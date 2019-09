Napi horoszkóp - 2019. szeptember 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.09.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Olyan munkát, feladatot adhatnak Önnek, amihez elsőre nem sok kedve lesz. De bizony kellemes meglepetés fogja érni, rájön, hogy ért is hozzá, érdekli is magát és végeredményben az derül ki, hogy nem is olyan rossz, mint amilyennek elsőre gondolta. Annyira megjöhet hozzá a kedve, hogy felmerül magában a gondolat, hogy hosszú távon végezze. Persze erről nem ma kell döntenie!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Érdemes ma nyitott szemmel járnia, mert jelet kaphat azzal kapcsolatban, amire kíváncsi, ami a legjobban foglalkoztatja most. Ezért érdemes lehet meghallgatnia a környezetét is, mert nem tudhatja, hogy kitől érkezik az üzenet. Szerencsére ma jó hangulatban lesz és szívesen társalog a barátaival, kollégáival is, így még arra is lehetősége adódik, hogy segítsen másoknak egy-egy jó tanáccsal.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma maga lehet mások megmentője. Szívesen foglalkozik azokkal, akiknek gondjai vannak, segítségre vagy lelki támogatásra szorulnak. Meghallgatja őket, tanácsokat ad és még arra is vevő, hogy szívességet tegyen egyeseknek. Mindez nagyon szép és kedves Öntől, de azért figyeljen oda arra is, hogy elég idő jusson önmagára és a saját feladataira is, nehogy utána maga szoruljon segítségre!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Alapból jó kedvűen ébred és meg fogja látni, mennyi minden jó sül ki abból, ha mindenkire mosolyog és kedves lesz. Vidámsága másokra is átragad és azokat is sikerül jobbkedvre derítenie, akik eleve rossz hangulattal érkezte vagy épp nehéz időszakon mennek keresztül. Legyen maga az a kisangyal, aki fényt visz ma mások életébe. Persze ettől még nem kell elfeledkeznie a saját boldogságáról!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Arra intik a csillagok, hogy legyen ma mértékletes, mert hajlamos lehet túlzásokba esni. Vagyis kerülje, hogy túl sok pénzt költsön vagy túl sokat egyen, igyon, akár bulizzon. Bármit is csinál, tegye megfontoltan és felelősségteljesen így elkerülheti, hogy kellemetlensége származzon belőle. Lehet, hogy nem gondolná, de képes egyik pillanatról a másikra túlzásokba esni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Félreértése adódhat az egyik rokonával, szerettével. Próbálja megérteni az ő szemszögét és ne csak mindenáron a saját akaratát akarja érvényesíteni. Ha hajlandó nyitottabban állni hozzá, egy-kettőre elsimíthatják a félreértéseket. Ugyanakkor találkozhat valakivel, aki energiavámpír módjára a panaszkodásával megpróbálja magát lehúzni, elszívni az energiáit. Ne hagyja neki!





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Engedje szabadjára kreativitását. Elképesztő energiák és gondolatok nyugszanak Önben, amiket érdemes lenne kieresztenie. Nemcsak önmagát nyűgözné le tehetségével, hanem feletteseit és a környezetét is. Merje megvalósítani ötleteit, új dolgokkal kísérletezni. Érdemes most nagyot álmodnia, mert képes megvalósítani. Ma jelentős áttörést érhet el karrier, de még önbizalom tekintetében is.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Összetűzésbe keveredhet a munkahelyén. Azt hihetné, könnyen le tudja zárni, kilépni belőle, rettenetesen elharapózik a dolog és már nemcsak maga és a vitás fél, hanem mások is belekeverednek. Óvatosan szervezkedjen, indítson hadjáratot, mert nemcsak magával, hanem másokkal kiszúrhat, akik egyetértenek Önnel vagy magával tartanak. A békés megoldásokra kellene inkább törekednie.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ma szinte mindenkivel szót fog érteni, még azokkal is sikerül dűlőre jutnia vagy könnyedén átbeszélnie a feladatokat, a problémákat, akik máskor nem vevők rá. Használja ki, hogy a csillagok erősítik a kommunikációját és támogatják, és igyekezzen tisztáznia a kapcsolatait, a félreértéseket és megbeszélnie mindazt, amit csak szeretne. A környezete is vevő lesz rá, így ma az üzletemberek is sikeres nap elé néznek!





BAK: (december 22 - január 20.)

Valaminek köszönhetően reflektorfénybe kerül ma. Meglehet, hogy a tudása, tehetsége miatt, vagy azért, mert valami nagy dolgot visz véghez. Annyi bizonyos, hogy munkahelyén felfigyelnek Önre és tetszik vagy sem, de el kell viselnie a plusz figyelmet. Használja arra, hogy közelebb kerüljön másokhoz és jó kapcsolatokat alakítson neki. Ne próbáljon mindig elmenekülni a csillogás elől.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ma hihetetlenül szétszórt lesz, jóformán képtelen lesz arra, hogy bármire komolyabban odafigyeljen. Azt sem tudja, hol áll a feje, elfelejt dolgokat, összekever és többször is saját maga fogja vágni a fát. Inkább jegyzeteljen, kérdezzen vissza, de törekedjen arra, hogy jobban odakoncentráljon a teendőire, máskülönben megrovást kaphat a munkahelyén, ha szarvashibát követ el.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Valaki olyan dicséri ma meg, ismeri el a tudását, képességét, akinek a szava sokat jelent magának. Óriási örömöt szeret Önnek és sokkal erősebb, szilárdabb lesz az önbizalma. Akiknek eddig kétségei voltak magukkal szemben vagy azzal, amit csinálnak, azok végre megbékélhetnek, mert tudják, hogy jó úton járnak és jó az, amit csinálnak. Ma semmi sem szabhat gátat a jó kedvének!





