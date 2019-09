Napi horoszkóp - 2019. szeptember 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.09.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Dolgos nap elé néz, ugyanis ha nem dolgozik, akkor is talál ki magának feladatokat. Jó esély van arra, hogy otthonát csinosítgatja, de az sem lehetetlen, hogy valaki a segítségét kéri és neki fog besegíteni. Bármilyen komoly elfoglaltsága is legyen, azért arra mindenképpen szánjon időt, hogy pihenjen és kikapcsolódjon, ne csak munkából álljon a nap, még akkor se, ha valójában jobb lesz tőle a közérzete.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem várt problémával kell szembenéznie és talán felborítja a programját. Jobban teszi, ha a megoldásra koncentrál, így még akár az is lehet, hogy rövid időn belül megoldja a helyzetet. Ám ha úgy érzi, nem tud egyedül megküzdeni vele, akkor ne legyen rest segítséget kérni. Az meg eszébe se jusson, hogy eltitkolja szerettei vagy a párja elől, mert az bizony komoly kellemetlenséget vonhat maga után.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Könnyen megeshet, hogy valakinek ígért valamit és kiment a fejéből, pedig esetleg ma lenne aktuális. Legyem óvatos az ilyesmikkel, mert kellemetlen helyzetbe hozhatja magát. Így is meg van az esélye annak, hogy összeakasztja a bajuszát egy barátjával. Ma hajlamos könnyen felkapni a vizet apróságokon. Nem csoda, ha az minden vágya, hogy begubózzon, és ki se mozduljon. Talán ma valóban ezt kellene tennie!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Eszébe se jusson otthon maradni! Odakint van a helye, ahol új élmények, illetve testi és lelki felüdülés vár Önre. Ha egyedülálló, akkor pláne kellemes meglepetések érhetik. Amennyiben párban élő, akkor pedig vegye rá a kedvesét, hogy kimozduljanak, mert jót tenne a kapcsolatotoknak a változatosság. Ráadásul így végre tudnának beszélni a jövőről és a terveikről. Egy másik környezetben könnyebben jutnának dűlőre.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Kellemes nap elé néz, mindenre jut ideje, amire csak szeretné. Szeretteivel fantasztikus napot tölthetnek el, mikor tökéletes lesz az összhang és minden úgy alakul, mint tervezte. A párok is számíthatnak romantikára és a meghitt hangulatra. De ha valami új dologba vágnák a fejüket, legyenek óvatosak és mindig menjenek biztosra. Semmiképpen se essenek abba a hibába, hogy túl lazának akarnak mutatkozni. Heti horoszkóp





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Csupa hasznos, szükségszerű, kötelező feladatot készül ma elintézni. Inkább próbáljon meg egy kicsit kedvezni magának és ezzel együtt szeretteinek is. De akár össze is vonhatja a kellemest a hasznossal és vonja be szeretteit a nagytakarításba vagy lakás átalakításba. Délután viszont menjenek el valahova, vagy legalább otthon kapcsolódjanak ki. Különben is néha túl szigorú önmagával és másokkal! Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Lehetne óvatosabb is, mivel túl erőszakosan akar másoknak segíteni vagy tanácsot adni, még akkor is, ha a legjobb szándék vezérli. De jobban tenné, ha kicsit visszafogná magát, mert szerettei tolakodásnak élhetik meg és kellemetlen vitái származhatnak belőle. Amúgy is jobb lenne, ha magára fordítaná a szabadidejét. Magára is férne a pihenés és az, hogy befejezze végre azokat a dolgokat, amiket félbehagyott. Heti horoszkóp





Remek ajánlatot kaphat, ami lehet munkával, de akár utazással, vagy más eseménnyel kapcsolatos is. Mielőtt elutasítaná, mindenképpen vegye fontolóra! Ne hagyja, hogy mások visszafogják vagy elbizonytalanítsák. Ha nem lát benne jelentős kockázatot, akkor érdemes lenne rábólintania. Emellett nem ártana több figyelmet szentelnie ma az elhanyagolt kapcsolatainak.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Nem várt anyagi kellemetlenség leselkedik magára, amit saját magának köszönhetne. Kerülje a szerencsejátékot, a felesleges pénzkiadást és azt is, hogy kölcsön adjon. Anélkül is lehet élni és szórakozni. Keressen olyan lehetőségeket és programokat, amik nem kerülnek pénzbe. Emellett ügyeljen jobban arra, hogy ne erőltesse rá másokra az akaratát, mert hajlamos arra, hogy mindent maga irányítson.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Valaki tesz Önnek egy szívességet, vagy legalábbis kisegít a bajból. Ne legyen túl büszke ahhoz, hogy ne köszönje meg vagy megsértődjön rajta, inkább örüljön neki és alkalomadtán hálálja meg. Emellett nem ártana több figyelmet szentelnie családjának és azoknak a rokonoknak, akiket régóta nem látott. Higgye el, magára is jótékony hatással lenne, ha szorosabbra fűzné kapcsolatát a szeretteivel.

BAK: (december 22 - január 20.)



Tökéletes ez a nap arra, hogy végre foglalkozzon magával. Teste és lelke egyaránt igényli a törődést. Adja át magát a pihenésnek, mondjon nyugodtan nemet azokra a meghívásokra, amikre nem szívesen menne el és csak olyan dolgokat csináljon, amikhez igazán kedve van. A csillagok maximálisan támogatják a megújulási folyamatokban, így hétfőre már olyan lehetne, mint akit teljesen kicserélték.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Bármilyen nehézségbe is ütközzön, azt könnyűszerrel elintézi. Ma nem ismer lehetetlent, minden problémát megold. Meg is erősödik az önmagába vetett hite és önbizalma. Mindjárt meg is jön a kedve ahhoz, hogy belevágjon vágyai megvalósításába vagy megtegye azokat a dolgokat, amikre mindig is vágyott! Ne fogja vissza magát, most valóban hegyeket képes mozgatni!

HALAK: (február 19 - március 20.)



