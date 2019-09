Napi horoszkóp - 2019. szeptember 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.09.16 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A vasárnapját teljes csendben és nyugalomban kívánja tölteni. Ennek ellenére tudja nagyon jól, hogy egyes szeretteit nem kerülheti el, ráadásul ma még váratlan látogatókra is számíthat. Végül belátja, hogy nem is volt rossz, hogy találkozott velük, illetve eleget tett egy meghívásnak. Ne aggódjon, lesz elég ideje arra, hogy pihenjen, és azt tegye, amihez kedve van, a végén még unatkozni is fog, bármilyen elképzelhetetlennek is tartja!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kellemes és családias nap elé néz. Még akár rég nem látott rokonokkal is találkozhat. Csak egy valamire kellene vigyáznia, méghozzá arra, hogy mit eszik, mert hajlamos lehet össze-vissza enni és szemet hunyni a mértékletesség felett és ez utóbbi az italra is igaz lehet. Márpedig a sok finom falat kikezdheti az emésztését és biztos nem szeretne vasárnap gyomorfájdalmakkal küzdeni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma magányra, békességre és arra vágyik, hogy a kedvteléseivel foglalkozzon. Azért igyekezzen nem megbántani másokat azzal, hogy túl közömbösen viselkedik velük vagy látványosan unja és tehernek érzi őket. Talán azt gondolja, nem veszik észre, de sajnos nagyon is látnák és hosszú távú sértődést idézhet vele elő. Nyugodtan mondja meg nekik, hogy ma szeretne kicsit egyedül lenni.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Békés és örömteli nap elé néz, talán épp egy családi program miatt. De figyelj oda arra, hogy nem kell túlzásokba esni és másokat kiszolgálni meg eleget tenni az összes kérésüknek. Nyugodtan mondjon nemet, illetve kérjen bátran segítséget. Arra is figyeljen, hogy jusson ma ideje önmagára és az aktív pihenésre. Mostanában úgyis fáradékonyabb, ne akarja, hogy valamilyen betegség vegye le a lábáról.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Akár a családdal, akár a barátaival tölti a napot, nagyon jó hangulatban fog telni. Viszont arra figyelmeztetik a csillagok, hogy óvatosan viccelődjön másokkal, mert sajnos nem mindenki érti a viccet és kellemetlensége származhat belőle. Próbáljon meg néha mások helyébe gondolni, amikor cselekszik, hogy az hogyan hathat másokra. Ez igaz arra is, hogy talán a párja szeretne magával kettesben is lenni, Ön meg folyton programokat szervez.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

A csillagok azt üzenik, hogy nem kellene olyan görcsösen készülnie a családi vagy baráti programra. Legyen rugalmas, ugyanis könnyen megeshet, hogy valaki vagy valami felborítja a terveit. Ne akarja, hogy minden tökéletes legyen, hiszen ha valaki nem jön, elkésik vagy Önnek bármilyen más problémája is támadjon, akkor is minden nagyszerű lesz. Ne legyenek nagy elvárásai és akkor élvezni fogja a vasárnapot.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Kisebb összetűzésbe keveredhet a szeretteivel vagy éppen a párjával. Próbál mindenkinek megfelelni, eleget tenni a különböző meghívásoknak, de lehetetlenre vállalkozott. Éppen ezért engedje el a dolgot. Próbáljon meg fontossági sorrend szerint dönteni és az ígéreteit mindenképpen tartsa be. Csak úgy van értelme az egész vendégeskedésnek, ha Ön is élvezi. Mellette hagyjon időt arra is, hogy rápihenhessen a hétfőre.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Nincs sok kedve a kötelező rokonlátogatáshoz, de mégis eleget tesz a kötelességeinek. Próbáljon meg egy kis örömöt lelni benne. Így is meg van az esélye annak, hogy valakinek sikerül felpaprikáznia, de csak magán áll, hogy ez rá is nyomja-e a bélyegét a napjára vagy sem. A legjobb, amit tehet, hogy lazán áll mindenhez. Ha így tesz, akkor alapvetően kellemes nap elé néz amellett, hogy kellemesen is csalódhat egyesekben.





Fáradtnak és levertnek érzi magát. Nem lehetetlen, hogy bujkál magában valami. Jól is tenné, ha többet pihenne. Nem kell mártírkodni, hogy félholtan is szívességet akar tenni a másoknak vagy óriási összeröffenést csinálni a családnak, mert attól ők is rosszul fogják érezni magukat. Elhiheti, senki sem fog megharagudni, ha ma többször használja a ?nem? szót és inkább a pihenést választja.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma elszabadulhat a pokol és kitörhet a cirkusz, és a végére mosolyszünet lesz szerettei között. Ha maga is beszáll ebbe a buliba, akkor nem sok jóra számíthat. Ellenben meg van a képessége ahhoz, hogy jó hangulatot teremtsen és segítsen másoknak felülemelkedni az érzéseiken. Amennyiben mégis a vita mellett kötne ki, akkor legalább óvatosan foglaljon állást, illetve és semmiképpen se csak a maga igazát hangoztassa.

BAK: (december 22 - január 20.)



A napját egy kisebb párkapcsolati vita árnyékolhatja be. Bizonyos dolgokat nem bír magában tartani, választ akar rájuk, vagy legalábbis elindítana valamilyen eseményt, de kedvese a beszélgetésre sem nyitott, nemhogy a tettekre. Márpedig, ha rágja a fülét, azzal csak azt érheti el, hogy hajba kapnak. Talán jobb lenne elnapolni a kérdést. Ő is ugyanúgy számít a pihenésre, mint maga. Lesz rá máskor is lehetőség, hogy megvitassák a dolgokat, ma inkább lazítsanak.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Nem várt, de ugyanakkor kellemes meglepetés érheti. Egy rég nem látott rokon ütheti fel a fejét vagy jó hírt halhat a családból, esetleg magukat a jegy szülötteit érinti majd közvetlenül az a bizonyos hír. Viszont lehet, hogy úgy érzi, tele van energiával és inkább minden alkalmat megragadna, hogy szeretteivel lehessen, de muszáj lenne időt szánnia a testi és lelki feltöltődére, ha nem akar lerobbanni.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp