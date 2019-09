Napi horoszkóp - 2019. szeptember 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.09.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Mostanában egy kissé keményen, szigorúan bánik másokkal. Erélyesebben mond nekik nemet úgy, hogy nem is hallgatta őket végig. Szemrebbenés nélkül kritizál másokat vagy javítja ki őket. Könnyedén leteremti szeretteit, de talán még kollégáit is, ha valamit rosszul csináltak. Legyen ezzel óvatos, mert nemcsak megbántja őket, de akár azt is elérheti, hogy egy jó időre elforduljanak Öntől.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma már könnyebben megtalálja a közös nevezőt másokkal. Végre nem kapja fel a vizet és nem akad ki apróságokon. Ma inkább csak arra kellene figyelnie, hogy ne okoskodjon túl sokat, de legalábbis ne úgy tűnjön a környezetének, hogy ki akar oktatni másokat és meg akarja mondani nekik a tutit. Hagyja őket is szóhoz jutni és legyen nyitottabb a véleményükre. Nem csak Önnek lehet igaza.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne várjon mások dicséretére, és ami még fontosabb, ne is akarja kierőszakolni belőlük, hogy elismerjék tudását vagy képességét, mert nem a csodálatukat fogja megszerezni, hanem az utálatukat. Elhiheti, így is, úgy is elismerik Önt, még akkor is, ha nem hangoztatják, hiszen tisztában vannak azzal, mire képes. Ne másoktól várja a pozitív visszacsatolást, adja meg azt saját magának.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Érdemes lenne ma intéznie a hivatalos ügyeit, ugyanis a mai napon minden ilyet könnyedén, akadálytalanul intézhet el. De más, kényes, problémás ügyeit is ajánlatos elővennie és megoldást találni rájuk vagy akár el is intézni őket. A szerencse ma Ön mellett áll! Munkahelyén szintén hatékonynyak fog bizonyulni és lazán néz szembe a problémákkal és a váratlan kihívásokkal.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma ereje és karizmája teljében lesz! Éppen ezért ha szeretne üzletet kötni, meggyőzni valakit valamiről, vagy munkahelyet váltana, akkor ma érdemes róla beszélnie, intézkednie, mert szinte akárkit levehet a lábáról. Sokkal könnyebben összejönnek az ilyen jellegű tervek, mint remélni merné. De Ön is érezni fogja, hogy ma roppant bátor és határozott, bármit el tud érni, amit a fejébe vesz.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Hajlamos lehet arra, hogy túlbonyolítsa a dolgokat, holott semmi szükség nem lenne rá. Tegye meg magának azt a szívességet, hogy nem mélyül el túlságosan a részletekben, hanem a nagy egészre figyel. Emellett vegye elő optimista oldalát és ne gondoljon egyből rosszat arról, aki kedves és érdeklődő Önnel. Könnyen azt gondolhatja, hogy akar Öntől valamit és csak azért szeretetteljes vagy segítőkész.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Dühbe gurulhat amiatt, hogy látszólag mindenki lusta, érdektelen maga körül, egyedül Ön dolgozik vagy próbál otthon számottevő eredményt elérni, míg a környezete a kisujját sem mozdítja vagy akár megpróbálják magát lebeszélni arról, hogy bármit is csináljon. Tegye, amit jónak lát, de nem érdemes leállnia másokkal veszekednie vagy győzködnie őket. Ha pedig elege van, akkor már engedje el azt, hogy haladjon és lazítson Ön is.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Azzal kell szembesülnie, hogy túlvállalta magát és talán nem bírja tovább. Viszont ha nem teheti meg azt, hogy mindent eldob és egy szempillantás alatt megszabadul a terheitől, akkor kénytelen lesz segítséget kérni. Győzze le büszkeségét és forduljon olyanokhoz, akik kitudják húzni a bajból. Utána el lehet gondolkodni azon, hogy mit rontott el és hogy legközelebb nem feszegeti a határait.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Már régóta azon töprengett, hogy belekezd valamibe, megvalósít valamit, csak eddig nem volt hozzá bátorsága vagy más valami hiányzott hozzá. Most viszont minden feltétel adott lehet ahhoz, hogy megvalósítsa tervét. Éppen ezért legyen bátor, és ugorjon fejest az ismeretlenbe. Ne hagyja, hogy mások lebeszéljék róla és különben is, maga is tisztában van azzal, hogy képes lenne rá.

BAK: (december 22 - január 20.)



Egy kissé kaotikusnak érzi a napját. Nem várt feladatokat varrtak a nyakába, de legalábbis a szokásos napi teendők mellé be jön valami, ami megkavarja a napját. Ne veszítse el a lelki nyugalmát, hanem nyugodjon meg, és állítson fontossági sorrendet. Könnyedén meg fogja tudni oldani a kialakult helyzetet, ha nyugalmat erőltet magára és előveszi a szervezői képességét, amiről híres.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma azzal kell szembesülnie, hogy bizonyos dolgok mégsem azok, mint hitte vagy látni vélte. Kiderül, hogy a valóság valamivel zordabb, kellemetlenebb, de legalábbis nehezebb. Ez semmitől se vegye el a kedvét, sőt, talán jobb is, hogy most derült ki ez, így kevéssé éri csalódás és lehetősége van arra, hogy javítson a helyzetén. Még megvalósíthatja azt, amit képzelt, vagy legalábbis formálhatja olyanná a valóságot.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ma nyugodtan lehet kicsit önzőbb, nem kell mindig másokra is gondolnia. Lepje meg magát apróságokkal vagy azokkal a dolgokkal, amelyekre régóta vágyott. De az is elég lehet, ha legalább a figyelmét maga felé fordítja és ma a saját testi-lelki szükségleteit helyez előrébb. Nem kötelező mindig Teréz Anyának lennie és a háttérbe szorítania magát, mert amiatt szokott depressziós lenni.

