Napi horoszkóp - 2019. augusztus 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.08.28

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma megismerhet valakit, akivel azonnali szimpátia lobbanhat fel. Mindegy, mennyire vonzó az illető, és mennyire gondolja azt, hogy megbízhat benne, legyen ezzel óvatos és ne ugorjon fejest a kapcsolatba. Előbb ismerje meg az illetőt, szánjon időt arra, hogy megtudja, kicsoda, így elkerülheti a lelki sérüléseket és a csalódásokat. Érdemes türelmesnek lennie és nem elkapkodnia a dolgokat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Akármennyire is sietteti valaki, hogy hozzon meg egy döntést, ne kapkodja el. Kérjen időt, türelmet, de nem sok jó származhat abból, ha hirtelen ad választ valamire vagy hozza meg a döntését. Inkább gondolkodjon még rajta, esetleg ossza meg kételyeit a bizalmasával, csak ne hagyja, hogy bármit is kikényszerítsenek magából, mert annak nem lesz jó vége és jó eséllyel Ön is megbánná a döntését.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Rengeteg kiváló és megvalósítható ötlet juthat az eszébe, ám egyik sem olyan, amit azonnal kellene vagy akár lehetne kivitelezni. Inkább jegyezze fel őket, máskülönben jó eséllyel elfelejti a legtöbbet és valósítsa meg őket sorjában. Jobb, ha nem egyszerre próbálja őket kivitelezni, mert olyankor szokott az lenni, hogy túl sok mindenbe vág bele és nem fog tudni annyi mindent megvalósítani.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem szokása, de ma szinte mindenen felkapja a vizet. Kifejezetten meglepi a környezetét azzal, hogy milyen apróságokon húzza fel magát. Vegye észre, hogy környezetét is rettentően frusztrálja azzal, hogy minden kis semmiségen idegeskedik, és sokszor szerettein veri le a port, akik semmiről sem tehetnek. Inkább legyen óvatos és körültekintő e tekintetben, minthogy utóbb keljen mindenkitől bocsánatot kérnie.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma sehogy sem sikerül magát kellően motiválni arra, hogy haladjon a feladataival. Szinte semmihez sincs kedve, pedig tudja, hogy rengeteg dolga lenne. Valóban érdemes lenne legalább a legfontosabb feladatokat ellátnia, pont azért, hogy ne éghessen ennél jobban a körmére a munka és ne származzon kellemetlensége belőle. Ha van rá lehetőség, kérjen segítséget, hátha úgy hamarabb végez!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Igencsak dolgos nap elé néz, de most élvezi a pörgést, hogy mindig van valami, amit csinálhat, amivel haladhat. Valószínűleg azért is, mert folyamatosan érik kisebb-nagyobb sikerek és elégedettséggel tölti el az, hogy egyből van eredménye annak, amit tesz. Ráadásul környezetétől is rengeteg pozitív visszacsatolást kap. Kétségkívül fáradtan, de elégedetten fog az ágyába roskadni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma kifejezetten érzi a csillagok támogatását. Minden összejön, amit eltervezett. Remek lehetőségekkel találja szembe magát, szinte tálcán kínálnak Önnek mindent, amire vágyik, vagy amivel megkönnyítheti munkáját, életét. Azért ügyeljen arra, hogy ne essen túlzásokba. Attól még, hogy több lehetősége is van, nem jelenti azt, hogy minden egyeset meg kellene lovagolnia. Ha túlvállalja magát, nehezen érhet el jelentős sikereket.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Azt üzenik a csillagok, hogy semmit se vigyen túlzásba. Hajlamos lehet túlvállalnia magát munka terén, de akár szívességek megtétele kapcsán is. Nem kell mindig mindenre igent mondania. Ha még szeretne is, akkor is fontolja meg, hogy mennyi fér bele, máskülönben a két végén fogja égetni a gyertyát és az nem lesz túl szerencsés. De ha este szórakozásra adná a fejét, akkor is érdemes mértékkel buliznia.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nem ártana ma egy alapos önvizsgálatot tartania. Kedvező ez a mai nap ahhoz, hogy lényeges összefüggésekre döbbenjen rá. Ma ráébredhet arra, mit rontott el eddig, min kellene változtatnia vagy akár javítania. Szánjon ma egy kis időt arra, hogy egyedül legyen és magába nézzen. Emellett érdemes lehet odafigyelnie arra is, amit a környezete mond, mert lehet Önnel kapcsolatban néhány éles meglátásuk.

BAK: (december 22 - január 20.)



Egy kissé maga alatt lehet a mai napon és a kiégés tüneteit érezheti magán. Túl sokat dolgozik mostanában amellett, hogy igyekszik szeretteinek is a segítségére lenni. Egyre kevésbé érzi azt, hogy bármi öröme lenne a munkájában vagy a mindennapjaiban. Talán egy kis lazítás jót tenne Önnek! Ajánlatos lenne többször kedveznie magának, máskülönben ne csodálkozzon azon, ha depressziós lesz.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Buzog Önben a tettvágy és a legszívesebben vagy tíz különböző dologba is beleugrana. Akármennyire is tettre készen érzi magát, vagy tele van energiával, ne vállalja túl magát, mert kellemetlen csalódás érheti. Ne feledje, a kevesebb néha több és ez minden tekintetben érvényes. Így is rengeteg mindent érhet el a mai napon, szóval tanuljon meg örülni annak, ami van! Másrészt ne feledje: holnap is van nap!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Nagy lehet a kísértés, hogy beleugorjon egy olyan kapcsolatba, ahol csak a harmadik fél lehet, vagy legalábbis Ön lenne a harmadik fél. Pedig Ön is jól tudja, hogy óvakodnia kellene ettől, mert nem sok jóra számíthat. Hosszú távon szinte biztosan csalódás lenne a vége és egyébként sem lenne túl fair. Éppen ezért kétszer is gondolja át, mire készül, és ha sehogy sem lehet eltántorítani, akkor legalább legyen óvatos és ne dédelgessen hiú álmokat.

