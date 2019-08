Napi horoszkóp - 2019. augusztus 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.08.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma megismerhet valakit, aki azonnal mély érzéseket ébreszt Önben. Nem feltétlenül szerelmi értelemben. Lehet, azonnali szimpátiát vált ki és úgy érezheti, olyan, mintha a testvére lenne vagy legalábbis olyan, mintha ezer éve ismerné. Nem kizárt, hogy barátság alakul ki Önök között, de minimum vevő lenne arra, hogy közelebbről is megismerjék egymást. Ezért legyen ma nyitott és ne zárkózzon el.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Sajnos ma valami olyan történik, ami után azt a következtetést vonhatja le, hogy nem éri meg jónak, becsületesnek lennie. Kellemetlen csalódás éri és egészen elmegy a kedve attól, hogy bárkivel is jót tegyen. Érthető, hogy így érez, de nem érdemes emiatt elzárkóznia mások elől.



Ne forduljon ki önmagából, maradjon meg jónak és becsületesnek, ne hagyja, hogy ez a dolog megváltoztassa az értékrendszerét.



IKREK: (május 21 - június 21.)





Magára marad egy bizonyos helyzet megoldásában. Bármennyire is szeretné, nem kap hozzá segítséget. Talán így van ez rendjén, és azt üzeni ezzel a sors, hogy egyedül is képes megbirkózni vele. Bízzon a képességében, a tudásában, nincs miért aggódnia. Ezért ne is haragudjon meg arra, aki esetleg segítséget ígért, de valamiért úgy alakul, hogy nem mégsem tudja tartani azt, amit ígért.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tisztán azt súgják az érzései, hogy valaki nem mond Önnek igazat. Egyik szerette nem őszinte magával. Nem biztos, hogy magával vagy Önt érintő dolgot hallgat el. Lehet, hogy egyszerűen csak nem mert valamit bevallani. Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni, főleg nem kierőszakolni azt, hogy elmondja Önnek az igazat. Legyen vele türelmes és megértő, el fogja mondani magának az igazat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Vigyázzon, mert hajlamos lehet arra, hogy olyat erőltessen másokra, amit ők nem akarnak.



Csak nem merik megmondani magának, mert nem akarják megbántani. Vagyis ne essen abba a hibába, hogy azt hiszi, azért nem mondanak semmit, mert nekik minden úgy jó, ahogy van.Legyen kicsit empatikusabb és önzetlenebb az irányukba, de legalább legyen hajlandó arra, hogy kompromisszumot kössenek.



SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Már látja az út végét, hogy hamarosan célba ér, de már nincs kedve, energiája további erőfeszítéseket tenni. Minden egyes kisebb-nagyobb problémát hatalmas próbatételnek érzi. Úgy véli, már teljesen kimerült testileg és lelkileg. Pedig még van magában egy kis élet, ne adja fel. Érdemes tovább hajtania előre, nem fogja megbánni! Siker fogja koronázni az erőfeszítéseit, ezért vegyen egy nagy levegőt és hajrázzon rá!

Legyen nyitott a mai nap folyamán, mert újszerű megoldást találhat gondjaira. Eltér az eddigiektől, talán kissé szokatlannak, furcsának találhatja, de érdemes lehet vele megpróbálkoznia. Legalább járjon utána, érdeklődjön másoktól is, hátha megjön hozzá a bizodalma, bár ha ez megnyugtatja, a csillagok is arra bíztatják, hogy merjen vállalkozószellemű lenni és kísérletezzen!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Túl sok mindent akar egyszerre. Talán Ön is érzi, hogy túl sok mindenbe vágta a fejszéjét és hogy nem bírja kézben tartani az irányítást, de legalábbis nehezére esik koncentrálnia. Ha van rá mód, szabaduljon meg egy-két tevékenységtől, feladattól. Ám ha nincs, akkor fontossági sorrend szerint fejezze be őket, de utána ne akarjon egyből újabb terheket venni a nyakába. Ideje lenne reálisan felmérnie a határait.

Hamarabb elkészülhet valamivel, mint azt várta, de legalábbis gyorsabban megoldódnak bizonyos dolgok. Egy kissé hihetetlennek találja, hirtelen talán nem is tudja, mihez kezdjen magával. Inkább örüljön annak, hogy megszabadult egy tehertől vagy hogy több ideje van. Szánja magára vagy akár szeretteire, de használja ki bölcsen és ne mindjárt újabb megvalósítandó tervbe akarja vágni a fejszéjét.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Akármilyen nehézséggel is küzdjön, ma már látja a fényt az alagút végén. Végre megérkezett a segítség, a várva várt áttörés, valami, ami meghozta a reményt. Ebből merítsen erőt, hogy már nincs sok hátra, ezért tartson ki és ne adja fel! Nemsokára célt fog érni, úgyhogy megéri türelmesnek lennie. Csak ne kezdjen el azon görcsölni, hogy úgyis közbe jön valami és a vége hatalmas bukás lesz. Engedje el a félelmeit!

Feszültség alakulhat ki a családban. Bármiről is legyen szó, őrizze meg a hidegvérét, mert csak úgy oldhatja meg a problémát. Kerülje a konfliktust, a vitázást és mindenki más intsen arra, hogy meg lehet a gondot higgadtan, civilizáltan is beszélni. Bármilyen nehézséget képes ma megoldani, nem kell emiatt aggódnia. Sőt, ha sikerül másokat kibékítenie és orvosolnia a helyzetét, mindenki roppant hálás lesz Önnek.

BAK: (december 22 - január 20.)



Még alig telt a hétvége, de már a következőn gondolkodik. Szívesebben tölti idejét az álomvilágban vagy legalábbis mélázik el arról, mit fog csinálni szabadidejében. Pedig a valóság is lehetne épp olyan izgalmas, ha hajlandó lenne élményekkel megtölteni és nemcsak arra várna, hogy egyszer lesz valami. Próbálja meglátni a szépet és a jót a mindennapjaiban, hiszen történnek azért Önnel kellemes dolgok is!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)







HALAK: (február 19 - március 20.)



