kézzelfogható eredmények. Heti horoszkóp





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Okosan teszi, ha jobban odafigyel arra, kivel és hogy beszél a mai napon. Nem szándékosan, de könnyen megbánthat másokat. Sokan nem vevők ma a viccre vagy pedig az őszinte beszédre, Ön pedig hajlamos is néha arra, hogy gúnyos vagy nyers megjegyzéseket tegyen. Kerülje a konfliktusokat, mert nem kerülhet ki jól belőlük. Jobb, ha tudja, környezete rettentően türelmetlen lehet ma Önnel. Heti horoszkóp





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Mostanában Önnél minden a pénzről és a sikerről szól. Minden egyes tettével azt szolgálja, hogy előrébb jusson, több pénzre tegyen szert. Jó az, hogy motivált és készen áll mindent megtenni a siker érdekében, de figyeljen oda arra, hogy ne csak erről szóljon az élete. Hajlamos lehet túlságosan rágörcsölni és a háttérbe szorítania a szeretteit, akikre igenis szüksége lenne, hogy támogassák magát. Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Egyik szerette ? talán a kedvese ? mostanában sokat féltékenykedik. Érdemes lenne megvizsgálnia a helyzetét, mert talán csak nem veszi észre azt, hogy valóban okot ad rá. Párkapcsolat esetén talán túl kedves mással, míg gyerekek esetén előfordulhat, hogy egyiküket több figyelemmel tünteti ki. Okosan tenné, ha odafigyelne erre, nehogy akaratán kívül is megbántsa a szeretteit. Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Nem ártana számításba vennie azt, hogyha van egy bizonyos szívproblémája, az olykor éppen elég ahhoz, hogy hátráltassa magát a mindennapokban, hogy sikert érjen el. Ahelyett, hogy megpróbál úgy tenni, mintha minden rendben lenne, és nincsenek problémái, érdemes lenne szembenéznie vele, másképp ne számítson arra, hogy javulni fog a helyzete. Talán fáj ezzel a dologgal foglalkoznia, de mindenképpen megérné. Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Mostanában jóval érzékenyebb lehet olyan tekintetben, hogy könnyebben a szívére veszi mások problémáit, történeteit. Magát is meglepi azzal, milyen könnyen meghatódik. Ne szégyellje, ha valamitől elérzékenyül, ha kedve támad őszintén kimutatni az érzéseit, hanem tegye bátran. Talán épp ez lesz a kulcs annak, hogy javítsa a másokkal való kapcsolatát és elmélyítse azokat. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Kritikát kaphat valaki olyantól, akinek fontos a véleménye Önnek. Éppen ezért hallgassa meg próbálja meglátni a hibáit és ne úgy érezze, hogy csak bántani akarja magát. Törekedjen arra, hogy kijavítsa azokat. Ezt kellene tennie, nem pedig azt, hogy magába roskad a történtek miatt. Így legalább kiküszöbölheti azt, hogy máskor is ezzel a dologgal kapcsolatban tegyen az illető megjegyzést Önre. Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Nincs azzal baj, hogy szeret spontán lenni, kedveli a váratlan és új dolgokat. Viszont néha nem árt, ha megfontolt döntéseket hoz és ma nagyon is okosan tenné, ha minden tekintetben igyekezne biztosra menni. Olvassa el az apróbetűs részeket, ellenőrizze a kapott információkat, a lényeg, hogy ma semmit se vegyen félvállról, ez nem olyan nap, mikor érdemes csak úgy beleugrania valamibe. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Van egy bizonyos probléma, amit egy ideje már nem tud megoldani. Ez azt jelenti, hogy talán célszerű lenne drasztikusabb megoldást alkalmaznia. Lehetne kicsit erélyesebb, de legalábbis határozottabb és váltson taktikát. Fogytán az idő, nem szerencsés tovább teketóriáznia, vagyis be kellene keményítenie. Továbbá ha célt akar érni, akkor ideje lenne a saját érdekeit nézni, ne mindig csak azt, hogy másoknak jó legyen. Heti horoszkóp





