Napi horoszkóp - 2019. szeptember 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.09.27 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Minden vágya ma, hogy segítsen az egyik szerettén, de bármennyire is szeretne, nem fog tudni. Csak rontana a helyzeten, ha mindenáron beleakarna avatkozni az életébe. Most azzal segíthet neki, ha nem próbál belefolyni a dolgaiba, hanem megbízik benne és hagyja, hogy azt tegye, amit jónak lát. Talán egyedül is képes megoldani a gondjait, akár fájdalmas tapasztalás árán is és épp ettől nem kellene megóvnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Zavarja, hogy nem tud annyira haladni a dolgaival, mint szeretne. Olyan érzése van, mintha akadályoztatnák, de legalábbis bizonyos utak, lehetőségek, ellenének zárva magától. Talán így is van. Éppen ezért érdemes most lelassítania és alaposabban végeznie a munkáját, illetve a feladatait. Mivel úgy sem tud ennél gyorsabban haladni, nem is érdemes megszállottan küzdenie.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



A legváratlanabb személyektől kaphat ma segítséget. Bizonyos tekintetben ez a nap csupa meglepetéssel fog szolgálni. Hirtelen adódó problémák merülnek fel, amik varázsütésre megoldódnak vagy érkezik valaki, aki kihúzza a bajból. Szerencse éri ott, ahol a legkevésbé számítana rá. Ha van valamilyen probléma, amit szeretne orvosolni, akkor arról feltétlenül érdemes ma beszélnie!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Rettenetesen szélsőséges lehet ma a hangulata. Egyik percben még azt érzi, mindenki a barátja és segíteni akarnak Önnek, a következőben már mindenki az ellensége és kiakarnak szúrni Önnel. Éppen ezért ma pillanatok alatt megbánthat másokat, nem ártana óvatosabban fogalmaznia. De most, hogy tudja, hogy ma ilyen lesz a hangulata, tartsa szem előtt, hogy bizonyos dolgokban nem lát olyan tisztán, mint hiszi.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha eddig gyengélkedett, akkor fellélegezhet, mert testi, de akár még lelki állapota is szép lassan javulni kezd. Rövid időn belül sokkal erősebb lesz az elmúlt időszakhoz képest. Viszont nem ártana tanulnia a helyzetből és fogadja el, hogy Önnek is vannak korlátai és nem rendelkezik végtelenmennyiségű energiával. Ahogy arra is érdemes lenne figyelnie, hogy olykor Önnek is szüksége van arra, hogy megnyíljon valakinek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Megérzései ma erőteljesebbek lehetnek a szokottnál. Érdemes lenne odafigyelnie rájuk, mert fontos dolgokat súgnak. A segítségével elkerülhet egy-két kellemetlenséget, és előidézheti a pozitív élményeket. De még a kapcsolatai terén is sokat segíthet, hiszen valósággal megérzi ki és mire gondol, ezáltal könnyebben szót érhet vele vagy akár el is rendezhetik problémás ügyeiket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nincs azzal a baj, hogy maximalista, ebből kifolyólag pedig szorgalmas és precíz. Nyugodtan hozza ki magából a legtöbbet, de olyan tekintetben mértékkel, hogy ne legyen túl szőrszálhasogató. A munka rovására mehet az, ha túlontúl aprólékos és képtelen elengedni egy-egy feladatot, csak mert úgy érzi, nem tökéletes. Ilyen téren nem lát tisztán egészen, és ami már nagyon is jó úgy, ahogy van, arra is azt hiheti, hogy még nem jó.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Nyugodt nap elé néz, nem kell tartania a stressztől vagy a váratlan nehézségektől. Végre senki sem sürgeti, a maga tempójában haladhat, éppen ezért ma kifejezetten eredményes lehet. Azért nem árt, ha nem lassít le túlságosan, és ami ma kényelmesen belefér az idejébe, azt meg is csinálja, így elkerülheti, hogy akár másnap komolyan megnövekedjen az elintézendő feladatok listája.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Kimondottan aggasztják az otthoni problémák. Talán valami házkörüli nehézséggel kapcsolatos, meg kellene valamit szerelni, esetleg újat kellene venni vagy szimplán a tengernyi mosnivalót kellene már eltűntetnie. Ám az is lehet, hogy ennél komolyabb dolgok zavarják, és valamilyen család probléma árnyékolja be a mindennapjait. Viszont azt, hogy ezt rendezzék, egy arra alkalmas időpontot kellene találnia. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Nagyon szeretné, ha ma felfigyelnének Önre és arra, amit mond. Ám minél erőszakosabban vagy legalábbis rámenősebben próbálja mások tudtára adni véleményét, gondolatait, annál kevésbé fog célt érni. Jól látja, hogy mások próbálják elkerülni és éppen ezért, mert túlságosan erélyesen lép fel. Emellett nem ártana, ha nyitottabb lenne mások mondandójával szemben úgy nem éreznék olyan egyoldalúnak a kommunikációt. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ma sikerül végre feltöltődnie. Jut elég ideje önmagára, talán még arra, hogy egyedül, néma csendben üljön egy parkban vagy a kertjében és gondolkodjon. Bárhogy is legyen, ma egy kicsit egyedül lehet, és ennek köszönhetően feltöltődhet. Talán többször kellene így elvonulnia és sokkal jobban érezné magát a mindennapokban. Ne essen abba a hibába, hogy azt hiszi, az Ön lelkének nem kell időről-időre feltöltődnie. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)

Úgy érezheti, nagy szerencséje van, mivel ma olyan feladatokkal is könnyedén végezhet, amelyekkel máskor nem tudna, és komoly fejtörést okoznának Önnek. Éppen ezért érdemes elővennie azokat a feladatokat, amelyek korábban nehézséget okoztak. Ma valahogy sokkal tisztábban lát az elmúlt napokhoz képest, ami megkönnyíti a kommunikációt a környezetével, de még a döntések meghozatalát is. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc