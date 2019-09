Napi horoszkóp - 2019. szeptember 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.09.07 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Jobban oda kellene figyelnie az egészségére. Mostanában gyakran túl lőtt a célon. A mértéktelen evés-ivás, a meggondolatlan étkezés és a túl sok munka visszaüthet. Talán már érzi is a következményeit. Éppen ezért ma már hozzon tudatos döntéseket és fontolja meg, hogy hosszú távon változtat a szokásain és azon, mennyit dolgozik, máskülönben ágynak fog esni vagy más kellemetlenséggel is szembetalálhatja magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nagyon figyelmetlen és szétszórt lehet a mai napon, ezért ne kockáztasson! Az volna a legjobb, ha kerülné azt, hogy kocsiba üljön, de még a tömegközlekedés esetén is jó, ha odafigyel, mert könnyen kellemetlenség érheti vagy akár maga okozhatja azt. Emellett napközben érheti kisebb-nagyobb háztartási balesetek, úgyhogy lassítson le és próbáljon nem kapkodni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Váratlan kiadással találhatja szembe magát és ez roppantul bosszantja. Érthető is, de mivel nem tehet ellene semmit, nem is érdemes hosszasan rágódnia rajta. Ha úgy látja, megelőzhető lett volna a probléma, akkor tanuljon az esetből. Amennyiben nem, akkor gondoljon arra, hogy talán jobb most, mint később. Minden nézőpont kérdése, ezért nem érdemes idegeskednie és a mérgelődnie.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Okosan teszi, ha ma mindent felír, mert olyan rohanós napja lesz, hogy könnyen elfelejt dolgokat. Kissé szétszórt lehet a mai napon és gyakran előfordul, hogy azt sem tudja, kinek mit ígért vagy mit mondott néhány perccel azelőtt, azért jobb, ha másokkal is mindent lejegyeztet. Amit ma telefonon keresztül vagy élőszóban beszélhet, az hamar ki is mehet a fejéből.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma felettébb türelmesnek kell lennie a környezetével, amely kimondottan próbára teheti. Amennyiben tudatosan törekszik arra, hogy elkerülje a veszekedéseket, ne hallja meg mások megjegyzéseit, akkor gond nélkül átvészelheti a napot. Minden más esetben rettenetes vitákra számíthat a munkahelyén, de még a magánéletében is és olyan dolgok is elhangozhatnak, amit később megbánhat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Azt veszi észre, hogy maga körül mindenki ideges, feszült vagy mérges. Alig meg megszólalni vagy kommunikálni a többiekkel. Jól is teszi, hogy ma nem viccelődik, és nem próbál komolyabb beszélgetést folytatnia a környezetével. Persze vannak, akikhez muszáj hozzászólnia és még így is előfordulhat, hogy beleállnak magába, de ne feledje, hogy ez nem Önnek szól, egyszerűen ma ennyire feszült a környezete.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Sokkal jobban oda kellene figyelnie teste jelzéseire. Ma is, és talán már régebb óta is jelez Önnek és próbálja a tudtára adni azt, hogy mennyire elégedetlen. Vegye komolyan ezeket a jelzéseket, ha nem akar komolyan lebetegedni. Egy kis odafigyeléssel már rengeteget tehetne azért, hogy javuljon az állapota, de ahhoz szakítania is kellene a jelenlegi életmódjával és többek között változtatni az étkezési szokásain.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma nem lenen nehéz összeveszni magával, de szerencsére igyekszik türtőztetni magát. Bölcsen is teszi, mert bár nem hinné, de sokszor maga húzná a rövidebbet és rossz vége lenne a civakodásoknak. Legyen kicsit elnézőbb a környezetével, akik nem akarják bosszantani, egyszerűen csak maga érzékenyebb a mai napon és vesz mindent sértésnek, illetve találja a környezetét idegesítőnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



A fülébe juthat néhány kellemetlen hír. Először kész tragédiának fogja fel őket és úgy van vele, ez a nap és a közelgő hétvége már nem is lehet jó. Ám ahogy csillapodnak a kedélyek, befogja látni, hogy nem is olyan szörnyű és már azon kezd pörögni az agya, mit hozhat ki a helyzetből, mert nem akar ölbe tett kézzel várni. Szerencsére talál is rá megoldást és nap végére már elégedett és nyugodt lehet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Vigyázzon, mert ma őszinteségi rohamot kaphat, ami alapvetően nem lenne baj, csak éppenséggel hajlamos ilyenkor meggondolatlanul és teljesen nyersen a másik fejéhez vágni a véleményét és a gondolatait. Rossz vége lehet annak, ha nem próbálja kontrolálni magát. Legyen őszinte, de ne az legyen a cél, hogy megbántson vele mást. Tudja Ön kulturáltan és megfelelő hangsúllyal tálalni a gondolatait.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma valahogy semmi sem lesz jó Önnek. Mindenbe és mindenki beleköt. Senki nem végzi jól a feladatát, mindenki csak bosszantja. Még a saját eredményei, sikerei sem dobják fel, mindent rossznak talál, és a legszívesebben eldobna mindent, majd hangos szóval elvonulna a világ szeme elől, ám ezt aligha teheti meg. Szerencsére nap végére lenyugszik és találni fog olyan tevékenységet, ami kicsit kikapcsolja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Szerencsére nem esik nehezére megőriznie nyugalmát és kiegyensúlyozottságot, pedig a környezete rendesen ostorozhatja. Türelmetlenek, gorombák lehetnek Önnel, vagy éppen a nyakába zúdíthatják problémáikat. Saját magát is sikerül meglepnie azzal, mennyire nyugodtan fogadja ezeket, és nem veszíti el a fejét. Nem kell őket megsegítenie, elég, ha meghallgatja őket, vagy egyszerűen fel sem veszi, amiket mondanak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc