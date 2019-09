Napi horoszkóp - 2019. szeptember 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.09.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma sikert sikerre fog halmozni. Minden összejön, amit csak eltervezett, sőt, annál több is! Igencsak kellemes meglepetésekben lehet része, hiszen olyan dolgok is megvalósulnak, amikben már nem reménykedett, vagy talán már ki is ment a fejéből. Örömteli napot tudhat a magáénak! Éppen ezért, ha van rá lehetőség, használja ki tudatosan és ma olyan dolgokba fogjon bele, amelyeket egész biztosan szeretne megvalósítani.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Komolyan magába kell ma néznie, ugyanis van néhány kérdés, amit meg kellene vitatni önmagával, esetleg döntést kellene hoznia. Valószínűleg fájdalmasan éli meg az önvizsgálatot, de Ön is tudja, hogy szükség van erre és így érhet el hosszú távú sikert. Legyen őszinte magával, mert az a boldogulásának kulcsa. Ma bizonyos tekintetben jelentős áttörést érhet el és akár pozitív irányba terelheti az életét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Félre kellene tennie a büszkeségét akkor, ha bajban van, vagy nagyon vágyik valamire. Ettől még nem lesz kevésbé erős vagy tiszteletreméltó. Vegyen erőt magán és győzze le a viszolygását azzal kapcsolatban, hogy segítséget, szívességet kérjen. Ne álljon a saját boldogsága útjába, mert azt később csak megbánja. Gondolja át, mennyire ér Önnek a vágya tárgya vagy éppenséggel az, hogy kimásszon a bajból.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Akármennyire is kerüli a konfliktust, vannak helyzetek, amikor nem menekülhet előle. Ez a mai is egy olyan lesz. Ki kell állnia a saját akarata, véleménye mellett, különben olyanba ránghatják bele, amitől csak szenvedni fog. Nem lesz könnyű, de muszáj lesz erőt vennie magán és belemenni a vitába, mert ezt kívánja meg az érdeke. Ma ne hagyja másra a döntést, mindegy mennyire szereti vagy tiszteli az illetőt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Túl szigorú önmagával szemben és éppen emiatt másokkal is az. Úgy tapasztalja, hogy egyesek kevésbé igyekeznek, és rossz szemmel nézi, mert saját magából indul ki. Ne akarja azért összerúgni a port másokkal, mert kioktatja őket és a saját elveit próbálja rájuk húzni. Hagyja, hogy úgy csinálják a dolgaikat, ahogy nekik tetszik és érdemes lenne elgondolkodnia azon, hogy talán magának kellene lazábbra vennie a gyeplőt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Valami olyan dolog történhet ma, ami visszaadja a hitét. Újra reménykedni kezd egy bizonyos dologgal kapcsolatban, hogy még nincs elveszve, még megvalósulhat. Még nem kell szétkürtölnie az örömét, ellenben érdemes megtennie az első lépéseket annak érdekében, hogy ezúttal célba is érjen. Tegyen meg mindent, amit tud és majd később ünnepelnek a szeretteivel, amikor már konkrétan lesz is miért!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Megoldást találhat egy régi vagy akár visszatérő problémájára. Saját magát is meglepi azzal, milyen könnyedén sikerült megoldania, illetve, hogy szinte végig az orra előtt volt a kulcs, annyira egyszerű és nyilvánvaló volt. Felesleges emiatt hibáztatnia magát, hiszen csak az számít, hogy ma végre maga mögött tudhat egy jelentős problémát és kifejezetten szabadnak érzi majd magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Válaszokat vár több kérdésére is, de igazság szerint Ön sem tudja pontosan, mit szeretne. Úgy gondolja, ha válaszokat kapna, könnyebben döntené el, mire vágyik, mihez szeretne kezdeni. Fontos, hogy ne hagyja magát befolyásolni és bár valóban jó szívvel adják mások Önnek a tanácsokat, mégis saját magára kellene hallgatnia. Érdemes lehet ma kicsit elvonulnia és egyedül gondolkodnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Eszébe jut valaki a múltjából és azon töpreng, vajon felhívja-e, de legalábbis megkeresse-e. Talán valóban ezt kellene tennie, mert nem véletlen ez az erős késztetés. Legyen bátor és engedjen az intuícióinak. Ne érezze kellemetlenül magát miatta. Az is lehet, hogy valami kivételesen jó dolog sülhet ki belőle, legyen szó a kapcsolat felelevenítéséről vagy épp arról, hogy rendbe tegyék a múltjukat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Talán nem úgy, mint tervezte, de csak-csak sikerül eljutnia a céljaihoz. Valószínűleg más módszerekkel vagy más úton, de végül megvalósulnak az elképzeléseit. Az is lehet, hogy egy kis segítséget kapott és ez az, ami kicsit nyomasztja, pedig attól még ugyanúgy magáé az érdem. Már nincs messze a cél, de még nem szabad hátradőlnie, hanem kitartóan folytassa munkáját.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Csodálatos hangulatban van ma, szerettei, és a környezete örömmel teljesítik a kéréseit. Mivel Ön is kedves, így mindenkitől szeretetet, megértést és segítséget kap. Van, hogy kérnie sem kell, mégis valóra válnak az elképzelései. Ügyeljen arra, hogy mindez ne tűnjön túl egyoldalúnak, nehogy egy-két rosszmájú ember megszólja. Ma ne keveredjen a munkahelyén semmilyen vitába!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Új hódolója akad, de legalábbis azt veszi észre, hogy valaki roppantul érdeklődik a maga irányába. Ha csak nincs valami jelentősebb oka, ami miatt el kellene utasítania az illető közeledését, akkor érdemes lehet esélyt adnia neki. Talán nem hinné, de kellemesen csalódhatna benne vagy az egész randevújukban. Hogyha nem is feltétlenül szerelmi viszony, de előnyös kapcsolat születne belőle!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc