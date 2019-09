Napi horoszkóp - 2019. szeptember 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

KOS: (március 21 - április 20.)



Idegőrlő nap elé néz, ha mindenen felbosszantja magát. Érni fogják kellemetlenségek, bosszúságok, de dönthet úgyis, hogy nem izgatja magát miattuk. Ne akadjon ki, csak mert olykor dolgok nem úgy sülnek el, mint azt szeretné. Pláne a szeretteire ne legyen mérges, ha más véleménnyel vannak, vagy más programokra vágynak. Nem kötelező minden hétvégét idillikus családi keretek között tölteni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Azzal nem segít a kapcsolatán, ha állandóan szemrehányást tesz a párjának azért, mert dolgozik, vagy épp mással van. Mostanában nagyon csipkelődő és féltékeny. Különben is, Önnek sem kell otthon ülnie és a kedvesére várnia. Bátran szervezhetne magának programokat. A családja és barátai jelenlétében el is feledné a gondjait és a rossz érzéseit. Ha az egyik ajtó zárva, keressen egy másikat, ami nyitva van!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Van valami, ami nyomja a szívét, amiről szeretne beszélni, csak nem tudja, kivel kellene. Gondosan válassza meg bizalmasát, de beszéljen a problémájáról, mert attól nem lesz jobb, ha magában tartja őket. Amennyiben valamilyen titka van, készüljön fel rá, hogy jó eséllyel ki fog derülni és az is meg tudja, akivel kapcsolatos. Célszerűbb lenne megelőzni ezt és inkább elmondania az illetőnek.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kimerültnek érzi magát így érthető, ha nem sok kedve lesz ahhoz, hogy bármit is csináljon. A legszívesebben egész nap feküdne és pihenne. Talán ezt is kellene tennie, a házi munka megvárja vagy bízza bátran szeretteire. Ugyanakkor délután egy kis időt rájuk is kellene áldoznia még akkor is, ha megértőek Önnel. Ha valamilyen kellemes kikapcsolódási lehetőséget választanak, még sikeresen fel is töltődhet.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Olyan meghívást kaphat, amire nincs sok kedve elmenni. Mégis úgy tervezi, hogy elmegy azért, hogy ne bántsa meg az illetőt. Ezt okosan teszi, de csak akkor, ha képes jó képet vágni a dologhoz. Azért ne menjen el, hogy látványosan szenvedjen, mert azzal senkinek sem tesz jót. Emellett bármennyire is szeretne egész nap pihenni, van egy-két dolog, amit muszáj elintézne. Ne halogassa tovább ezeknek a dolgoknak az elvégzését!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma igazán megengedhetné magának a pihenést, de akár még azt is, hogy költsön magára. Ha örökösen csak dolgozik, meg feladatokat lát el, semmit sem ér a hétvége. Fogadja meg a csillagok tanácsát és ne mondjon nemet az olyan dolgokra, amelyekhez most nincs hangulata. Érdemes lenne összefutnia rég nem látott szeretteivel, ugyanis rengeteg új dolgot mesélhetnének magának és kimondottan feltöltenék.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Olyan programok is összejöhetnek, amik korábban nem sikerültek. Az lehet az érzése, hogy a sors kegyeltje, mert több kis meglepetésben is lehet ma része amellett, hogy élvezheti szerettei, barátai szeretetét és figyelmét. Használja ki a pozitív energiákat és valósítsa meg azokat az ötleteit, amiket korábban nem sikerült. Ha nem lenne mindez épp elég ok az örömre, még egy jó hírt is hallhat, ami a családját érinti.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Szórakoztató nap elé néz. Csak egy-két kisebb civakodásra számíthat a kedvesével vagy a szeretteivel, de szinte azonnal ki is békülnek. Ugyanakkor az égiek egy sorsszerű találkozásban részesíthetik. Egy régi ismerősével futhat össze, és nyomban elfogják majd a nosztalgikus érzések, de számos más pozitívuma is lehet annak, hogy újra találkoznak. Azt üzenik a csillagok, hogy merjen ma sodródni az árral.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ne hozzon életre szóló vagy legalábbis komoly döntéseket ma, mert nem lát tisztán. Elhomályosítják elméjét az érzelmei. Vagy ha nem bírja ki, hogy megtegyen valamit, akkor legalább előtte kérje ki egy bizalmasa véleményét. Továbbá ne vállaljon semmilyen kockázatot, még akkor se, ha teljesen biztosnak tűnik vagy vélhetően hiteles forrásból származik az információ, mert könnyen megütheti a bokáját.

BAK: (december 22 - január 20.)



Kellemetlen helyzetbe hozhatja magát azzal, hogy nem veszi észre, hogyan viselkedik. Túl sokat viccelődhet másokkal vagy kritizálhatja őket. De amiatt is kínos helyzetbe kerülhet, ha nem figyel oda arra, hogy kedvességét mások a flörttel téveszthetik össze E tekintetben a párban élőket járhatnak igazán rosszul, mert féltékenységi vitába keveredhetnek, ami viszont egyeseknél a régi sebeket is feltépheti.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Túl sokat álmodozik, és alig cselekszik. Ezért nem alakulnak úgy a dolgai, mint azt szeretné. Jó kezdés lehet az, ha elkezd terveket szövögetni, méghozzá reális szemszögből. Azután próbája meg apránként megvalósítani a vágyait. Kezdje azokkal, amik a hétvégére vonatkoznak. Ha nincs kedve egyedül lenni vagy otthon lenni a szeretteivel, vegye rá őket, hogy kimozduljanak magával. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Nagyon aktív lesz ma. Feltett szándéka, hogy rendet tesz kívül-belül egyaránt. Befejezi a félbe maradt feladatait és elkezdi rendbe tenni a kapcsolatait. Ezek után időt szán arra, hogy testileg és lelkileg egyaránt feltöltődjön. Jól is teszi, mert dolgos hetek előtt áll. Ragadjon meg minden lehetőséget a pihenésre! Ezért nem is baj, ha megválogatja, kivel találkozik, és mivel tölti ma az idejét. Heti horoszkóp





