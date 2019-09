Napi horoszkóp - 2019. szeptember 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.09.24 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma a sors igencsak próbára teszi a türelmét, mivel szinte mindenki extra érzékenynek bizonyul a környezetében. Egyik pillanatról a másikra sikerül egyesekkel hajba kapnia. Nem is fogja érteni, hogy mégis min sértődtek meg, hiszen maga nem mondott semmi olyat. Az sajnos egy dolog, de ma mindent hajlamosak sértésnek venni és nem igazán fogják érteni a viccet. Jobb, ha nem ma próbál velük szellemeskedni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Apró bosszúságok tarkítják a napját. Olyanok, hogy otthon felejt vagy leejt valamit, kisebb kárt okoz magának vagy másnak. Ha túlságosan rágörcsöl ezekre, akkor egész nap feszült lesz, aminek eredménye nem csak gyomorprobléma lehet, hanem az is, hogy ingerlékenysége miatt könnyen összeveszik másokkal. Mindezt elkerülhetné azzal, ha kicsit lazábbra venné a gyeplőt és megpróbálná nem véresen komolyan venni a bosszúságokat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha valami olyan tevékenységet űz ma, amin sok múlik, akkor legyen nagyon körültekintő és aprólékos. Még ha szeretné is mielőbb letudni vagy pedig szörnyen magabiztosnak érzi magát, akkor se kapkodj el a dolgot, hanem legyen aprólékos és ellenőrizze magát többször is. Most ez a biztos siker kulcsa. Javítson ki minden apró hibát, ne adjon ki a kezei közül félkész vagy hibás munkát!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ahhoz, hogy haladni tudjon a feladataival, át kellene látnia a teendőit, rendet kellene tennie. Ma erre rámehet az egész nap, hogy kibogozza a dolgokat, felvegye a félbehagyott szálakat. Ne sajnálja erre az időt, mert utána így fog tudni haladni gyorsan és pontosan, tehát legyen alapos ilyen tekintetben. Másrészt Önt is meg fogja nyugtatni a tény, hogy kiutat talált a káoszból.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nagyon figyeljen oda a részletekre és a kommunikációra is. Egészen apró dolgokon csúszhat el egy-egy beszélgetés, aminek a vége a fejetlenség vagy épp a veszekedés lehet. Inkább ellenőrizzen minden állítást, még a sajátját is, és igyekezzen csökkenteni annak az esélyét, hogy félreértsék Önt vagy maga másokat, máskülönben kínos vagy épp kellemetlen helyzetbe kerülhet a tévedése miatt.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Már nap elején annyi kellemetlenség és bosszúság érheti, hogy muszáj lesz valamiképp levezetnie a feszültségét, de még azelőtt, hogy összeveszne másokkal, pláne olyanokkal, akik semmiről sem tehetnek. Legyen óvatos, mert rossz helyen és rossz időben engedheti ki a gőzt, ha nem uralkodik magán. Most ne bízzon abban, hogy kibírja nap végéig, mert elég lehet még egy kis apróság és akkor robban a bomba.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Valaki a környezetében megtalálja magát az összes bánatával és panaszával. Nem muszáj bölcs tanácsokat osztogatnia, az is elég, ha meghallgatja. Viszont vigyázzon, mert egyesek ezt kiszúrhatják és percek alatt lelki szemetesláda lehet Önből, ha hagyja. Nyugodtan mondhat nemet is, nem kötelező Önnek mindenki végighallgatnia, pláne akkor, ha munkájára rovására megy, vagy a szabadidejéből vesznek el.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Elakadhat egy bizonyos dologgal kapcsolatban és nem tudja, hogyan tovább. Nem kell mindjárt kétségbeesni vagy idegösszeomlást kapni, ellenben azt megteheti, hogy segítséget kér a kollégáitól vagy legalábbis egy szakértő személytől. Előtte érdemes megvizsgálnia a problémát, mert lehet nem is olyan súlyos, mint amilyennek elsőre tűnik és talán Ön is megtudja oldani.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ma egy rendkívüli üzenetet kaphat a jel, álom vagy akár megérzés formájában, ezért megéri odafigyelnie önmagára. Talán ez lehet a válasz a kérdésére, de legalábbis az, amire eddig várt és kellett ahhoz, hogy bele merjen vágni valamibe. Tartsa nyitva a szemét! Ne féljen, fel fogja ismerni a pillanatot, az útmutatást és azonnal összeállnak magában a dolgok, illetve a terv, hogy mit kell tennie.





BAK: (december 22 - január 20.)

Nem lesz könnyű, pedig az lenne a legjobb, ha ma csak saját magával és a feladataival foglalkozna. Zárja ki a környezetét, nyugodtan mondjon nemet a szívességekre és utasítsa el udvariasan fölösleges bájcsevejekre. Haladjon bátran a munkájával, és ne engedje, hogy mások feltartsák. Megéri szorgalmasnak lennie, mert rövidesen sikert érhet el vagy egy olyan lehetőséggel találhatja szembe magát, amire azonnal le kellene csapnia.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Olyan rossz híreket hallhat, amik hatással lehetnek az anyagi helyzetére. Talán nem várt kiadással találja szembe magát, esetleg valami kiegészítő juttatást vonnak meg Öntől, de egyszerre lesz mérges és csalódott. Fontos, hogy ne essen pánikba és ne is kapjon dührohamot, hanem beszéljen higgadtan az illetékesekkel, hátha van valamilyen megoldás a problémára.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Az lehet az érzése ma, hogy a technika maga ellen fordult. Nehézségei adódnak, bekrepálnak maga körül a dolgok vagy legalábbis semmi sem óhajt rendesen működni. Mindemiatt pedig késedelmekre, fennakadásokra vagy akár nem várt kiadásokkal is számolhat. Ám még így sem éri egész nap őrjöngeni. Ha megelőzhető lett volna a baj, akkor okuljon belőle, hogyha meg nem, akkor feleslegesen idegeskedik a történtek miatt.





