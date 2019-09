Napi horoszkóp - 2019. szeptember 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.09.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Olyan problémák merülnek fel, amelyek azonnal megoldásra szorulnak. Sajnos nemigen kérhet hozzájuk segítséget, ezeket most egyedül kell megoldania. Emiatt meglehetősen türelmetlen és ingerlékeny lehet, és könnyen összerúghatja a port másokkal. Törekedjen arra, hogy ne mindenáron az legyen a cél, hogy magának legyen igaza. Ha valaki ígért Önnek valamit, ne akarja túl rámenősen betartatni vele.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Szabályosan keresi a lehetőséget, hogy valakivel összevesszen. Már jó ideje érzi, hogy gyűlik magában a harag, az elfojtott érzelmek és most jut el arra a pontra, hogy kiadja őket magából. Legyen ezzel óvatos, mert többet árthatsz magának, mintsem gondolná. Megéri az a kis tombolás, hogy miatta elveszítse a párját vagy elforduljanak magától a szerettei? Senki sem mondja, hogy nyelje le a békát, csak próbálja meg azt a megfelelő módon kezelni dühét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma egy kissé maga alatt lehet, és úgy érzi, mindenki boldog és jó életet él, csak Ön nem. Nem érdemes magát másokkal összehasonlítania, hiszen mind más úton járunk. Inkább alakítsa úgy az életét, ahogy szeretné, mintsem csak álmodozik vagy szomorkodsz miatta. Nem kell mindig másokra várnia, ha az életről van szó, nyugodtan felfedezheti azt egyedül is. Jót tenne Önnek, ha több minőségi időt töltenél kettesben önmagával.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Olyan hír, pletyka juthat a fülébe, amit nehezére esik magában tartani. Nem feltétlenül Önt érinti, hanem egy közvetlen ismerősét. Azon töpreng, hogy mit is kellene tennie, vajon elmondja-e annak, akivel kapcsolatos vagy sem. Mielőtt dönt, mindenképpen számoljon a várható következményekkel és azzal, hogy mi történhet Önnel. Lehet, hogy segíteni akar, de könnyen pórul járhat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kellemes kikapcsolódási lehetőségek várnak ma Önre. Még az is lehet, hogy családjával mennek el kirándulni vagy a barátaival kikapcsolódni. Semmiképpen sem mondható unalmas napnak a mai. Elég izgalomban lesz része amellett, hogy sikerül kikapcsolódnia és kiengednie a fáradt gőzt. Meglehet, hogy megpróbálnak valamilyen munkát magára sózni vagy szívességet kérni, de mondjon rájuk bátran nemet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Békés és csendes nap elé néz. Lógathatja a lábát, azt teheti, amihez kedve van Ma több ilyen felismerést is tehet, és rájöhet arra, mi bántja a lelkét, mivel elégedetlen. De ne csak tudomásul vegye ezeket, hanem tegyen is ellenük! Már ma elkezdhetné kapcsolatai felfrissítését, vagy ha egyedülálló, akár ismerkedésre is adhatná a fejét. Ám a közeli rokonaival sem ártana megerősíteni a viszonyt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Kezd elege lenni abból, hogy nem rendelkezik saját idővel, mert mindig szerettei vagy mások osztják be azt. Ez valahol a maga hibája is, hiszen engedte nekik. Ha már elviselhetetlennek érzi a helyzetet, még mielőtt összeveszne velük, kezdjen el döntéseket hozni és szerezze vissza élete felett az uralmat. Egyesek ma kimondottan szerencsések lehetnek, mert egy remek lehetőséget kaphatnak, ami lehet karrierrel vagy utazással kapcsolatos.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Párja tesz arról, hogy romantikus napjuk legyen. Meglehet, hogy elutaznak vagy otthon maradnak és kettesben töltik a napot. Egyedül maga ronthatja el azzal, ha dolgozni próbál, vagy a munkán jár az esze. Kapcsoljon ki és ne hagyja, hogy más dolgok eltereljék a figyelmét, pontosabban a rokonai vagy barátai, akiknek hirtelen épp ma jut az eszükbe és mindenki találkozni akarna magával.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nem várt kellemetlenségek, viták árnyékolhatják be a napját. Egy egészen kis problémából óriásit sikerül csinálni. A párjával vagy szeretteivel történő veszekedés során pedig több korábbi sérelem és szőnyeg alá söpört érzelem derülhet ki. Ez alapjaiban rendítheti meg a kapcsolatait. Még az is lehet, hogy a szakítás is terítékre kerül, amennyiben a kedvesével bocsátkozik vitába.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Tökéletes ez a nap ahhoz, ha szeretne felzárkózni és utolérni magát. Betudja fejezni az a munkákat, amikkel kicsúszott az időből, a ház körüli teendőket, mindent, amivel eddig nem sikerült haladnia. Zöld utat kap a csillagoktól és egy kis hátszelet, hogy befejezze a lakásátalakítást. Ne aggódjon, kap hozzá segítséget és számíthat szerettei hozzájárulására. Bár rendkívül tevékeny lesz ma. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Jó lesz, ha odafigyel, mert többet költhet, mint amennyit megengedhet magának, de még az is lehet, hogy valamilyen váratlan anyagi kellemetlensége keletkezik. Figyeljen oda jobban kinek és mennyit ad és legyen éber, mert megelőzheti a bajt. Az is beárnyékolja a napját, hogy túl erőszakos másokkal, képtelen elfogadni az elutasítást és képes beleüldözni szeretteit olyanba, amit nem akarnak. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)

Jó hír juthat a fülébe, ami megalapozhatja a következő heteit. Végre úgy érzi, ott tart, ahol lenni szeretne. Ha ez nem lenne önmagában is elég öröm, romantikus nap elé néz, mivel kedvesével meghitt napot tölthet együtt, aki akár meg is lepheti Önt. Ma szinte minden úgy alakul, mint azt remélte. Érdemes ötletelnie, mert a következő héten szinte bármely vágyát képes lesz megvalósítani. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc