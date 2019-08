Napi horoszkóp - 2019. augusztus 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.08.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Magára tör a szörnyű fáradtságérzet. Nincs min csodálkozni, hiszen sokszor teljesen hanyag önmagával szemben, nem tesz meg mindent az egészégségért és a végletekig hajszolja magát. Ha nem akar lebetegedni, érdemes neki állni a megelőzésnek! Pihenjen és gondoskodjon a testi-lelki szükségleteiről. Nem ártana egészségesebben élnie és jobban odafigyelnie arra, hogy ne feszítse túl a határait.

Aggódik a munka, az anyagiak, a jövő miatt. Úgy érzi, hiába tesz meg mindent, sosem ér célba. Csakhogy ez nem így van! Ne feledkezzen meg az eddig elért sikereiről. Igyekezzen elterelni a figyelmét, és rágódás helyett találkozzon a barátaival, vagy szervezzen programot magának és a párjának. Figyelj oda arra, amit a környezete mond, mert értékes információt hallhat, aminek hasznát veheti!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egy percig sem fog unatkozni. Izgalmakból, kalandokból nem lesz hiány. Tegye félre a gondjait és a munkát, csak a kikapcsolódásra koncentráljon! Ha már betáblázta mára magát, ne variáljon az utolsó percben. Minden úgy lesz jó, ahogy van, így is fergeteges lesz a napja! Csak egy valamivel legyen óvatos, méghozzá a költekezéssel, ugyanis a nagy hévben könnyen elszámolhatja magát és akkor aztán kellemetlen helyzetbe kerülhet.

Tegyen eleget a vágyának, szerezzen be pár új ruhát vagy kiegészítőt! Még az is lehet, hogy olyan dolgokra is bukkan, amelyekre régóta vágyott, de az is megtörténhet, hogy azt a valamit ajándékba kapja meg. Vagy menjen és vágasson magának új frizurát, áldozzon a szépség oltárán. Merje egy kicsit kényeztetni a lelkét, és csináljon olyan dolgokat, amiktől jobb lesz a közérzete. Minden külsővel kapcsolatos újításhoz tökéletes ez a nap.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Még ilyenkor is a munkán jár az esze, de lehet azért, mert egy érdekes ajánlatot fog kapni. Semmiképpen se utasítsa el elsőre, hanem járjon egy kicsit utána, mert az is lehet, hogy meghozná magának a vágyott sikert és akár az anyagi jólétet is! De ez több dologra is érvényes ma, hogy nem érdemes elutasítania a dolgokat, hanem ajánlatos mindegyiknek esélyt adnia, mert kellemesen csalódhat.

Kifejezetten morcos kedvében lesz ma. Hozni fogja a hirtelen haragú, lobbanékony formáját, és a párján vagy más szerettén tölti ki a mérgedet. Valamiért néha azt hiszi, szándékosan bosszantják, pedig elhiheti, hogy nem így van, hanem maga vagy túl érzékeny. Másképp kellene levezetnie a feszültségét, méghozzá tudatosan. Legyen őszinte és árulja el szeretteinek, hogy igazából mi is a baja.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egy kissé nyugtalan lesz ma. Nem bír elszakadni a gondjaitól vagy legalábbis valami olyantól, ami egész héten foglalkoztatta. Nem látja még a fényt, az alagút végét és emiatt hajlamos lehet negatívan gondolkodni és kétségbeesni. De ne csüggedjen, mert ma megvilágosodik, és rájön, mit kell tennie vagy mástól kapja meg a szükséges segítséget! Megjön a várva várt áttörés és utána mindjárt képes lesz pozitívan gondolkodni!

Fontos dolgokat kellene ma átgondolnia, illetve jelentős döntéseket kellene meghoznia. Persze Ön örömmel lefoglalja magát, hogy ne keljen ezekkel foglalkoznia. Csakhogy jobb lenne erőt vennie magán és szembenézni velük. Ne görcsöljön, csak engedje felszínre törni érzéseit és gondolatait. Utána minden menni fog, mint a karikacsapás, mindjárt meg is világosodik a lényeges pontokat illetően!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Szánja a napot arra, hogy utána jár, miként képezze, fejlessze magát. Úgyis foglalkoztatja a továbbtanulás vágya vagy, hogy nyelveket tanuljon. Adja meg magadnak az esélyt és kezdjen el ma informálódni a lehetőségei felől. Kimondottan jót tesz majd a hangulatának, hogy hasznosan tölti a napjait! Közben legalább azt is kitalálja, mihez szeretne kezdeni a megszerzett tudással, hogy merre menne tovább.

Ez a nap a párkapcsolat jegyében fog telni, dehogy milyen minőségben, az főleg magán múlik. Ha nem ügyel eléggé, féltékenykedés és kellemetlen viták árnyékolhatják be a napot. Egy kis odafigyelésnek köszönhetően romantikus, szenvedélyes nap a párban élőkre. Ugyanakkor, ha Ön szingli, akkor minden esélye meg van arra, hogy ma megismerkedjen valakivel, aki mély benyomást tesz magára.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Kellemes és meghitt napot tölthet együtt szeretteivel vagy épp kedvesével. Ma igazán sikerül kikapcsolódnia és feltöltődnie. Rengeteg szeretetet és kedvességet kap a mai napi folyamán. A jó kedv és a nevetés garantált! Bármit is csináljanak ma szeretteivel, az jól fog sikerülni, és még azokkal is egymásra találhatnak, akikkel mostanában nem volt felhőtlen a viszonyuk. Tökéletes ez a nap a békülésre.

Ma különösen figyelnie kell az anyagiakra. Egy részt azért, hogy ne költsön túl sokat, másrészt azért, hogy lehetőség szerint ne adjon kölcsön. De azt se támogatják a csillagok, hogy maga kérjen kölcsönt. A legjobb lenne, ha olyan programokat iktatna be, ahol nem kell költeni. Nem jelenti azt, hogy a négy fal között kell kuksolnia, csak bánjon óvatosan a pénzzel. Húzz bátran határvonalat magának és szeretteinek.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



