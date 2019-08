Napi horoszkóp - 2019. szeptember 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.09.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Rengeteg tennivaló szakad a nyakába. Felhalmozódtak az elintézésre váró feladatok és az eddig halogatott teendők. Ne is gondoljon arra, hogy tovább halogatja őket. Inkább próbáljon meg a végükre járni és letudni őket. Bátran kérjen hozzá segítséget, nem kell mindent egyedül csinálnia. Így is előfordulhat, hogy feszült és ideges lesz, olyankor meg sokszor másokon tölti ki a mérgét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Mindketten mást akarnak ma kedvesével. Legyen nyitott arra, hogy nyugodtan megbeszéljék a dolgot és kompromisszumot kössenek. Még akár arra is rádöbbenhet, hogy túl sok elvárása van önmagával és az élettel szemben. Nem kell mindennek tökéletesnek lenni ahhoz, hogy boldogok legyenek. Ha családi találkozóban lesz ma részük, legyen óvatos, mert sajnos nem mindenki érti a viccet és könnyen összerúghatják a port.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Előfordulhat, hogy a hétvégén is dolgoznia kell, de legalábbis az otthoni teendők elvégzése is olyan fárasztó lehet, mintha egésznap dolgozna. Ahelyett, hogy mártírkodna vonja be szeretteit és akkor előbb lesznek készen! Továbbá tökéletes ez a nap ahhoz, hogy szeretteivel kirándulni menjenek, vagy legalábbis kint legyenek a szabadban. Magánk is nagy szüksége lenne a mozgásra és arra, hogy kiszabaduljon a megszokott környezetéből.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Lehet, hogy kevés pénz áll a rendelkezésükre, de akkor se legyen túl szigorú önmagával vagy a szeretteivel szemben. Ha nagy kiruccanást nem is tehetnek, de engedjenek meg maguknak valamilyen kikapcsolódási formát, akár egy mozit vagy színházat. Bár rengeteg ingyenes program is van. Az a lényeg, ne üljenek otthon egész nap és keseregjenek, hiszen a valódi boldogsághoz és élményekhez nem kell pénz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Rátörhet Önre az élhetnék, a tombolhatnék és bulizni szeretne. Egyszerűen képtelen lesz meglenni egyhelyben. Mindenáron új élményre és kalandra vágyik. Azért legyen ezzel óvatos, nehogy bajba keveredjen a figyelmetlensége miatt. Azon pedig ne akadjon ki, ha nem mindenki veszi fel a környezetedben a ritmusát. Legyen velük elnézőbb és ne erőszakolja rájuk az ötleteit, mert abból csak veszekedés lesz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ráférne a kapcsolatára a frissítés, mivel az utóbbi időben kissé ellaposodott a viszonyuk. De ne a kedvesére várjon, hogy majd ő kitalálja a gondolatait! Legyen maga a kezdeményező és találjon ki egy izgalmas programot vagy romantikázzanak. Meg fogja hálálni a párja és a kapcsolat is a törődést! Éppen ezért most ne hallgasson a baráti tanácsokra, a saját feje után menjen, mert olyat javasolhatnak, ami rosszul sülhet el.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Olyan jó hírt hallhat a mai napon, ami felvillanyozza az egész hétvégéjét. Talán munkával vagy anyagiakkal kapcsolatos a hír. Amennyiben valamivel kapcsolatban döntenie kell, előbb forduljon a párjához és beszélje meg vele is a dolgot. Továbbá amibe belevágsz a mai napon, azt jó eséllyel sikerrel zárhatja. Érdemes elővenni az elmaradt ügyeket, vagy akár családi programot szervezni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma szinte semmi sem fog történni, legalábbis váratlan kellemetlenség. Nem kell akadályoktól tartania, úgy alakíthatja a napját, ahogy szeretné. Itt a lehetőség, hogy elég időt szánjon magára, mert az utóbbi időben elhanyagolta testi és lelki szükségleteit egyaránt. Még azon is elgondolkodhatna, hogy elutazik, vagy legalábbis kicsit elvonul, hogy egyedül legyen. Fontos és jelentős dolgokra döbbenne rá, ha egy kis időt töltene önmagával.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Buliban vagy valamilyen összejövetel keretei között lehetősége adódik arra, hogy új arcokat ismerjen meg. Lesznek közöttük olyanok, akikkel barátság, esetleg munkakapcsolat alakulhat ki. Ám legyen elővigyázatos, mert akadnak olyan emberek is, akik megpróbálhatják magát kihasználni. Emellett összeveszhet a párjával, aki segíteni akar Önnek és esetleg megpróbálja felhívni valamire a figyelmét, de maga támadásnak és kritizálásnak veszi.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Kedve szerint alakíthatja ma a programokat. Roppant kreatív és ötletes lehet, sokakat meglephet fantáziájával és játékos kedvével. Előbújik magából a gyermek és szerettei örülni fognak ennek az új vagy legalábbis kevéssé látott oldalának, mivelhogy ezáltal közelebb kerülhet egyesekhez. Ráadásul a maga önbizalmának is jót fog tenni az a sok pozitív visszacsatolás, amit a napokban kaphat. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Valaki vagy valami miatt maga alatt lehet ma. Lehangolt folyton a múlton jár az esze. Talán ez a mai begubózás és szomorkodás ráébreszti arra, hogy ideje lenne tovább lépnie, hogy meg kellene bocsátani a saját maga ejtett vagy az Ön ellen elkövetett hibákat, és a jelen is lehet ugyanolyan csodálatos, mint a múlt. De ahhoz az kellene, hogy szembe merjen nézni a valósággal, változtasson a dolgokhoz való hozzáállásán! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)

Több izgalmas és kellemes élményben lehet része. Ha kicsit bátrabbak, kezdeményezőbbek, akkor az egyedülállók akár párra is lelhetnek. Kövessék a megérzéseiket a párban élők is és csodálatos napot tölthetnek el a kedvesükkel. Egyes Halak számára a vágyaik is elérhető közelségbe kerülhetnek vagy akár meg is valósíthatják őket. Legyenek nyitottak, merjenek előrukkolni az ötleteikkel. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc