Napi horoszkóp - 2019. szeptember 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.09.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bármennyire is szeretne, nem fog tudni mindennel végezni. Éppen ezért kénytelen lesz fontossági sorrendet állítani. Máskülönben mindenbe belefog, de csak félig lesz kész, akkor pedig bosszankodni fog, hogy nem tud magának, illetve másoknak eredményt felmutatni. Előzze meg a bajt okos szervezéssel és elkerülheti azt, hogy kellemetlen helyzetbe hozza magát vagy akár másokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Valaki óriási szívességet kér magától. Még az is lehet, hogy eleget tudna tenni neki, de valamiért rossz érzése van vele kapcsolatban és a lelke mélyén nem szeretne belemenni. Akárhogy is döntsön, törekedjen arra, hogy a kapcsolatuk ne sérüljön. Lehet, hogy így is lesz belőle egy kis sértődés, szomorkodás, de ha megfelelően tálalja és igyekszik valahogy csillapítani az elutasítást okozta csalódást, nem lesz gond Önök között.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Csak úgy tud igazán segíteni önmagán, ha elfogadja magát olyannak, amilyen. Legalábbis a természetét illetően. Sok mindenen változtathat egy ember, ha szeretne és javíthat a személyiségén, de teljes egészében kicserélni nem fogja tudni. Egyszerűbb lenne, ha megbékélne azokkal a dolgokkal, amiken nem tud változtatni és fogadja el, szeresse magát úgy, ahogy van.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Olyan dolgokat tudhat meg a munkahelyén, amik nem tartoznak magára, mert bizalmasak, kínosak, sőt, talán valahol veszélyesek is. Éppen ezért kell lakatot tennie a szájára és akármennyire is nagy a kísértés, ne pletykálja ki őket, illetve ne éljen vissza a hallottakkal. Az volna a legcélszerűbb, ha elfelejtené őket és úgy tenne, mintha soha nem hallotta volna őket. Így elkerülheti, hogy kellemetlensége származzon belőle.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Olyan dolgok juthatnak a fülébe egy ismerősével, szerettével kapcsolatban, amit el sem akar hinni. Mielőtt téves következtetést vonna le, vagy előbb cselekedne, mintsem gondolkodna, beszéljen az érintett személlyel. Benne kell megbíznia, nem pedig a pletykákban. Azután tegyen csak bármit is. Ne hagyja, hogy érzelmei elragadják és meggondolatlan lépésekre szánja el magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Csak úgy érhet ma célt, ha hajlandó rugalmasan állni a problémához, kérdéshez. Éppen ezért hallgassa másik a felet, és ne csak a saját véleményét, elvárásait hangoztassa. Utána pedig igyekezzen nyitott lenni arra, hogy kompromisszumot kössenek. Érdemes venni a fáradtságot és addig tárgyalni a dolgot, míg nem találnak egy olyan megoldást, amivel mindketten elégedettek lehetnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Tetszik vagy sem, el kell fogadnia, hogy bizonyos dolgok felett nincs hatalma. Nem tud mindent befolyásolni, hiába is szeretné, főleg nem életeket, személyeket. Amint erről képes lemondani, vagy legalábbis belátni, sokkal könnyebb és jobb lesz magának és a kapcsolatai is számottevő javulásnak indulhatnak. Arról nem is beszélve, hogy az idegrendszerének is jót tenne, ha megkímélné magát a felesleges feszültségtől.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Jót tenne magának, ha kimerné mondani, mutatni az érzéseit. Akár annak a személynek is, akit titokban szeret. Mondja el neki, illetve adja szerettei, barátai tudtára mit érez. Ezzel nemcsak Önnek lenne könnyebb, hanem sokak életébe csempészhetne egy kis fényt, ezáltal igencsak javulna a velük való kapcsolata. Ne féljen attól, hogy ettől csak gyenge lesz, mert valójában csak erősebbé válik és az elutasítástól se tartson. Bízzon magában!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Bármin is szeretne változtatni, okosabban tenné, ha a fokozatosság elvén haladna, máskülönben kellemetlenség érheti. Ha túl drasztikusan kíván változásokat kieszközölni, abból csak gondja fog származni és akár másokkal is kibabrálhat. Úgyhogy legyen türelemmel önmagával és másokkal szemben is. Semmit se siettessen. Így legalább biztos eredményeket könyvelhet el!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Úgy érzi, képtelen tovább folytatni azt a tempót, amit diktál magának. Talán nem csak azt érzi soknak, hanem az életvitelt is, amit folytat és nem bír több terhet elviselni. Ha már a lelki vagy akár testi épsége forog kockán, akkor mindenképpen változtasson, de ne drasztikusan, hanem szép lassan építse le azokat a kapcsolatokat, feladatokat, amiket leterhelik. Ne várjon a segítségre, hanem mielőbb változtasson!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Jót tenne Önnek, ha kicsivel többet pihenne. Ma pont meg is tehetné, mert nincs annyi feladata. Éppen ezért ne is táblázza be magát, hanem élvezze ki, hogy jut egy kis ideje önmagára. Merjen lazítani és kikapcsolódni, méghozzá egyedül, ne aggódjon amiatt, hogy szerettei rossz szemmel fogják nézni, hogy nem velük foglalkozik. Ön is megérdemli, hogy néha úgy legyenek a dolgok, ahogy maga akarja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Valami jó ötletnek tűnt eleinte, de így, hogy belevágott, nem halad vele és nehézkes, egyre kevésbé tetszik Önnek. Mégis azt súgják a csillagok, hogy ne adja fel, tartson ki, mert nem fogja megbánni. Higgyen a sikerben és gondolkodjon pozitívan. Talán még nem látja a végét, de nem fog elmaradni a várva várt eredmény. Ezért ne is foglalkozzon azzal, hogy mások mit mondanak!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc