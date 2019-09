Napi horoszkóp - 2019. szeptember 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.09.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Van valaki, akire sokat gondol mostanában. Nem kizárt, hogy egy régi szerelmére, akivel nem lehetett kapcsolata vagy akár az exére és emiatt háborog a lelke. Sokat segíthetne magán azzal, ha felkeresné az illetőt. Nem feltétlenül azért, hogy összejöjjenek, hanem azért, hogy rendbe tegyék a kapcsolatukat, vagy esetleg megbeszéljék azokat a dolgokat, amiket nem tudtak korábban. Így nagyobb az esélye annak, hogy továbblépjen.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Vigyázzon, mert ma erős késztetést érez arra, hogy mindent kimondjon, amit gondol. Bele sem gondol, csak mondja, amit érez, amit gondol. Nem azért, mert bárkit is meg akar bántani, egyszerűen nehezére esik kontrollálnia az érzéseit. Viszont, ha nem szeretne haragosokat gyűjteni vagy megbántani a szeretteit, akkor azért nem árt, ha megpróbálja korlátozni magát. Számoljon el háromig, mielőtt megszólal!

IKREK: (május 21 - június 21.)

Egy kissé maga alatt lehet ma. Rossz kedve van egy régi, de újra előtérbe kerülő probléma vagy emlék miatt. Talán itt lenne az ideje, hogy ne meneküljön tovább a történtek vagy éppen a gond elől, hanem szembenézzen vele. Ha egy illetővel kapcsolatos, akkor nem ártana leülni és beszélnie vele. Addig nem léphet túl a dolgon. Ehhez sajnos fel kell tépni a régi sebeket, de ez az ára a gyógyulásnak.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Ma zavar támadhat Ön és az egyik szerette között. Talán az egész kapcsolatuk alapját is megrázza. Nem kell mindjárt kétségbeesnie, hiszen bármilyen probléma is merüljön fel, képesek lesznek úrrá lenni rajta, mivel a problémát egy külső tényező okozza. Bízzon a kapcsolatukban annyira, hogy tudja, ki fogja bírni a felmerülő nehézséget. Viszont vannak olyan tényezők, amik a jövőben elkerülhetőek lennének, ha őszintébbek egymással.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Unalmas feladatokkal látják ma el. Úgy érzi, mintha soha sem akarna véget érni a nap és semmi izgalmas, érdekes dolog nem történik magával. Fordítsa meg a dolgot! Ha nem találnak magára az élmények, akkor keresse meg őket maga! Vigyen színt a napjába, szervezzen programot, találjon ki valamit, amitől szórakoztatóbbnak találná. Vonja be hozzá kollégáit, barátait is!





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Akad valaki a környezetében, aki igyekszik elrontani az Ön jó hangulatát. Megjegyzéseket tesz, fájó kritikákat mond és egyszerűen nyilvánvaló, hogy azon munkálkodik, hogy megbántsa magát. Ne hagyja, hogy célt érjen és sikerüljön a terve! Nyugodtan állítsa meg, jegyezze meg a viselkedését, hogy látja, mit csinál. Nem kell vele összevesznie, de talán ennyi is elég lehet ahhoz, hogy felhagyjon a tevékenységével.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Nem lesz könnyű, de ma muszáj lenne háttérbe szorítania az érzéseit, hogy az ész érvek alapján döntsön, illetve cselekedjen. Ugyanis ma tévútra csalhatják az érzelmei. Igenis az eszére kell hagyatkoznia. Valójában Ön is tudja, mi lenne a helyes, csak éppenséggel az érzelmei túlontúl erőteljesek. Ám ez egy olyan nap, amikor a tényekre kell alapoznia. Ne csukja be a szemét, csak mert nem tetszik a valóság!





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Rengeteg feladat zúdul ma a nyakába, azt sem fogja tudni, hol áll a feje és mivel kezdje. Ha fontossági sorrend szerint próbál haladni, akkor elkerülheti a kellemetlenségeket. Ne is próbálja meg egyszerre megoldani a feladatokat, mert annak rossz vége lenne vagy egyenesen semmi, mivel elveszne a részletekben. Kétségkívül pörgős, de legalább eredményes nap vár Önre még akkor is, ha nem sikerül mindennel végeznie.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Elfogja a bizonytalanság. Már nem olyan biztos a tetteiben, hogy azt akarja, amiért eddig lépéseket tett. Sőt, talán egyes személyekkel kapcsolatban is elbizonytalanodott. Éppen ezért ne ma akarjon döntést hozni, mivel nem lát tisztán. Inkább ki kellene derítenie, mi a bizonytalanságának az oka. Hogyha a kedvesével szemben bizonytalan, akkor érdemes belegondolnia abba, hogy talán csak másképp mutatja ki az érzéseit, mint azt Ön várná.





BAK: (december 22 - január 20.)

Meglehetősen levert lehet a mai nap folyamán. Úgy érzi, senki sem érzi meg Önt, és hogy nem támogatják eléggé. Talán azt is megkérdőjelezi, hogy egyesek mennyire szeretik. Pedig valahol maga is tudja, hogy mindez butaság, csak a rossz hangulata csapja meg. Viszont az valóban lehet, hogy egyesek nem értenek Önnel egyet, de attól még ez ne vegye el a kedvét semmitől se!





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Úgy érzi, nem tisztelik, és nem becsülik eléggé a mindennapokban. Ezért elgondolkodik azon, hogy munkahelyet vált. Azért ne kapkodja el ezt a döntését, pláne azért, mert ma érzékenyebb hangulatban is van. Emiatt könnyen össze is tűzhet a szeretteivel, mikor szóvá teszi nekik, hogy Ön mennyi mindent tesz értük és ők még csak nem is becsülik. Talán csak Ön nem veszi észre, hogy milyen más módokon mutatják ki elismerésüket.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Legyen óvatos, mert hajlamos lehet ma a rossz kedvét, a bánatát vásárolgatással vagy épp evéssel feljavítani. Nem túl jó ötlet az, ha meggondolatlanul költekezik vagy befal egy vödör fagylaltot, illetve összeeszik mindenfélét. Inkább a problémával kellene foglalkoznia még akkor is, ha fájó. Ha mindenképp enyhíteni akar előbb a fájdalmán, ne feledje, hogy más, előnyösebb módszerekkel is megtehetné!





