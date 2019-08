Napi horoszkóp - 2019. augusztus 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.08.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Igyekezzen arra figyelni, amit éppen csinál. Egyre csak elkalandoznak a gondolatai és emiatt hajlamos lehet arra, hogy komolyabb hibát vétsen. Inkább foglalkozzon kevesebb dologgal, de azokat legalább biztosan lássa vagy intézze el. Nem érdemes ma túl sok szálat tartania kézben, mert annál nagyobb az esélye annak, hogy valamiről megfeledkezik, vagy éppenséggel elrontja.

Gyümölcsöző kapcsolatokra lelhet a mai napon. Legyen ma kezdeményező, vegye elő barátkozós énjét, megéri másokra mosolyognia és nem elzárkóznia a beszélgetésektől. Nemcsak előnyös kapcsolatokra tehet szert, amik előmozdíthatják a karrierjét, hanem akár új barátokra is, akikkel közös érdeklődési körük van. Úgyhogy bátran meséljen terveiről, érdeklődési köréről, mert nem tudhatja, kibe fut ma bele!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Lehet, hogy nem szereti a játszmákat, de olyan helyzetbe kerülhet, ahol kénytelen lesz belemenni a játékba. Nem kell mindjárt rosszra gondolni, és nem is kell kifordulnia magából, de ezúttal nem menekülhet a nehézség, a konfliktus elől. Gondoljon arra, hogy azért kell tennie, hogy ne kerüljön kellemetlen helyzetbe, ezt kívánja az Ön vagy akár más érdeke és emiatt most sajnos kicsit meg kell erőszakolnia magát.

A munkahelyén összecsapnak maga fölött a hullámok. Bölcsen tenné, ha kimaradna a vitákból, a konfliktusokból. Azt se hagyja, hogy mások belerángassák. Minden esély megvan arra, hogy csak rosszul járna, ezért nem érdemes kockáztatnia. Jobb, ha a saját érdekeit tartja szem előtt, csak a saját feladatait lássa el, és hagyja, hogy a többiek hadd marakodjanak. Így szinte biztosan nyerhet, míg a vitázással csak veszíthet.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Lehetősége adódik arra, hogy változtasson az anyagi helyzetén. Nem kell egyebet tennie, csak meglovagolnia a lehetőséget, amit felkínálnak Önnek. Először persze bizalmatlan lehet a dologgal kapcsolatban, úgyhogy kérjen gondolkodási időt, járjon utána, minden úgy van-e, ahogy ígérik, és ha megnyugodott, mert úgy találta, minden rendben, akkor bátran fogadja el a lehetőséget!

Semmibe sem kell beletörődnie azzal a felkiáltással, hogy magának úgy sem sikerülhet, semmi sem fog javulni. Ne az eddigi tapasztalataira alapozzon. Ha feladja, hogy bármi is jobb legyen az életében, nem tesz érte semmit és a reményt is elengedi, akkor ne csodálkozzon. Inkább rázza meg magát, hagyja el a pesszimizmusát és törekedjen arra, hogy igenis jó dolgok történjenek magával. Nem lehetetlen vállalkozás!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Magát is gyakran meglepik a szerettei, legyen ma Ön az, aki ezt viszonozza és meglepetésben részesíti őket. Használja kreativitását és fantáziáját, merjen nagyot álmodni és valósítsa meg. Sokat javíthatna a kapcsolatán azzal, ha ma minden ok nélkül kitalálna valamit és egy kicsit kedveskedne egyik szerettének vagy akár a kedvesének. Magának is jót fog tenni, hogy önzetlenül adhat és viszonozhatja mindazt a jót, amit maga is kapott.

Úgy adjon ma bármit is kölcsön ? főleg pénzt ? hogy jó esély van arra, hogy nem kapja vissza. Vagyis ha megtalálja egyik szerette vagy ismerőse, hogy elkérjen magától valamit, akkor búcsút is inthet az adott dolognak. Persze, ha úgy érzi, tudja nélkülözni, akkor csak nyugodtan, de ne lepődjön meg azon, ha később az derült ki, hogy ma kölcsön helyett inkább csak önzetlenül adakozott.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Vigyázzon, mert meggondolatlanul kifecseghet egy titkot vagy legalábbis valamilyen kényes részletet. Nem is biztos, hogy saját magával kapcsolatban, lehet, hogy egy szerettéről, ismerőséről sikerül akaratlanul pletykálnia, de igencsak kellemetlen helyzetbe kerülhet miatta. Egy szempillantás alatt körbeérhet az információ. Ha más titkát kotyogja ki, akkor még a kapcsolata is rámehet.

Nagyon szeretne valamibe azonnal belevágni, de nem jó ötlet. Lehet, hogy sürgeti az idő vagy csak a vágy, hogy mielőbb belecsapjon a lecsóba, de nem kedvez ez a nap az elhamarkodott döntéseknek és tetteknek és igencsak kellemetlenül járhat. Ha nem akar egy óriásit bukni, csalódni, akkor előbb menjen biztosra, gondolja át, mit tervez, járjon utána a tényeknek és csak utána tegyen bármit is.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Minden családdal kapcsolatos tervet támogatnak a csillagok. Azoknak, akik kirándulást, utazást terveznek, a családi gondokat oldanák meg vagy épp egy gyermekről álmodoznak, érdemes megtenniük a kezdő lépéseket vágyaik elérésnek útján. Előbb járják körbe a kérdést, menjenek minden tekintetben biztosra, mert ma még segítséget, de legalábbis válaszokat kaphatnak a kérdéseikre!

Sokkal optimistábbnak érzi magát az elmúlt napokhoz képest. Lelkesen tervezgeti a jövőjét és agyal a különböző kivitelezési lehetőségeken. Ám ügyeljen arra, hogy ne csak álmodozzon, hanem a megvalósításra is koncentráljon. Tökéletes ez a nap az ötleteléshez, fantasztikus dolgok juthatnak az eszébe, de ugyanakkor a holnap már arról szóljon, hogy lépéseket is tesz azért, hogy megvalósuljanak a vágyai.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



