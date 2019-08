Napi horoszkóp - 2019. augusztus 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.08.27 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Rengeteg feladat szakad a nyakába és már szinte biztosra veszi, hogy nem fog ma tudni mindennel végezni. Ha így is lenne, akkor sem kell kétségbeesnie, a kevéssé fontos dolgokat halassza holnapra, nem kell ezek miatt görcsölnie. Viszont nagyon okosan kell beosztania az idejét és fontossági sorrend szerint haladni, akkor már ma eredményes napot tudhat a magáénak!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Semmihez sincs ma kedve, ellenben elintéznivalókból és feladatokból annál több van. Muszáj lenne megerőltetnie magát, mert minél tovább húzza-halasztja bizonyos dolgok elvégzését, annál komolyabb kellemetlenségei adódhatnak. Ha kell, kérjen segítséget, de sajnos sehogy sem teheti meg azt, hogy hátra dől, és nem csinál semmit. Azért is legyen ezzel óvatos, mert kihasználhatja egy kollégája és akár visszaélhet a helyzettel.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Döntéshelyzetbe kerülhet. Az lenne a legjobb, ha gondolkodási időt kérne. Mindegy, hogy munkával, anyagiakkal, vagy bármi mással is legyen kapcsolatos, olyan nagy dolog, hogy nem szabad elkapkodnia. Viszont ne csináljon közvéleménykutatást, inkább a legfőbb bizalmasa véleményét kérje ki, másképp annyira összezavarodhat, hogy nem fogja tudni, mi volt az Ön vágya és milyen tanácsokat kapott.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Jót tenne Önnek, ha nemcsak munkából állna az élete. Lehet, hogy szüksége van rá, de mostanában túl sokat dolgozik, és kevesebb idő jut azon dolgokra, amiket igazán szeret vagy egyáltalán arra, hogy pihenjen és feltöltődjön. Ossza be okosabban az idejét és néha mondjon nemet a plusz munkára vagy arra, hogy másoknak segítsen. Ne foglalkozzon azzal, mit fognak szólni, amiért elutasítja őket.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha nehéz helyzetbe kerül, ne essen kétségbe, hiszen sokkal szívósabb, tehetségesebb és talpraesettebb, mint azt gondolja. Nem kell megrettennie csak azért, mert egy komolyabb problémával találja szembe magát. Tekintse egy kihívásként, és gondoljon arra, hogy most legalább letesztelheti egyik-másik képességét. Ébressze fel magában a harci szellemet! Meg fogja látni, sokkal jobb eredményt ér el, mint azt most gondolná.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A mai napon is felül az érzelmi hullámvasútra és gyakran változhat a hangulata. Sikerül is hoznia a formáját, előfordulhat, hogy megbánt másokat, de szerencsére szinte mindig észbe kap és rögtön bocsánatot is kér tőlük. Viszont, amikor jó passzban lesz, madarat lehet majd fogatni Önnel és olyankor szívesen tartózkodnak majd a környezetében. Egy kis önkontroll segítségével jobban befolyásolhatná a hangulatát.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma nem lesz oka panaszra, remekül érzi majd magát. Vidám, mosolyogós lesz egész nap. Sokkal szebbnek látja majd a világot és a helyzetét, emiatt is érzi majd olyan végtelen belső boldogságot, ami magában van. Mindennek a tetejében rengeteg pozitív visszacsatolást kap majd a környezetétől, akiknek sikerül megerősíteniük az önbizalmát. Kellemes napot tölthet ma a kollégáival és a szeretteivel egyaránt.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Túl van egy komolyabb problémán, nehézségen, esetleg szakításon, de még mindig nehéznek érzi a lelkét. Meghozott egy komolyabb döntést, de még érzi a súlyát, holott tisztában van azzal, hogy jól döntött és jól cselekedett. Szép lassan javulni fog a helyzet, ezért nem is érdemes siettetnie magát. Semmi sem kötelező, nem kell jópofiznia, ha nem érzi magát hozzá elég jól, de nem is kell elzárkóznia attól, ha valaki megpróbálja jobb kedvre deríteni.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Kifejezetten tele lesz tervekkel, világmegváltó elképzelésekkel. Túl van csordulva energiával és rengeteg ötlete van, amit persze egyszerre szeretne megvalósítani. Rettentően optimista, sokkal pozitívabban látja a helyzetét. Szép dolog az álmodozás, de azért olyanokat is érdemes kigondolni, amiket tényleg meg tud valósítani, vagy valóban megszeretne, így elkerülheti, hogy olyanba fogjon bele, amit félúton megun.

BAK: (december 22 - január 20.)



Vigyázzon, mert ma olyan dolgok szaladhatnak ki a száján hirtelen haragjában vagy meggondolatlanságában, amiket utána megbánhat, mert megbánthat vele mást vagy kényelmetlen helyzetbe hozhat. Kényszert érez arra, hogy beszéljen, ami nem lenne baj, hiszen születnek majd ebből kifolyólag kellemes viccelődések, beszélgetések, csak éppenséggel nem ártana oda figyelnie arra, mit mond.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Van valami, amiről szeretne beszélni valakivel. Egy titkot kíván megosztani vagy egy kényes problémájára keres útmutatást, választ. Nem mindegy, kivel kívánja ezt megbeszélni, úgyhogy okosan válassza meg a bizalmasát! Máskülönben könnyen pletyka tárgya lehet magából. Bízzon a megérzéseiben, amik megsúgják, ki lehet erre a legalkalmasabb személy, aki nem ítélkezik majd Ön felett.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Megismerkedhet ma valakivel, akivel kölcsönös lesz a szimpátia. Még az is lehet, hogy magában jóval hamarabb fellobbannak azok a bizonyos érzelmek. Igyekezzen nem mindjárt kitárni a szívét és szerelmet vallani, legyen türelmesebb, hiszen jó úton jár afelé, hogy legyen valami Önök között. De azért is fogja vissza magát, hogy előbb megismerje az illetőt, így elkerülheti a csalódást.

