Napi horoszkóp - 2019. szeptember 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.09.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Járjon ma nyitott szemmel, mert könnyedén rátalálhat a kivételes lehetőségekre. Nemcsak azokat sikerülhet kiszúrnia, hanem bizonyos összefüggéseket is, amik fontos dolgokra világítanak rá. Sokkal tisztábban láthat a mai napon az elmúlt időszakhoz képest. Azt érezheti, hogy minden a helyére kerül, végre átlátja a dolgokat és kicsit megvilágosodott. Ezért szánjon ma elég időt minden gondolatnak!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Vigyázzon, mert ma igencsak éles lehet a nyelve és könnyen megbánthat másokat. Ma szinte végig az érzelmei fognak uralkodni magán és olyan dolgokra vehetik rá, amiket később megbánhat. Ha nem bír valakivel egy légtérben lenni vagy nem tud hozzá kedves lenni, akkor lehetőség szerint vonuljon el, csak ne engedjen az érzéseinek. Ne feledje, hogy az egyik dolog, amiért annyira szeretik magát, hogy igyekszik nem bántani másokat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nagy lehetőségeket kínálhatnak ma fel Önnek. Olyat, amivel javíthat az anyagi helyzetén és még karrier tekintetében is előrébb juthat. Mondhatni tiszta maga előtt az út, nem kell mást tennie, mint igent mondania és bátran bejárnia. Emellett más területeken is látszik, hogy beérik munkájának gyümölcse, hogy megérte kitartania és küzdenie. Mindennek a tetejében még környezete is elismeri igyekezetét.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Talán már észrevette, ha túl sokat görcsöl, stresszel, akkor folyamatosan akadályokba ütközik. Ám ha hajlandó kicsit lazítani, akkor minden sokkal könnyebben megy. Ma pont optimista hangulatban lesz, így tapasztalni fogja, hogy minden jóval egyszerűbben és könnyebben megy. Már tudja, hogy valóban elég pozitívan és nyitottan gondolkodnia. Olyan problémákat is sikerül ma megoldania, amelyek korábban fejtörést okoztak volna.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ne siettesse a dolgokat, sem az embereket! Nagyon vár egy bizonyos dolgot, de hiába is próbálja siettetni az időt, vagy a környezetét, nem fog sikerrel járni és nem lesz meg az előbb, amit szeretne. Jobban tenné, ha időt hagyna magának és másoknak is, így legalább azt is elkerülheti, hogy összerúgja a port a környezetével. Ha elfogadja, hogy minden akkor történik, amikor történnie kell, figyelje meg, hogy pikk-pakk eltelik az idő.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Bármi is nyomja a szívét, mondja ki! Persze nem nyersen és bántóan, de beszéljen az érzéseiről és arról, ami nyomasztja. Legfőképpen azzal a személlyel, akire tartozik vagy segíthet rajta. Amennyiben elég diplomatikusan, de ugyanakkor őszintén fogalmaz, mondandója célba érhet és segítséget kaphat a szeretteitől vagy éppen attól, akivel gondja van. Ha magában tartja a bánatát, bele fog betegedni.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Kifejezetten az elégedettség érzete tölti ma el. Úgy érzi, jól haladnak a dolgok maga körül és nincs oka panaszra. Egyre több oka van bizakodni, hiszen napról-napra ér el újabb sikereket vagy nyílnak meg maga előtt új ajtók. Végre teljes a nyugalom a lelkében, mert látja, tapasztalja, hogy kedvezően alakulnak a dolgai. Ráadásul ma még újabb meglepetések is érhetik, amik tovább emelhetik a hangulatát!





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Roppant szerencsés nap elé néz. Ma olyan érzése van, mintha a sors is a kezére játszana. Minden összejön, amit tervezett és még nem várt segítséget is kaphat. Új és izgalmas lehetőségeket ajánlhatnak fel Önnek, egyedül az a problémája, hogy a sok közül nem tudja, hogy melyiket válassza. Vigyázzon, nehogy túl mohó és kapzsi akarjon lenni, mert tudja: túl sokat akar a szarka, de nem bírja a farka.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ma kissé erőteljesebben próbálja érvényesíteni az akaratát, ami nem túl szerencsés. Minél jobban ragaszkodik az elképzeléseihez és próbálja másokra ráerőltetni, annál biztosabb, hogy ellentétes hatást fog elérni. Sokkal célravezetőbb lenne, ha nyitott és megértő lenne, emellett nagylelkűnek és rugalmasnak mutatkozna. Mindenki lehet nyertes, ha elég ügyesen állnak a kérdéshez és maga sem csak egyedüli győztes akar lenni.





BAK: (december 22 - január 20.)

Lehet, hogy a jó szándék vezérli, de kritikájával könnyen megbánthat másokat. Talán finomabban kellene fogalmaznia, de az biztos, hogy jobban oda kellene figyelnie arra, amit mond. Máskülönben ne csodálkozzon azon, ha megsértődnek és elfordulnak magától az emberek, mert ők nem segítségként élik meg a szavait, hanem bántásnak, támadásnak. Ha valóban segíteni akar, figyeljen oda az érzéseikre.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Meglehetősen fáradt és energiátlan lehet ma, ami miatt ingerlékeny és feszült lesz. Így nem meglepő, hogy nem sikerül elővennie a legelőnyösebb arcát és sikerül másokkal összevesznie. Ma elég lehet egy meggondolatlan szó, egy apró kis tett ahhoz, hogy hatalmas családi vagy munkahelyi perpatvar alakuljon ki. Egy kicsit nem ártana odafigyelnie erre, mert a fáradtsága nem ok arra, hogy megbántson másokat.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Problémáira ma szinte egyenesen az ölébe hullik a megoldás. Sőt, annál is több is, mivel az lehet ma az érzése, hogy a sors két kezével szórja magának az áldását. Bármibe is fog, jóformán minden remekül alakul és elégedett lehet a mai eredményével, teljesítményével. Érdemes élnie a kínálkozó alkalmakkal, mert nem sűrűn adódnak ilyen fantasztikus lehetőségei, mint amelyeket ma kínálnak fel Önnek.





