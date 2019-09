Napi horoszkóp - 2019. szeptember 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.09.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Minden esély megvan arra, hogy ma megismerkedjen valakivel. Az illető lehet akár egy új barát, akár potenciális üzlettárs, de az sem kizárt, hogy egy lehetséges partner. Elképesztően gyorsan alakulhat az ismerkedésük és ma már talán együtt vacsoráznak, vagy legalábbis beülnek valahova ismerkedni. Eleinte lehetnek fenntartásai a személlyel kapcsolatban, de kár lenne elutasítania.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Érdemes nyitottan állnia a környezetéhez, mivel nem tudhatja, hogy honnan, kitől jön az ihlet, vagy épp ki által merül fel egy kivételes lehetőség. Ne aggódjon, semmiről sem fog lemaradni, ha nyitva tartja a szemét és odafigyel a környezetére. Beszélgessen kicsit mindenkivel, legyen érdeklődő és meg fogja látni, roppant szerencsésesnek érezheti magát nap végén, mint aki szert tett valamire!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Rengeteg új és fantasztikus ötlete támad a mai napon, ami rendben is van, ellenben képes lenne belevágni azonnal az összes megvalósításába, ami nem lenne túl szerencsés. Válassza ki a legégetőbbeket, a többit pedig utána kezdje el szép sorjában megvalósítani. Addig is van ideje átgondolni őket, mert annyira lelkes és annyira szeretné azonnal megvalósítani, hogy képes arra, hogy meggondolatlanul ugorjon fejest valamibe.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Csodálatos ötletei támadnak. Nem muszáj, hogy csak ötletek is maradjanak, nem kellene mást tennie, mint átültetnie őket a gyakorlatba. Egy kissé el van lustulva manapság, jobban örülne az ölébe pottyanó sikereknek, ám Ön is jól tudja, kevés az esélye annak, hogy a vágyait ezüsttálcán kínálják fel. Vegyen erőt magán, legyen kicsit szorgalmas, nem bánná meg, mert már a mai napon is sikert érhetne el!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egészen varázslatosnak érzi ezt a mai napot. Szinte minden összejön, amire vágyott, amit csak elképzelt. Varázsütésre oldódnak meg a problémái és pottyannak az ölébe a lehetőségek. Próbálja meg tudatosan megvalósítani céljait és gondolja át, mire vágyik, minek örülne és figyelje meg, hogy történik valami vagy érkezik valaki, aki tálcán kínálja fel Önnek vágyai tárgyát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Talán egy soha vissza nem térő lehetőséget kap ma a sorstól. Hihetetlenül kecsegtető, ugyanakkor rengeteg idejét és energiáját lekötné. Alaposan meg kell gondolnia. Ön is érzi, hogy ez most nagy dobás lenne, ugyanakkor tart egy kicsit a következményektől is, hogy túlságosan le lesz terhelve. Avassa be közvetlen szeretteit és próbáljanak meg együtt döntést hozni, mert némelyikük rávilágíthat egy-egy fontos tényezőre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nyissa ki a fülét, mert fontos információ birtokába juthat! Lehet, hogy nem ismerősei által, ezért érdemes egész nap fülelni a környezetében, mert egy kivételes tippet vagy valamilyen más, lényeges dolgot tudhat meg, ami mindjárt be is indítja a fantáziáját és ötletelni kezd. Esélyt kaphat arra, hogy olyan irányba terelje az életét, amivel igencsak elégedett lenne. De az sem lehetetlen, hogy választ kap egy kérdésére!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Egészen apró kis dolgokból hatalmas vita kerekedhet. Éppen ezért a legjobb, amit tehet, ha elengedi a füle mellett a megjegyzéseket és nem vesz mindent a szívére, mert akkor nagyjából egész nap veszekedhet. Hallani fog azért pozitív megjegyzéseket is, okosabban tenné, ha azokra koncentrálna. Ne essen abba a hibába, hogy szabályosan keresni kezdi kibe, mibe lehetne belekötni és levezetni a feszültségét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Főleg a jövőn jár ma az esze, hogy mihez is kellene kezdenie, mibe vágja a fejszéjét. Jobbnál jobb ötletek juthatnak az eszébe, de ne essen abba a hibába, hogy túl sokat akar egyszerre megvalósítani. Ezért ne is csapjon le mindjárt az első kivételesnek tűnő gondolatára, mert ma egész nap ragyogó ötletei fognak támadni. Sőt, az sem kizárt, hogy a környezetében akad valaki, aki hasznos tippet súg Önnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Nem ártana kicsit jobban odafigyelnie az egészségére. Mostanában kissé felelőtlen lehet és túlhajszolja magát. Vegye észre, ha elérkezett testi vagy éppen lelki korlátaihoz és ne erőltesse tovább a dolgokat. Tartson egy kis szünetet és figyelje meg, utána megújult erővel, még jobban sikerül majd teljesítenie, arról nem is szólva, hogy így elkerülheti, hogy lebetegedjen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Legyen nyitott az emberekkel szemben, mert a sors kivételes személyeket sodorhat az útjába. Olyanokat, akikkel szövetségesek, barátok vagy akár szerelmesek lehetnek. Bármi megtörténhet ma, csak elég nyitottnak kell lennie hozzá, hogy beengedje az új személyeket az életébe. Nem kell mindjárt maximálisan bizalmat szavaznia mindenkinek, de megéri barátkozni és esélyt adni nekik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Nem ártana nyitva tartania a szemét, mert kivételes lehetőségekre bukkanhat! Ma annyira el van a saját kis világában, hogy fel sem tűnhet Önnek, hogy az orra előtt vonulnak el a jobbnál jobb esélyek arra, hogy megvalósítsa vágyát. Az biztos, hogy mindegyik igényli a kemény munkát, hogy egyik sem hullik az ölébe, de mindenképpen megérné szorgalmasan odatennie magát és nem spórolni az energia befektetésen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc