Napi horoszkóp - 2019. szeptember 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.09.02 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Sikerül kikapcsolódnia a kedvesének vagy egy nagyszerű családi programnak köszönhetően. Nincs más dolga ma, mint pihenni és élvezni, hogy mások a kedvére tesznek, és esetleg megcsinálják azt, amit magának kellene. Hirtelen megoldódik minden probléma, megszűnnek az akadályok, úgyhogy végre igazán azzal töltheti a napját, amivel csak szeretné. Egyedül akkor lehet baj, ha Ön keres magának.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)

Szerelmes hangulatban telik a napja. Akár azért, mert a kedvesével tölti az idejét, akár amiatt, mert megismerkedik valakivel, aki elrabolja a szívét. Emellett azt veszi észre, hogy bizonyos dolgok könnyen összejönnek, és kifejezetten szerencsésen alakulnak a dolgai. Még váratlan meglepetésben is lesz része. Kimondottan azt érezheti, hogy Fortuna ma a tenyerén hordozza. Egyedül arra kellene figyelnie, hogy okosan ossza be az idejét! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ma sem lesz egyedül. Szüksége is van most a társaságra, mert hajlamos depressziózni és a múlton rágódni, amikor előre kellene tekintenie. Akármilyen is legyen a hangulata, szerettei gondoskodnak arról, hogy kikapcsolódjon, és jól érezze magát. Lehet, hogy kicsit túlzásba is esnek, de legyen velük elnéző, hiszen szeretik és fontos a számukra. Éppen ezért ne sértse meg őket azzal, hogy nem figyel rájuk vagy visszautasítja kedvességüket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma meglehetősen nyűgös és feszült lesz, maga sem érti, hogy miért. Nem találja a helyét, ideges, könnyen összeveszik másokkal és meggondolatlan dolgok szaladnak ki a száján. Nem ártana kicsit magába tekinteni és szembenézni az igazsággal, hogy mi is bántja igazából. Ha úgy érzi, ideje munkahelyet váltania vagy kilépni a kapcsolatából, akkor tegye azt, de a magában dúló feszültséget ne másokon vezesse le.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Legyen óvatos, mert könnyen bajba keveredhet. Többek között a figyelmetlenségével, a türelmetlenségével és azzal is, ha előbb beszél, cselekszik, és csak azután gondolkodik. Fizikai és akár lelki sérülést is okozhat magának, de lelkit akár másoknak is. Próbáljon meg megértő és szeretetteljes lenni másokkal, mert Ön sem mindig egyszerű eset. Hangulatingadozása miatt könnyen hajba kaphat másokkal!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bármennyire is szeretné teljes nyugalomban tölteni a napját, azért érdemes lenne szerettei igényeire is odafigyelnie. Máskülönben ne lepődjön meg, ha megkapja, hogy túl önző. Mindenképpen megérné kimozdulnia a szeretteivel, mert ráférne Önre a mozgás. Sétáljanak egyet vagy menjenek el együtt sportolni! De ha már ez sehogy sem fekszik Önnek, legalább beszélgessen velük, hallgassa meg őket!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Eltervezte a napot, de sajnos nem fog minden úgy alakulni, mint szeretné. Legyen rugalmas, mert egy-két programon változtatnia kell. Ugyanakkor még így is sikerül a legjobbat hoznia ki belőle! Ne lepődjön meg azon, hogy szerettei, barátaid tanácsért fordulnak magához, hiszen sugárzik magából a nyugalom és a bölcsesség. Legyen a segítségükre, amennyire lehet, de azért ne csak lelkizéssel teljen a vasárnapja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Kedvese vagy barátai fantasztikus programot eszelnek ki, amire nem lehet nemet mondani. Ráadásul a középpontba kerül, és kimondottan élvezni fogja, hogy mindenki magával van elfoglalva, felnéznek Önre és a tanácsát kérik. Csak ne felejtsen el pihenni is, mert tapasztalni fogja, hogy magának a nap huszonnégy órája is kevésnek bizonyul, viszont könnyen elérheti a határát. Ha már teste jelez, akkor ideje lazítania!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Legyen elővigyázatos, mert elkaphatja a vásárlási láz, a nagylelkűségi roham és jóval többet költhet, mint amennyit szabadna. Ha nem akarja magát kellemetlen helyzetbe hozni, akkor legyen mértékletes. Nem kell mindenkivel gálánsnak lenni és az Ön esetében sem biztos, hogy mindenre szüksége van, amit megvásárolt. Különben sem ártana, ha visszafogná a kiadásait, mert szüksége lehet mostanában egy nagyobb összegre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nem várt szerencse érheti. Még az is lehet, hogy anyagi természetű. Az is megeshet, hogy valakitől segítséget kap. Végre azt érezheti, hogy kezdenek jóra fordulni maga körül a dolgok. Még egy régi álmának megvalósítása is előtérbe kerül. Bár fontos, hogy pihenjen a hétvégén, ne feledkezzen meg bizonyos kötelességeiről sem. Van néhány feladat, ami nem tűr tovább halasztást és el kellene intéznie.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Olyan dolog történik ma Önnel, ami segít magának újra hinni és pozitívan gondolkodni. Még az is lehet, hogy egy személy révén változik meg a véleménye, aki által megtanul pozitívan gondolkodni. Emellett az egyedülállók flörtre is számíthatnak, de még olyannal is találkozhatnak, akivel komoly kapcsolatot is el tudnának képzelni. De fontos, hogy ne kapkodjanak el semmit! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Rendkívül érzékeny lehet a mai napon. Úgy érzi, hogy az egész világ maga ellen van és semmi sem akar sikerülni. Gondoljon arra, hogy ez csak egy átmeneti állapot. Kerülje, hogy túl sokat töprengjen a múlton, inkább a jelenre koncentráljon és arra, hogy hamarosan megjelennek a várva várt új lehetőségek. Próbáljon meg pihenni, ne gondolkodjon túl sokat. Töltsön minél több időt a szeretteivel, akik képesek meggyógyítani a szívét! Heti horoszkóp



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc