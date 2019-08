Napi horoszkóp - 2019. augusztus 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.08.30 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Vigyázzon arra, hogy kinek, mit hisz el! Könnyen előfordulhat, hogy valaki a környezetéből akarva-akaratlanul is megtéveszti. Okosan teszi, ha előbb minden információt ellenőriz, maga jár utána, így elkerülheti a kellemetlenséget, illetve a csalódást. Éppen ezért, ha jó hírt hall, előbb érdemes annak is a végére járni, mielőtt mindenkivel megosztja és kiderül, hogy sajnos nem igaz, de ugyanez igaz a rémhírekre is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Valaki ma megvádolhatja valamivel, de legalábbis számon kérhetik egy bizonyos ügykapcsán. Érthető, hogy bosszantja, főleg akkor, ha nincs igazságtartalma, de fontos, hogy megőrizze hidegvérét, mert csak úgy sikerülhet megvédenie magát. Ha ideges, nem lát tisztán és nem találja a megfelelő szavakat, ám ha képes nyugalmat erőltetni magára, akkor gond nélkül sikerülni fog kivágnia magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Semmitől se vegye el a kedvét az, ha nem sikerül valami elsőre. Ettől még nem kellene feladnia, mert nem jelenti azt, hogy az nem a maga útja és el kellene engednie. Könyvelje el a történteket és tanuljon az esetleges hibáiból. Meg fogja látni, másodszor már sokkal jobbak az esélyei. Ezért ne is hagyja, hogy mások lebeszéljék arról, hogy újra megpróbálkozzon vele. Bízzon magában!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Arról híres, hogy a biztosra törekszik, nem szeret kockáztatni. Ahhoz képest ma rettentően meggondolatlan dolgot tehet. Lassítson le és figyeljen oda arra, amit tesz. Ha a környezete próbál Önnek súgni, érdemes lenne meghallgatnia őket. Ne feltételezze róluk, hogy csak irigységből próbálják megállítani vagy lehúzni. Amennyiben ma cserben hagyja a józan esze, akkor kellemetlen helyzetbe kerülhet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Szeretné ma valakivel elrendezni a kapcsolatát, megbeszélni a problémáikat, de olyan érzése van, mintha két különböző nyelven beszélnének. Mindketten csak a saját nótájukat fújják és sehogy sem sikerül megegyezniük. Talán mindkettőjüknek engedniük kellene egy kicsit ahhoz, hogy sikerüljön megérteniük egymás nézetét és végül kompromisszumot kössenek. Legyen Ön az, aki nyit a másik fél irányába!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma semmit se vegyen készpénznek, még akkor se, ha biztosnak tűnik, vagy ha megbízik abban a személyben, aki ajánlatot tesz Önnek vagy felkínál egy lehetőséget. Könnyen bajba keveredhet, vagy akár anyagi veszteség is érheti. Jobban teszi, ha ma semmit sem kockáztat. Vannak bizonyos rejtett tényezők, amikkel nem számolhat, és azok okozhatnak kellemetlen meglepetéseket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nem mindennapi meglepetésben részesülhet. Valami olyat kap vagy olyan történik Önnel, amiről álmodni sem mert. Valaki hozzásegíti vagy szimplán felmerül a lehetőség, amire már csak le kell csapnia. Viszont közben figyeljen oda mások érzéseire, mert érthető, hogy örül, de ettől még nem kell mások orra alá dörgölnie a szerencséjét. A szerénységével több ember szimpátiáját is elnyerheti.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ha valaki tartozik Önnek, akár pénzzel, akár szívességgel, jó esély van arra, hogy ma, de legalábbis rövid időn belül visszakapja. Épp jókor, mikor Önnek is szüksége lenne rá. Legyen még egy kicsit türelemmel! Ugyanakkor, ha Ön tartozik valakinek, érdemes lenne csipkednie magát és mielőbb letudnia, még azelőtt, hogy szóvá tennék, vagy komolyabb kellemetlensége származna belőle.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Kisebb bajba kerülhet, de szerencsére valaki a segítségére siet. Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni, de az biztos, hogy komoly probléma merül fel. Pont jó időben és jó helyen lesz, így megússza a kellemetlenséget. Ugyanakkor ez a dolog elkerülhető lett volna, így érdemes eltöprengenie azon mit és hol rontott el, hogy többé ez ne fordulhasson elő. Legyen hálás az illetőnek és ne vegye természetesnek azt, hogy kihúzta a bajból.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma kimondottan szerencsés napja lesz. Minden a helyére kerül, megoldódik, szinte varázsütés szerűen alakulnak az események. A munkahelyén minden gond megoldódik, az akadályok elhárulnak és még kisebb-nagyobb meglepetések is érhetik. Egyesek akár anyagi szerencsével is számolhatnak, és plusz pénz állhat a házhoz. Ha szeretne ma valamit elintézni, akkor szinte biztos, hogy sikerrel fog járni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Azt tanácsolják a csillagok, hogy legyen őszinte. Az a legjobb megoldás a gondjaira. Heti horoszkóp



Beszéljen egyenesen a problémáiról, az érzéseiről, semmit sem kell eltitkolnia vagy magában tartania. Valószínűleg az őszinteség a legcélravezetőbb, ami által áttörést érhet el a kapcsolataiban vagy épp a munkahelyén. Ez nem jelenti azt, hogy nyersnek kell lennie, de nyugodtan adjon hangot gondolatainak, érzéseinek.Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák. Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Ma nehéz helyzetbe kerülhet az egyik kollégája miatt, aki túl csökönyösen vagy akár bután viselkedhet. Nem érdemes miatta idegeskednie. Jobban jár, ha egyik fülén beengedi, amit mond, a másikon meg ki. Nem éri meg vele vitáznia, mert nem fog hajlani az Ön véleményére, meglátásaira. Vannak ilyen emberek, akikkel nem lehet szót érteni, hagyja rájuk a dolgot, hadd higgyék magukat okosnak, Ön is tudja, mi a helyes vagy mit csinál. Heti horoszkóp