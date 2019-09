Napi horoszkóp - 2019. szeptember 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.09.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Kivételes hangulatban van a mai napon. Érhetik apró bosszúságok, de semmin sem húzza fel magát. Környezet is itt-ott keresztbe tehet, mégsem haragszik meg rájuk és küldi el őket melegebb éghajlatra. Nyugodtnak és kiegyensúlyozottnak érzi magát, nyitott arra, hogy megbeszélje a problémáit. Jó érzéssel tölti el hétvégéjének tervezgetése, amitől sokat vár. Vigyázzon, ne igyon előre a medve bőrére!

BIKA: (április 21 - május 21.)

Rengeteg munka szakadt a nyakába és úgy hiszi, hogy direkt akartak kiszúrni Önnel és megnehezíteni a napját. Ez bizony nem igaz, úgyhogy nem kellene megsértődnie. Mivel mindennel nem fog tudni végezni, lássa el a legfontosabb teendőket és nap végén legyen elégedett a teljesítményével, ugyanis mindent megtett a siker érdekében, más sem tudott volna többet kihozni a napból.





IKREK: (május 21 - június 21.)

Ne essen túlzásokba. Hajlamos lehet ma felnagyítani az egészen apró problémákat, túl sokat költeni vagy egy kis megjegyzést eltúlozni és véresen komoly sértésként felfogni. Ennek tudatában jó, ha tudja, hogy nem igazán bízhat az ítélőképességében, mivel nem olyannak látja a dolgokat, amilyenek valójában. Hallgasson a józan eszére vagy legalább másokéra, ha Ön már csak az érzelmeire tud hallgatni.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Nem érzi magát a helyzet magaslatán. Sőt, bizonytalan a dolgában. Nem biztos abban, hogy jól csinál vagy jól lát bizonyos dolgokat. A viselkedési is kiszámíthatatlan lehet és saját magát is meglepi változékony hangulatával. A legjobb volna, ha szabadságot venne ki, magára vagy legalább egy dologra koncentrálna, és ne ma akarjon lényeges döntéseket meghozni. Érdemes lenne nap végén kimenni a szabadba, hogy egy kicsit feltöltődjön.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Végre úgy érzi, helyreállt a lelki békéje. Sokkal nyugodtabb és megfontoltabb. Mindennek hatására a helyzet is végre pozitívabban látja. Igyekezzen nem elveszíteni egyik pillanatról a másikra ezt a nyugalmat és ne akarjon apróságok miatt összeveszni másokkal. Ha az a kérdés, mennyire érvényesítse az akaratát, igazát, akkor ma legyen elfogadóbb, türelmesebb és ne akarjon mindenáron mások fölé kerekedni.





Még egy kicsit koncentrálnia kellene, bár kétségkívül a hétvégén jár az esze és alig várja, hogy végre lazítson vagy szeretteivel legyen. De előbb még ma el kell látnia a feladatait, ami bizonyos tekintetben lesz egyszerű, mivel kissé álmodozó és szétszórt lehet. Éppen ezért jobb, ha a fontosabb dolgokat elhalasztja a jövő hétre és ma csak a kisebb feladatokat látja el. Ne is akarjon ma így szívességet tenni másoknak,

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egy váratlan problémát kell megoldania, ami kissé beárnyékolhatja a hétvégéjét. Azt hitte nyugodt, kellemes nap elé néz, de még így a hétvége előtt adódik némi izgalom és stresszforrás. Ne veszítse el az önuralmát, nem olyan drasztikus a helyzet és Ön mindennel meg tud birkózni. Törekedjen arra, hogy már nap elején orvosolja a problémát és akkor nap második felében már lazíthat.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Jó lesz, ha rugalmasan áll a napjához. Lehet, hogy eltervezte mi, és hogy legyen ma, de adódhatnak olyan nem várt helyzetek, amelyekkel nem számolt. Éppen ezért, ha nem akarja elveszíteni a nyugalmát, akkor csak rándítson a vállán és vegye elő a B-tervet, de kerülje el a felesleges idegeskedést, mert hajlamos lehet bűnbakokat keresni. Ettől függetlenül kellemesen fog alakulni a napja.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Valamivel kapcsolatban kellemes csalódás érheti. Már sokkal rosszabbra készült, amikor kiderül, még sincs akkor probléma, mint hitte. Viszont vegye intő jelnek a történteket, hogy nem ártana komolyabban tervezni előre vagy esetleg megoldania a függőben lévő problémáit. A hétvégével kapcsolatban oka van bizakodni, mert minden nagyszerűen alakulhat, de még ne dőljön hátra, van néhány dolog, amit ma el kell intéznie.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ma rendkívül hatékony lesz. Tele van energiával és gördülékenyen oldja meg a felmerülő problémákat, illetve dinamikusan halad előre a munkájában minden komolyabb erőfeszítés nélkül. Nap végén kifejezetten elégedett lehet a teljesítményével, de mások is elégedettek lesznek magával és ezt szóvá is teszik. Jó érzéssel tölti el, hogy megbecsülik és másoknak is feltűnnek az eredményei.





BAK: (december 22 - január 20.)

Akármennyire is szeretne, nem fog tudni mindent elintézni ma. Bármennyire is igyekszik, odateszi magát, akadnak fognak olyan feladatok, problémák, amelyekre nem tud pontot tenni. Felesleges emiatt ostoroznia magát, hiszen rengeteg egyéb feladatot intéz el és így is számottevő eredményt érhet el. Legyen kicsit elnézőbb magával és ne kapkodjon, ne legyen türelmetlen saját magával szemben.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ma túlságosan érzékenynek bizonyul. Minden apróságot a szívére vesz, képes minden megjegyzésen megsértődni. Jobb lenne, ha elengedné ezeket a dolgokat, ahelyett, hogy rágódna rajtuk. Ne gyűjtögesse a vélt vagy valós sértéseket, mert összegyűlhetnek magában és a hétvégén fakadhat ki. Inkább csináljon valami olyat munka után, ami jobb kedvre deríti és feledteti a gondjait.





HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp