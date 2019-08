Napi horoszkóp - 2019. augusztus 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.08.24 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Figyeljen oda, mert borzasztóan változékony lehet a hangulata. Nem kell sok ahhoz, hogy felfortyanjon, ráripakodjon másokra vagy komolyan megbántson másokat. A legrosszabb, hogy a következő pillanatban már úgy tesz, mintha mi sem történt volna, sőt, látványosan kedves lesz a szeretteivel, kollégáival, a következő pillanatban pedig ismét leteremti őket. Ne csodálkozzon azon, hogy messzire kerülik ma magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Hajlamos lehet arra, hogy kissé eltúlozza a dolgokat. Az apró kis problémákat felnagyítja, és óriási méretűvé alakítja őket. Szükségtelenül panaszkodik, vagy épp kötekedik másokkal, mintha csak keresné a lehetőséget, hogy összevesszen másokkal, vagy épp sajnáltassa magát. Környezete ma nehezen viselheti magát. Igyekezzen nem csinálni a bolhából elefántot és ne gondolja azt, hogy a többiek azok, akik lekicsinyítik a dolgokat és rosszul látják őket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Vigyázzon, mert környezete számára ma lekezelőnek nagyképűnek tűnhet. Lehet, hogy nem akar annak tűnni, de a viselkedése, a beszéde másról árulkodhat. Óvatosan fényezze magát mások előtt, mint ahogy az okoskodásból, kioktatásból is érdemes ma visszább vennie. Talán valóban egy kis elismerésre vágyik, de sajnos az ellenkező hatást értheti el azzal, ha görcsösen próbálja megszerezni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Öné a világ. Amit csak szeretne, azt sikerül megvalósítania. Ma nem létezik maga számára lehetetlen. Könnyedén morzsolja fel a felmerülő akadályokat, problémákat, kisebb-nagyobb céljait gördülékenyen megvalósítja. Ha véletlenül is felmerülne Önben, hogy épp ma szeretne lazítani, visszafogni magát, akkor ne tegye! Ezt a napot még bírja ki, vagy egyenesen rakja oda magát, de mindenképpen érdemes lenne kihasználnia nap nyújtott pozitív energiákat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egész nap belső feszültséget érez. Úgy érzi, összecsaptak a hullámok a feje felett. Ne nézze madárnak a szeretteit, ismerik már Önt. Lehet, hogy jó színész, de őket nem tudja becsapni. Okosabban tenné, ha megmondaná nekik, mi bántja magát igazából. Legalább egy valakinek öntse ki a szívét. Magának is jót tenne és az sem kizárt, hogy az illető tudna magán valamilyen formában segíteni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Hajlamos lehet a könnyelműségekre. Még olyan dolgokba is bele mehet, amelyekbe máskor eszébe sem jutna. Azt hiszi, ezzel sikerül valakit meghódítania, megnyernie vagy egyszerűen csak lazának akar mutatkozni. Ám ne így akarja elérni azt, hogy mások megkedveljék. Ne menjen bele olyan dologba, ami veszélyes lehet, kellemetlen helyzetbe hozhatja magát vagy akár mást.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egy kissé szétszórt lehet a mai napon. Elfelejti kinek, mit mondott vagy éppen ígért. Összecseréli az embereket, a dátumokat. Azt hiheti, hogy kész van valamivel, közben pedig még távolról sem. Okosabban teszi, ha ma lassú tempót vesz fel és igyekszik mindent leellenőrizni, de főleg önmagát. Írjon fel mindent és semmit se bízzon a véletlenre. Közlekedés terén is legyen óvatos és figyeljen a vezetés közben!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Túlságosan leterheli magát. Kétségkívül jelentős eredményeket érhet el mostanában, és akár még karriere csúcsára is érhet, de mindezt milyen áron? Egyre fáradtabb, testi és lelki szinten is kezd komolyabban kimerülni. Jobban tenné, ha szép lassan visszavenne vagy akár segítséget kérne, mert nem bírja már ezt sokáig tudni tartani. Ne várja meg, amíg egyszer csak összeesik a kimerültségtől!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Megváltozik a munkatársaival való kapcsolata. Nem egyik napról a másikra, de ma már számottevő változások mehetnek végbe. Egyesekkel véget érhet a viszonya, míg másokkal sokkal szorosabbá válhat. Kiderül az, akik azok, akikkel igazán együtt dolgozni és akár barátság is kialakulhat maguk között. Még olyan emberrel is közelebbi viszonyba kerülhet, akiről soha nem gondolta volna.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ma igazán az ég kegyeltjének érezheti magát. Egyenesen szórja az áldását és ma olyan dolgok is sikerülnek, amelyekben nem is reménykedett. Gyakran éri kellemes meglepetés a szerettei által, akik szintén igyekeznek a kedvében járni. Olyan varázslatos napja lesz, hogy szinte semmin sem tudja magát felhúzni. Ne is törődjön semmivel, csak dőljön hátra, és élvezze!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Rendkívül kimért és tartózkodó lehet a környezetével szemben, amivel igencsak meglepi a környezetét, hiszen megszokták, hogy mosolygós, vidám és mindenkivel közvetlen. Ma mégis olyan lehet, mint egy jéghegy, ellenben a nem tetsző megnyilvánulásokra azonnal felcsattan és odapirít a környezetének, ami egyébként megint nem szokása. Jobb, ha ma elkerüli az embereket, amennyire csak tudja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Olyan ember kérheti ma a segítségét, akiről eddig azt hitte, ellenségként tekint Önre. Érthető, hogy az jár a fejében, biztos csak ki akarja használni vagy átverni. Ám az igazság az, hogy nem ellenségként tekintett Önre, csak irigy volt és most tanácsért, segítségért fordul Önhöz. Véletlenül se éljen vissza a helyzettel, vegye komolyan, így akár virágzó barátság is kialakulhat Önök között.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp