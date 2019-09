Napi horoszkóp - 2019. szeptember 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.09.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Semmiképpen se maradjon ma otthon. Megéri kidugnia az orrát, mert új élmények várnak Önre. Valószínűleg el is hívják valahova, tehát adott is lesz a lehetőség, csak ne mondjon rá nemet! Lehet, hogy eleinte nem sok kedve van hozzá és szívesebben maradna otthon ejtőzni, de utólag meg fogja látni, hogy bölcs dolog volt elmennie otthonról. A jó társaság majd meghozza a kedvét!

BIKA: (április 21 - május 21.)

Valahogy ma sehogy sem találja a helyét. Nyugtalan, feszült és sehogy sem sikerül összeegyeztetnie a vágyait másokéval. Szeretne kimozdulni otthonról, esetleg közelebbről is megnézni valamiféle programot, de szeretteinek, illetve kedvesének nincs hozzá kedve. Ám az is lehet, hogy ez fordítva van, de ma mindenki mást akar. Veszekedés helyett egy köztes utat kellene inkább kitalálniuk. Heti horoszkóp





IKREK: (május 21 - június 21.)

Ezen a napon tegye félre a munkát vagy legalábbis a kötelezettségeit és töltse az időt a kedvesével vagy akár látogassa meg a családját. Nemcsak kapcsolatépítés céljából érdemes, hanem azért is, mert kellemes meglepetésekkel szolgálhatnak Önnek, míg a párok meghitt, romantikus napra számíthatnak. Ma nem kell görcsösen törekednie arra, hogy mások kedvében járjon, mert szerettei fognak az Önében. Heti horoszkóp





RÁK: (június 22 - július 22.)

Elképesztő, hogy milyen könnyen felbosszantja magát minden kis apróságon. Egy idő után szerettei már félnek majd Önhöz szólni, mert mindenért beléjük harap. Pedig érdekes módon maga érzi azt, hogy mindenki csak piszkálja és zaklatja. Igazság szerint ma érzékenyebb a szokottnál és egyszerűen nem érti a viccet. Legyen óvatos, mert könnyen megbánthatja azokat, akikben semmilyen rossz szándék sincs. Heti horoszkóp





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Szörnyen nyugtalan a mai napon és különböző félelmek, negatív gondolatok nyomasztják. Vizsgálja meg gondolatait, térképezze fel őket, hogy vajon valóban van-e oka aggódni vagy csak sötétebben látja a helyzetét, mint amilyen valójában. Okosan tenné, ha kimenne a szabadba, kiszellőztetné a fejét és meglátná, egy-kettőre helyrebillenne a lelki egyensúlya és megjönne a tisztánlátása. Heti horoszkóp





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Mindenképpen érdemes lenne ezt a napot barátaival vagy családjával tölteni. Ez egy olyan nap, mikor kellemes hangvételben, nyugodtan beszélhetnek gondjaikról és még megoldást is kínálhatnak egymásnak. Emellett békesség és szeretet jellemzi majd a napot, márpedig mindkettőre nagy szüksége van. Igazán azt érezheti, hogy környezete megérti magát és támogatják a törekvéseit. Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Alapvetően egy nyugodt és békés nap elé nézne, ezért keres magának egy kis stresszelni valót. Hirtelen több dolog is idegesíti, frusztrálja, aggódni kezd a jövő vagy bizonyos személyek miatt, mint aki direkt igyekszik izgulni valami miatt. Az igazság az, hogy egyáltalán nincs oka aggódni, a jövő héten is látni fogja, hogy kedvezően alakulnak a dolga, úgyhogy ma pihenjen és töltse idejét szeretteivel. Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Történik valami, ami felrázza az egész családot, egy nem várt kellemetlenséggel találják szembe magukat és egyedül Ön lesz, aki képes megőrizni a nyugalmát. Ez most nagy erény, és ha sikerül is megoldania valamiképpen a helyzetet, kifejezetten lekötelezheti szeretteit és a megmentő szerepében tetszeleghet. De persze a dicsőségen kívül is megéri minél előbb megoldani a felmerült problémát. Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Fektessék le már nap elején szeretteivel, hogy ki és mit szeretne, így elkerülhetik a kellemetlen összetűzéseket, amit az okozna, hogy esetleg mindenki más programra vágyik. Ma Önnek kell a rugalmasabb félnek lennie, legalábbis megéri nyitottnak lennie és arra törekednie, hogy mindenkinek jó legyen. Ettől még nem kell lemondania a vágyairól, csak próbálják meg együtt megtalálni az aranyközéputat. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Jót tenne ma Önnek és kedvesének, ha minőségi időt töltenének együtt, amelynek keretei között szó esne a gondjaikról. Nem ártana beszélniük a problémáikról vagy éppen a vágyaikról. Ma minden körülmény adott ahhoz, hogy beszéljenek és akár meg is oldják a gondjaikat vagy megtervezzék a jövőjüket. A legjobb, ha ezt egy kellemes környezetben teszik, ahol felszabadultan tudnak beszélni. Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Egy kissé paranoiás lehet a mai napon. Olyan érzése van, mintha titkolnának valamit maga elől. Különös jeleket vél felfedezni és árulást sejt. Nagyobb az esélye annak, hogy csak a fantáziája szórakozik Önnel vagy ha tényleg titkolnak is valamit, akkor az nem valamilyen negatív dolog. Viszont elgondolkodhatna azon, hogy miért ilyen bizalmatlan egyesekkel, hogy rosszat feltételez róluk a viselkedésük alapján. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Semmi kedve ahhoz, hogy kimozduljon otthonról, ellenben családja vagy kedvese, nagyon is szeretné, ha elmennének együtt valahova. Érdemes lenne eleget tennie a kérésüknek. Osszák be okosan az idejüket és akkor mindenki megkaphatja azt, amit szeretne. Hajlamos arra, hogy kissé mufurc lenne, pedig szerettei mindent megtesznek azért, hogy a kedvében járjanak és boldog legyen. Heti horoszkóp





