Napi horoszkóp - 2019. szeptember 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.09.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma szinte egész nap bosszúságok érik. Olyan kis apró kellemetlenségek, minthogy elkésik, elfelejt dolgokat, vagy épp belerúg a küszöbbe. A legszívesebben ki sem tenné a lábát hazulról egy idő után, de elhiheti, a kellemetlenségek mindenütt utolérhetik. Próbáljon meg lazítani, és ha elég nyugodt, akkor talán egy kis odafigyeléssel elejét veheti a többi kellemetlenségnek. Ha pedig nem tehet ellenük semmit, hát idézzen elő szándékosan pozitív eseményeket!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egy kissé maga alatt van, mert nem jön össze valami, amiben nagyon bízott és ez talán az önbizalmát is megtépázza kicsit. Felesleges emiatt egész nap szomorkodnia, mikor jól is telhetne a napja! Menjen el otthon szeretteivel vagy barátaival és meg fogja látni, hogy fantasztikus napot varázsolnak Önnek. Érni fogja ma még kellemes meglepetés, ha nem gubózik be otthonába depressziózni. Vegye elő optimista énjét!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Váratlan anyagi problémája adódhat. Talán többet fizetett a kelleténél és nem vette észre vagy valami elromlik és azonnali cserére, javításra szorul. Persze, hogy ezek bosszantó dolgok, de nem érdemes miattuk egész nap morognia. Ha így tesz, akkor rányomja a bélyegét az egész napjára, miközben jó hangulatban is telhetne. Amennyiben megelőzhető lett volna a baj, tanuljon belőle, ha pedig nem, akkor tényleg felesleges idegeskednie.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Akármennyire is szeretne, ma nem fog tudni egyes dolgokon változtatni. Egyszerűen nem teheti meg, mert nincs befolyása felettük. Akkor meg miért idegeskedne miattuk feleslegesen? Hagyja, hadd történjenek meg a dolgok. Minden jó okkal történik, és talán még nem látja, milyen hozadéka lesz az eseményeknek, de végeredményben jól fog járni. Ezért ne idegeskedjen, hanem terelje el a figyelmét!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egyik szerette ma segítségre szorulhat. Ha van rá lehetősége, akkor segítsen neki, mert Ön a legalkalmasabb arra, hogy kisegítse őt. Nem kell feltétlenül teljes mértékben Önnek megoldania a problémát, de fontos lenne, hogy közreműködjön benne, mert maga nélkül talán teljesen elveszne az illető. Meglehet, hogy épp ez a dolog fogja Önöket jobban összehozni vagy legalábbis dob majd sokat a kapcsolatukon.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nagyon számít ma egy hívásra, üzenetre, valamiféle válaszra, de nem kapja meg. Persze a fantáziája egyből beindul és kombinálni kezd. Okosabban tenné, ha inkább lenyugtatná magát és inkább megvárná a tényeket, amik rá is fognak világítanak arra, hogy csak a képzelete volt túl élénk. Viszont nem kellene a várakozás perceit otthon, körömrágással tölteni, nyugodtan találjon ki magának más programot!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nagyon szeretne ma haladni bizonyos feladatok elvégzésével, de sehogy sem fog tudni. Egyrészt azért, mert valahol a szíve mélyén nem is akar, másrészt szörnyen fáradtnak érzi magát és képtelennek érzi magát arra, hogy bármit is tegyen. Talán jobb is lenne, ha átadná magát a pihenésnek. Ezen az egy napon nem múlik semmi, ellenben minél jobban próbálja megerőszakolni magát, annál kevésbé fog célt érni.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Egyik pillanatról a másikra fordulhat rosszra a helyzet. Hirtelen valaki vagy valami megnehezíti a dolgát és problémát okozhat. Ám semmi ok az aggodalomra, mert képes a kezében tartani az irányítást. Arra sem ártana vigyáznia, hogy kommunikációs problémái adódhatnak, amik csak tovább tetézhetik a bajt. Mielőtt bármit is tenne, hűtse le magát és meg fog jönni az ihlet, hogy mit kellene tennie!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma egy új dologba vágná a fejszéjét, de bizonytalan. Hirtelen már nem tartja olyan jó ötletnek, de legalábbis komoly kétségei merültek fel. Mielőtt bármit is tenne, döntene, előbb gondolja át a helyzetét. Talán egy egészen apró dolog miatt bizonytalanodott el vagy pedig lehet rajta segíteni, de kár lenne elvetnie az egész ötletét. Az sem lenne rossz, ha valakivel megtárgyalná az aggodalmát.

BAK: (december 22 - január 20.)



Úgy tűnhet, hogy megkérdőjeleződik a mai programja. Egyikük részéről fennakadás várható. Viszont enyhítő körülmény lehet az, hogy olyan dolog miatt hiúsulhat meg a program, amiről egyikük sem tehet. Persze ettől még szomorú lehet, és bosszús is, ha esetleg költségei is voltak emiatt a program miatt, de talán nincs minden veszve és valamiképp még elérheti, hogyha nem is tervek szerint, de mégis jól alakuljon a napja.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Nagyon várt már vagy szeretett volna valamit megvalósítani, de megint csak el kell halasztania. Egy újabb elcsúszás miatt sajnos nem valósul meg a terve. Az sem kizárt, hogy egy találkozás marad el, mert egyikkőjük nem jut el a másikhoz időben. Viszont ahelyett, hogy összetörne, amiért nem úgy alakult a napja, mint tervezte, inkább kösse le magát valamivel, amire meg máskor nem volt ideje!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ne legyen feszült csak azért, mert le kell mondania egyik-másik programját, vagy át kell szerveznie. Mindezt jó okkal teszi majd, hiszen egy váratlan és sürgős dolog kavarja fel a napját és talán a nyugalmát is, ami nem tűr halasztást. Magának is jót tesz azzal, ha mielőbb letudja. Ha elég gyors és talán még segítséget is kér hozzá, akkor egy-kettőre túl lehet rajta és arra is jut ideje, amire szeretné.

