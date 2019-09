Napi horoszkóp - 2019. szeptember 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.09.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Olyan érzése van, hogy összeesküdtek maga ellen a tárgyak. Több dolog is elromolhat, vagy kisebb kellemetlenséget okozhatnak Önnek. Ugyanígy nem találja majd a közös a nevezőt a műszaki eszközökkel és mindegyikük rakoncátlankodni kezd. Még az is lehet, hogy emiatt kisebb anyagi kár is érheti. Próbálja meg nem elveszíteni a fejét. Érthető, hogy bosszantják az események, de a mérgelődéstől nem javulnak meg az eszközök.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egy új és izgalmas személlyel ismerkedhet meg. Nem biztos, hogy szerelem szövődik Önök között, lehet, hogy csak barátság vagy akár más, előnyös kapcsolat is születhet belőle. Érdekes dolgokról szerezhet tudomást általa, de az is lehet, hogy egy új hobbit, érdeklődési kört mutat Önnek, ami felvillanyozza a napjait. Egészen azt érezheti, hogy megvilágosodott és helyükre kerültek magában a dolgok.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egyik szerette segítségre szorulhat. Ajánlja fel neki a segítségét, de ne legyen túl erőszakos, fogadja el, ha nem kér belőle vagy legalábbis egyelőre. Nem szabad erőltetnie, mert azzal az ellenkező hatást érheti el. Ugyanez igaz arra is, hogy mennyit mond el Önnek a problémájáról. Ne próbálja meg kierőszakolni belőle a történteket. Ma toleránsabbnak kell vele szemben lennie.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Sűrűsödni kezdenek azok a problémák, amelyekkel eddig nem foglalkozott. Vagyis szabályosan égni kezd a lába alatt a talaj. Ám az nem megoldás, hogy kapkodva megpróbálja azonnal orvosolni őket, mert azzal csak ronthat a helyzeten. Vegye elő a legsürgetőbbet és minden energiájával annak a megoldására koncentráljon, utána jöhet a többi. De a csillagok kegyesek, és a segítségére küld majd valakit.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Megvan a mai nappal kapcsolatos elképzelése, de nem árt, ha rugalmasan áll a dolgokhoz, mert előfordulhat, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, mint tervezte. Könnyen megeshet, hogy becsúszik egy másik program vagy épp, hogy kiesik. Esetleg egy sürgős elintéznivalója akadhat. Így, hogy tudja, érdemes erre felkészülnie és akkor nem lesz olyan bosszús, mikor bekövetkezik, de legalábbis lesz már rá egy B terve.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egyik ismerőse új oldaláról mutatkozat be egy váratlan helyzetben, ami rendesen meglepi Önt. Kifejezetten az lehet az érzése, hogy félreismerte vagy pedig egyáltalán nem is ismerte. De mindenképpen pozitívan fog csalódni is benne. Komolyabban is érdeklődni kezd iránta, szeretne róla többet megtudni. Még az is lehet, hogy találnak egy közös pontot, ami még jobban összehozza Önöket.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Legyen óvatos, mert ma nem tiszta vagy teljes információkat kaphat a környezetéből. Nem feltétlenül szándékosan, de akaratlanul is megtéveszthetik. A legjobb volna, ha mindent leellenőrizne, így elkerülheti a félreértéseket vagy azt, hogy kellemetlensége legyen. Bizonyos helyzetekben pedig hagyatkozzon a megérzéséire vagy a saját tudására, egyedül is tud boldogulni, bízzon magában!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Karrierrel vagy anyagiakkal kapcsolatos sikert könyvelhet el ma. Kedve lenne szétkürtölni az egész világban, és természetesen legyen is büszke magára, de ügyeljen arra, hogy ne bántson meg másokat. Talán Ön nem gondolná, de egyesek úgy érezhetik, hogy az orruk alá dörgöli a sikerét. Legyen kicsit tapintatosabb, és akik meg szívből örülnek a sikerének, azokkal munka után ünnepeljenek.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Van néhány dolog, ami komolyan nyomasztja, de inkább elmenekül a problémák elől. Az rendben van, hogy beleássa magát a munkába, elmegy futni és egy rövid időre eltereli a figyelmét, de ne azért tegye, hogy egyáltalán ne is gondoljon a gondokra, mert azt hiszi, majd maguktól megoldódnak. Kapcsolódjon ki, de utána legyen egy pont a napjában, amikor tiszta fejjel, de előveszi a nyomasztó gondokat, illetve kérdéseket.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma roppant erősek lesznek a megérzései és észre is veszi, hogy szabályosan előre érez, akár lát dolgokat. Érdemes kihasználnia ezt a képességét, mert megelőzheti a kellemetlenségeket és elő is idézheti a pozitív eseményeket. Merjen hinni magában, hiszen tapasztalja, hogy működik a dolog. Talán, a Holdnak vagy saját magának köszönhetően, de ma spirituális képességei teljében lesz.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Jó lesz, ha ma jobban odafigyel arra, mit csinál, és egy kicsit lassít is, mert kellemetlenség érheti. Ha vezet, akkor csak a vezetésre figyeljen, és ne rohanjon. Ám ha tömegközlekedéssel utazik, akkor sem érdemes mindenáron elérni azt, amire fel szeretne szállni. Veszélyes helyzetbe kerülhet vagy pedig maga lesz az, aki előidézi ezt a helyzetet. Szerencsére így, hogy tudja ezeket, lehetősége lesz arra, hogy elkerülje a bajt.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Egy váratlan probléma, akadály miatt át kell szerveznie a napját. Nem lesz olyan vészes, mint amilyennek elsőre tűnik, sőt, kifejezetten könnyedén sikerül orvosolnia a problémát. Viszont előfordulhat, hogy át kell alakítania miatta a napját. Ha mindezt lazán kezeli és nem véresen komolyan, akkor hamar megoldhatja a helyzetet és még arra is jut ideje, amire eredetileg szerette volna, hogy legyen.

