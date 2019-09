Napi horoszkóp - 2019. szeptember 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.09.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Figyeljen oda ma teste jelzéseire és vegye őket komolyan! Nemcsak azért, mert lelki üzenete lehet és megsúghatja, mit ront el, de fizikai tünetként is érdemes komolyabban foglalkozni vele. Ha már komoly fájdalmai vannak vagy sokadjára tér vissza a probléma, amellett, hogy elgondolkodik azon, mit üzenhet lelke, érdemes lehet az orvosát is felkeresnie és megelőznie a komolyabb problémát.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Sorban csukódnak be az ajtók maga előtt, tűnnek el a lehetséges ösvények. Ez természetesen nem véletlen, így próbálja terelni Önt a sors. Ne féljen, hogy ez rosszat jelent, csak egyszerűen így próbálják Önt odavezetni, ahol lennie kell. Merjen bízni az isteni útmutatásban, kövesse a jeleket és nem fogja megbánni. Ne féljen attól, hogy nem maga irányít, inkább örüljön, hogy most csak követnie kell az utat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Rettentően feszültnek érzi magát. Fel tudna robbanni. Jobb, ha ma kerül minden olyan tevékenységet, ami csoportos, vagy amihez a legkevésbé sem érez magában elég türelmet, mert csak kellemetlenséget okozhat magának vagy akár másoknak. Közlekedés és vezetés terén pláne legyen figyelmes, és talán érdemes lehet lemondania a társasági eseményeket is, mert ma nemigen ért majd szót másokkal.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egésznap rohanásban lesz. Ne lepődjön meg azon, ha emiatt kellemetlenségei adódhatnak és akár kisebb baleset is érheti a figyelmetlensége miatt. Jó volna, ha konkrét tervei lennének a nappal kapcsolatban, mindenhová időben elindulna és semmit sem sietne el. Legyen elővigyázatos és egy kis odafigyeléssel már elkerülheti, hogy magának vagy másnak bajt, esetleg anyagi kárt okozzon.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Azt tapasztalja, hogy hiába tesz komolyabb erőfeszítéseket céljai eléréséért, semmi sem akar sikerülni. Nincs elég lehetősége, bezárják maga előtt az ajtókat, hiába igyekszik, mindig csak falakba ütközik. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy rossz, amit csinál, vagy fel kellene adnia és mással foglalkoznia, hanem csupán azt, hogy talán nem most van itt az ideje annak, hogy megvalósítsa, vagy esetleg van valamilyen akadály, amit előbb el kellene hárítania.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Vigyázzon azzal, hogy mennyit kíván ma költeni! Kellemetlen helyzetbe keverheti magát azzal, hogy túlköltekezik. De olyan figyelmetlen lehet, hogy akár el is hagyhatja a tárcáját vagy akár többet fizethet valahol, mint kellene, vagyis veszteség érheti. Ezért jobban jár, ha nem ma akar menni nagy bevásárlásra vagy legalábbis vásárolgatni. Végképp ne akarjon meggondolatlanul adakozni szeretteinek vagy barátainak, ha nem áll módjában.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Használja ezt a napot arra, hogy megbéküljön azokkal, akikkel összeveszett, rossz a viszonya. Ma olyan erők munkálkodnak, amelyek segítségével könnyedén megoldhatja a problémákat, elsimíthatja a nézeteltéréseket, egyszóval megoldhatná a családi, baráti vagy épp a munkahelyi gondokat. Legyen Ön a kezdeményező, vegye elő diplomatikus énjét és meg fogja látni, hogy nap végére helyreáll a béke a kapcsolataiban.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma hihetetlenül könnyen kerülhet vitába. Jó lesz, ha előveszi türelmes és diplomatikus oldalát. Nagy lehet a kísértés, hogy visszaszóljon azoknak, akik magába kötnek, de elhiheti, hogy ma csak rontana a helyzeten. Engedje el a füle mellett vagy gondoljon arra, hogy majd legközelebb szóvá teszi, csak ez a nap nem kedvez magának ilyen téren. Viszont mosollyal és kellő nyugalommal hamar elérheti, hogy békén hagyják magát.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Érdemes ma időt szánnia arra, hogy átgondolja, vagy akár kielemezze anyagi helyzetét. Egyrészt arra jöhet rá, hogy nem is olyan szörnyű a helyzete, mint gondolta, másrészt rálelhet a probléma forrására, ami miatt esetleg kevesebb pénze van. Még a megoldásra is rábukkanhat, ami által egy-kettőre megoldhatná anyagi gondjait. Annyi biztos, hogy szüksége lenne arra, hogy tisztábban lássa a helyzetét.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma már a legkevésbé sem érzi magát nyugodtnak vagy kiegyensúlyozottnak. Hirtelen rengeteg megoldásra váró feladat zúdul a nyakába. Úgy érzi, mindenkinek meg kell felelnie, minden területen a legjobbat kell hoznia miközben talán mások helyett is Ön dolgozik. Ugyanakkor nem minden úgy van, ahogy Ön gondolja, sok esetben csak maga vár el túl sokat és a maximalizmusa nem engedi, hogy lazábban vegye a dolgokat.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Tartózkodjon ma a munkahelyi vitáktól, mert rosszul járhat. Minden esély megvan arra, hogy Ön húzza a rövidebbet. Azt se hagyja, hogy belerángassák a vitába, inkább tartózkodjon. Nem alkalmas ez a nap arra, hogy elmondja véleményét, vagy bármiféle vitába szálljon, mert akár a munkahelyét is elveszítheti vagy pedig az értékes támogatóit. Jobb az, ha pártatlannak mutatkozik, abból nem származhat kellemetlensége.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Nyugodt és békés napja lesz, de nem is csoda, hiszen most minden a legnagyobb rendben van maga körül. Elégedett a helyzetével, minden kedvezően alakul, oka van bizakodni és remélni. Környezetéből árad maga felé a szeretet, mindenkivel megtalálja a közös nevezőt, egyszóval zavartalan, gondtalan nap elé néz. Becsülje meg a napot és szeretteit, nem is érdemes keresnie a bajt, vagy előre aggódnia azon, mikor érhet véget ez az idill.

