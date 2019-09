Napi horoszkóp - 2019. szeptember 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma összekülönbözhet valakivel annyira, hogy nem is sikerül azonnal, vagy a mai nap folyamán kibékülni. Mindketten túlságosan makacsok, akaratosak és csak a saját igazukat hallják meg. Rövid idő alatt elszabadulhatnak az indulatok és onnantól kezdve nincs megállás. Túl késő lesz, mire talán arra az álláspontra jut, hogy szívesen békülne. Nincs értelme erőltetni, talán majd holnap rendeződik a viszonyuk!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Különös megérzése lehet a mai nap folyamán. Ön is sejti, hogy ez talán nem véletlen. Nyugtalan, ha egyik szerettére gondol, és az az érzése, hogy talán nincs jól és esetleg szüksége lehet Önre. Talán így is van, és ezért jelez Önnek a hatodik érzéke! Az volna a legjobb, ha felkeresné vagy akár felhívná az illetőt és rögtön beigazolódna vagy akár cáfolást nyerne a megérzése, de legalább nem nyugtalankodna egész nap.

IKREK: (május 21 - június 21.)

Aggódni kezd az anyagi helyzete miatt. Talán azért, mert nem jön meg az összeg, amire számított, vagy valaki nem adja a vissza a kölcsönt, amit ígért. Mindenesetre nyugtalan a helyzete miatt. Ám még nem érdemes erre teljesen rástresszelni, legyen egy kis türelemmel, mert egy-két nap és megoldódhat a probléma. Lehet, hogy valóban egy kis késedelemről van szó és hamarosan megkapja a pénzt.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Ha van valaki, aki tetszik Önnek, érdemes lehet az illető tudtára adnia. Minden esély megvan arra, hogy érzései viszonzásra leljenek. A párban élőknek sem ártana nyíltabban kifejezniük az érzéseiket. Sokat dobna a kapcsolatukon az, ha több érzelmet vinnének a szerelmi életükbe. De még a családjukkal szemben sem lenne rossz, ha kimutatnák érzéseiket. Lehet, hogy tudják, hogy szereti őket, de jól esik nekik hallani is.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Úgy érzi, túlságosan le van korlátozva és falak veszik körül. Folyton akadályokba ütközik vagy állandóan elutasítják. Talán mindez nem véletlen és érdemes lenne kívülről néznie a helyzetére, hogy meglássa, hol lehet a probléma, amiért mostanában nem tud sikert elérni vagy legalábbis előrébb jutni. Lehet, hogy nem veszi észre, hogy a sors egy bizonyos irányba próbálja terelni, vagy saját magát akadályozza.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Egy kicsit az az érzése, hogy túlzásba vitte mostanában az evést, ivást, a nassolást és felszaladtak magára a kilók vagy esetleg más negatív következménye van annak, hogy nagylábon élt az utóbbi időben. Semmi ok az aggodalomra, még időben észrevette a problémát. Viszont nagy elszántságra és szorgalomra lesz szüksége ahhoz, ha szeretne ismét formába lendülni. Ám csak eleinte lesz nehéz, utána megy majd, mint a karikacsapás!





Ma egy kissé csendesebb a szokottnál és ez a környezetének is fel fog tűnni. Ha nem is akarja őket teljesen beavatni a részletekbe, de talán annyit érdemes lenne nekik elárulnia, hogy mi aggasztja. Még az is lehet, hogy Önnek is megkönnyebbülést jelentene, ha megnyílhatna és mesélhetne az érzéseiről. Az sem kizárt, hogy váratlan segítséget kapna és egy-kettőre megoldódna a problémája.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Végre visszakap valamit, amire már nagyon várt. Talán egy kölcsönkért összeg vagy tárgy kerül vissza magához, de az is lehet, hogy valaki bocsánatot kér Öntől egy korábbi megjegyzése vagy tette miatt. Ma valahogy azt érezheti, hogy helyreálltak a dolgok a világban és sokkal nyugodtabbnak érzi magát. Viszont tanult az esetből és legközelebb már okosabb lesz, ha ilyen helyzetbe keveredne.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Valami olyan dolog történik, ami elszomorítja. Talán nem is közvetlenül magát érinti, mégis a sajátjaként tekint a problémára. Legyen ezzel óvatos, mert azzal nem segít a szerettén vagy a barátján, ha maga is összetörik. Inkább erősnek kellene lennie és támogatnia őt. Nem baj, hogy együtt érez vele, de Önnek sem tesz jót az, ha túl mélyen éli meg más fájdalmát, mikor talán így is van is elég problémája.

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Olyan jó hírt kaphat ma, ami feldobja a napját és a jövőjét is meghatározhatja. Hatalmas kő esik le a szívéről, mert úgy érzi, megérte annyit küzdeni. Nem csoda, hogy úrrá lesz magán az izgalom. Ha teheti, szervezze át a napját, mert a jó hír annyira lázba hozza, hogy nehezére eshet koncentrálnia vagy odafigyelnie másokra. De az sem lenne utolsó, ha este akár megünnepelné a sikerét szeretteivel.





BAK: (december 22 - január 20.)

Legyen óvatos, mert túlzott kíváncsiságával és túláradó szeretetével a környezete vagy egyik szerette agyára mehet. Nem veszi észre, mert Önnek túl természetes, de azt ki kellene szúrnia, amikor valaki sokallja a túl sok gondoskodást, vagy szabályosan vallatja a kérdéseivel. Érthető, hogy nehéz Önnek másképp viselkedni, de a jó kapcsolatai érdekében egy kicsit vissza kellene fognia magát.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Olyan dolgon rágódik, ami még be sem következett. Annak meg mi értelme van? Nem baj, hogy terveket gyárt a jövőre nézve, illetve felkészül egy-egy helyzetre, de nincs értelme stresszelnie és görcsölnie olyan dolog miatt, ami meg sem történt. Legyen terve, mert az megnyugtatja, de ne rágódjon egész nap a lehetséges jövőn, mert azzal csak elrontja a napját és kiidegeli magát.





HALAK: (február 19 - március 20.)



