Napi horoszkóp - 2019. szeptember 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.09.10 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Valaki ma szívességet vagy éppenséggel pénzt szeretne kérni Öntől. Valahol soknak, illetlennek érzi a kérését és nem biztos abban, hogy szeretné teljesíteni. Természetesen nem kötelező neki segítenie, még akkor se, ha fél attól, hogy megharagszik Önre. Ezt úgy tudja orvosolni, ha szépen, higgadtan elmagyarázza neki, miért nem áll most módjában segíteni neki és ajánljon neki alternatív megoldást.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma lelkesen veti bele magát munkájába. Talán azért is, mert látja a végét, vagy azért, mert új feladatot kapott és kihívásként kezeli. Szeretne bizonyítani magának és felettesének is, hogy megéri Önnel dolgozni és komolyabb megbízásokat adni magának. Viszont valahol zavarja, hogy kollégái nem olyan lelkesek, mint Ön és inkább azt, hogy dolgozniuk keljen. Ez ne fogja vissza magát semmiben!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Úgy érzi, folyamatosan dolgozik, de még korán sem látja a végét. Sőt, egyáltalán nem úgy tűnik, mintha kevesebb lenne a feladata. Sokat segíthetne azzal magán, ha fontossági sorrendet állítana fel és esetleg leadna kicsit a feladataiból, amennyiben megteheti. Ha nem egyszerre próbálna több mindennel végezni, lehet, hogy hamarabb meglátná az alagút végét. Hosszú távon az egészségére is ártalmas lehet ez az erőltetett tempó.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Hirtelen eszébe jutnak rég nem látott rokonai, barátai és mindenkivel szeretné felvenni a kapcsolatot, illetve találkozni velük. Ám szomorúan fogja tapasztalni, hogy nem elérhetőek, vagy nemleges választ adnak Önnek. Nem érdemes ezért megharagudnia rájuk, hiszen maga is sokszor tűnt el, hosszabb-rövidebb időre, másfelől valószínűleg most ők azok, akik jobban el vannak foglalva.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Aggasztó híreket kaphat az egyik rokonával, barátjával kapcsolatban. Még ne essen pánikba, inkább győződjön meg arról, mennyi igazság van bennük, mert az is lehet, hogy valaki kicsit túlzott, de legalábbis akaratlanul is elferdítette az információkat. Vagyis nyugodjon meg, és kérdezze meg magát az illetőt, ha módjában áll, vagy egy hozzá közelálló személy. Bárhogy is legyen, Ön őrizze meg a nyugalmát.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne hozzon ma életre szóló vagy legalábbis hosszútávra szóló döntéseket. Éppen ezért akármilyen lehetőség is merüljön fel, okosan teszi, ha másik nap hozza meg a döntését. Nem sok jó származhat abból, ha a mai napon bólint rá valamire. Legyen türelemmel, illetve kérjen arra másokat is, hiszen amúgy is jár mindenkinek a gondolkodási idő. Addig is járjon utána a hallottaknak és menjen biztosra!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nemrég szívességet tett valakit vagy valamilyen úton-módon segített neki és azóta úgy érzi, képtelen levakarni magáról. Mindig újabb és újabb dolgot kér Öntől. Amíg megadja, ne csodálkozzon azon, hogy magához fog járni. Érthető, hogy sajnálja, szeretne vele jót tenni, segíteni neki, de ez nem jelenti azt, hogy minden kérését teljesítenie kell. Ne hagyja magát kihasználni.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Akármennyire is szeretne, nem tud mindig mindenki kedvére tenni és igazából nem is lenne a feladata. Mindig lesznek elégedetlenkedők és olyanok, akik megkérdőjelezik magát. Csak azoknak a véleményével törődjön, akik igazán számítanak. Ideje lenne önmagát helyeznie az első helyre, nem pedig másokat! Ezt még csak megmagyaráznia sem kell nekik, csak törődjön a maga dolgával.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Így is szoros határidőkkel dolgozik, talán már nagyon közel vannak vagy már most is elúszott a munkával, erre ma további kellemetlenségekkel, akadályokkal találhatja szembe magát. Ha nem akarja, hogy komolyabb következményei legyenek, akkor kénytelen beáldoznia az idejét, energiáját és hazavinnie a munkáját vagy tovább maradni a munkahelyén. Kivéve persze, ha valaki kisegíti Önt!

BAK: (december 22 - január 20.)



Van valami, amiről megfeledkezett és ez ma előtérbe kerül. Nincs kizárva, hogy egy be nem fizetett csekk vagy egy el nem végzett feladat és most emiatt kellemetlensége adódik. Mielőbb menjen utána és orvosolja a problémát. Ha pedig szükség lenne rá, a problémától függően ne legyen rest szakértő segítségét kérni vagy akár részletfizetést kérni. Igyekezzen nem kapkodni, mert akkor további kellemetlenségeket okozhat magának.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Eddig nagyszerűen haladt előre, de most hirtelen megakadhat. Ugyanis valami hiányzik a sikerhez vagy legalábbis a folytatáshoz. Nem kizárt, hogy a tudása nem elegendő a feladat megoldásához vagy több pénzre, esetleg segítségre lenne szüksége. Érdemes átgondolni milyen lehetőségei vannak és mi éri meg Önnek igazán. El fogja érni, amit szeretne, csak meg kell találnia hozzá a megfelelő eszközt.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Akármennyire is el van úszva a munkával, és sietnie kell, taposnak a sarkán, a minőségből ne adjon le. Meglehet, hogy könnyűnek tűnik vagy kézenfekvő választásnak, de hosszú távon kellemetlenségei származhatnak belőle. Legyen türelemmel önmagával szemben, illetve kérjen egy kis időt és megértést a környezetétől is. Nem véletlenül mondják, hogy jó munkához idő kell.

