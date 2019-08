Napi horoszkóp - 2019. augusztus 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.08.29

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma a csillagok hihetetlenül kedvező lehetőségeket kínálnak Önnek, éppen ezért érdemes lenne kihasználnia őket. Érdemes lehet lottóznia vagy legalábbis ma olyan dolgokkal próbálkoznia, ahol egy kis szerencsére lenne szüksége. Nem kell túlzásokba esni, de talán pont ma érdemes beadnia a pályázatát az új munkahelyre, előléptetésért folyamodnia vagy akár elhívnia a kiszemeltjét egy randevúra.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma megszállja Önt a végtelen nyugalom és semmin sem tudja felhúzni magát, pedig olyan dolgok is érhetik, amiken máskor stresszelne vagy kimondottan ideges lenne, de most semmi. Meg is lepi saját magát, de még a környezetét is. Még a bosszantó híreket, történéseket is nyugodtan fogadja. A problémákat, akadályokat könnyedén sikerül megoldania. Napvégén kimondottan elégedett lehet a teljesítményével.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nehezére esik a feladataira koncentrálni, mert egészen más dolog jár a fejében. Van egy bizonyos probléma, ami rettentően zavarja és folyamatosan csak azon töri a fejét, hogyan oldhatná meg. Minél jobban rágörcsöl, annál kevésbé jön a megvilágosodás. Talán épp ez jelentené a megoldás kulcsát, ha kicsit félretenné, és nem rugózna rajta. Engedje el egy rövid időre, legalább addig is haladna a munkájával.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Olyan feladatokat is sikerül ma megoldania, amelyeket korábban nem sikerült. Végre úgy látja, sikerül haladnia és lassacskán feladataira végére ér. Súlyos terheket tehet le a következő napokban, és már ma megkönnyebbülést érezhet. Éppen ezért, ha úgy adódna, hogy valami új dologba vághatná a fejszéjét, semmit se kapkodjon el. Okosabban teszi, ha egyelőre nem köti le magát újabb feladatokkal.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha meg akarja ma oldani a problémáit, vagy a váratlanul felmerülő nehézségeket, kénytelen lesz másféle módszerekhez nyúlnia, ugyanis a szokásos úton nem érhet célt. Legyen kreatív és merjen kipróbálni új megoldásokat! Meg fogja látni, nem csak a jól bevált módszerekkel érhet el sikert. Talán éppen ezért akadályoztatják vagy nehezítik meg a csillagok a dolgát, hogy erre rájöjjön.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egy ideje már a levegőben volt egy bizonyos dolog és most be is következik. Már lehetett rá számítani, de ettől még nem éri kevésbé kellemetlenül. Fontos, hogy ne veszítse el az önuralmát, a józan ítélőképességét, hanem észnél legyen. Őrizze meg lélekjelenlétét és akkor sikerülni fog megoldania a helyzetet. Higgyen magában, sokkal erősebb, mint hiszi, képes lesz ezzel a dologgal is megbirkózni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Sokkal gyorsabban halad feladatai elvégzésével, mint várta volna. Már-már varázsütésszerűen alakulnak a dolgok. Gyakran még segítséget is kap anélkül, hogy kérné. Azt veszi észre, hogy elég csak gondolnia bizonyos dolgokra és azok jóformán megteremtődnek. Egyesek ma erre kimondottan érzékenyek lesznek, és úgy tűnhet, hogy kitalálják a gondolatait. Érthetik így majd kellemes meglepetések!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ha szeretné, hogy változzanak maga körül a dolgok, azért tennie is kell. Nem elég álmodoznia róla vagy mondogatnia másoknak. Csak úgy javulhatnak a dolgok maga körül, ha hajlandó értük tenni és készen áll akár arra, hogy előbb romboljon, és aztán építsen. Ugyanis van, hogy csak úgy tud új várat építeni, ha előtte lerombolja az előző, rossz, nem megfelelő alapokat, vagy épp építményt.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Érdemes lenne ma számvetést tartania és megvizsgálnia az anyagi helyzetét. Nemcsak azért, hogy rendben legyenek, hanem mert fontos felfedezéseket tehet. Talán épp ez kell ahhoz, hogy rájöjjön, hová folyik a pénz, vagy mire költ túl sokat. Mindenképpen hasznos lenne elmélyülnie anyagi helyzete vizsgálgatásában, pláne akkor, ha spórolni szeretne, vagy nem érti, miért áll úgy az anyagiak terén, ahogy.

BAK: (december 22 - január 20.)



Úgy érezheti, ha ma az égiek, de mindenki más is összeesküdött maga ellen. Semmi sem jön össze, mint tervezte vagy pedig akadályokba ütközik. Mintha egy láthatatlan kéz visszafelé húzná és igyekezne megnehezíteni az életét vagy legalábbis azt, hogy célt érjen el. Ha valami nagyon nem megy, azt érdemes félretennie, mert jó eséllyel később könnyebben megoldhatja az adott problémát.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Egyik szerettét kellemetlenség éri és nagy szüksége lenne most a támogatására. Tegye félre az ellentéteket és lehetőség szerint minden mást is, de mindenképpen találkozzon ma vele, hallgassa meg és legyen a segítségére, amennyire tud. Talán Önnek nem tűnik olyan komoly problémának, de mindannyian mások vagyunk és az illetőnek most jól jöhet pár bátorító szó és lelkesítés.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Lehetőség szerint ma csak egy főfeladatra koncentráljon. Ha van valami, aminek nagyon vágyik a megvalósítására, vagy be kellene fejeznie, akkor alakítsa úgy a dolgokat, hogy ma csak azzal foglalkozzon, mert jó esély van arra, hogy végre a végére érhet. Semmi esetre se vesztegesse az időt! Érdemes ma kitartónak és szorgalmasnak lennie, mert siker koronázná az erőfeszítéseit.

