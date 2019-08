Napi horoszkóp - 2019. augusztus 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.08.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Kellemes nap elé néz. Gördülékenyen sikerül elvégeznie a ház körüli teendőket amellett, hogy a néhány felmerülő családi problémát is sikerül villámgyorsan megoldania. Környezete rendkívül hálás lesz azért, amiért nem hagyta cserben őket. De ne csak a feladatokról és a gondok megoldásáról szóljon ez a nap, hanem magáról is. Ha nem figyel oda erre, nem jut ideje önmagára és nem fog tudni haladni azokkal, amikkel igazán szeretett volna.

Lehet, hogy megtervezte a napját, de szinte biztos nem úgy fog alakulni. Szerettei keresztül húzhatják a számításait. Ez nem feltétlenül jelent rosszat, hiszen így is csodálatos élményekben lehet része, csak éppen nem biztos, hogy minden egyes dolgot kipipálhat, amit mára tervezett. Viszont ne mondj nemet a kiruccanási lehetőségekre. Mindenképpen érdemes lesz kimozdulnia. Az egyedülállók akár új barátokra is szert tehetnek.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Szinte egész nap pörögni fog, mindig vár majd rád valamiféle izgalom. Erről gondoskodnak a barátai, illetve szerettei. Sok szép élménnyel lesz gazdagabb. Egyet pedig sose engedjen nekik, hogy olyanra beszéljék rá, amit nem akar, mert annak rossz vége lehet. Ha bulizni készül, akkor legyen óvatos, és ügyeljen a mértékletes alkoholfogyasztásra, nehogy másnap bal lábbal ébredjen.

Nap elején azt hiheti, unalmas szombat elé néz lesz és semmi izgalom nem vár magára. Majd befuthat egy nem várt meghívás, lehetőség, ami mindent megváltoztat és egy-kettőre már az események forgatagában találja magát. Mindeközben úgy tapasztalja, hogy beindulnak a pozitív változások. Ugyanakkor a nap végén becsúszhat egy nem várt feladat, nehézség, amit villámgyorsan meg kell oldania.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Van pár elmaradt tennivalója és főleg ezek elvégzésével szeretné tölteni a napját. A csillagok mégis azt súgják, hogy amit tud, azt tegyen félre. Menjen társaságba, szervezzen programot, csak ne maradjon otthon! Nem érezné jobban magát, ha kipipálhatná a teendőit, miközben barátai vagy szerettei fantasztikusan érzik magukat egy olyan helyen, ahol maga is ott lehetne. Megvárják azok a feladatok!

Mindenben lesz ma része! A nap egyik fele mozgalmasan, élménydúsan alakulhat. Míg a másik inkább meghitt, nyugodt és akár romantikus lehet. A párjával még a jövőjükről is sikerül beszélniük, ami új irányba terelheti a kapcsolatukat. Annyira ott van a szerelem a levegőben, hogy akár az egyedülállók új párra is lelhetnek, ha kimernek mozdulni otthonról vagy randizásra adják a fejüket.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha van valami, ami sehogy sem akar összejönni, akkor azt ne erőltesse, hanem engedje el. Bizonyos dolgoknak még nem jött el az idejük. Lehetőség szerint ma semmire se pazarolja az energiáját. Viszont felmerülhetnek bizonyos kérdések, amiket mielőbb meg kellene válaszolnia, illetve döntést kellene hoznia. Érdemes elkezdenie ezekkel foglalkozni, ám semmit se kapkodjon el!

Több alkalommal is úgy érezheti, mintha a sors a tenyerén hordozná. Megvalósul egy-két kisebb-nagyobb vágya. Amellett, hogy ma jut ideje magára, mellette szórakozási lehetőség is kínálkozni fog. Viszont sajnos nem teheti meg, hogy teljes egészében elhanyagolja a házi munkát, ugyanis néhány dolgot muszáj lesz elintézne, különben teljesen a fejére a nőnek a feladatok és nehézségei adódhatnak.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Dúl magában a vágy, hogy boldoggá tegyen másokat és a kedvükbe járjon. Ám ne feledkezzen meg saját magáról sem. A másik probléma ma az lehet, ha túlságosan bele akar avatkozni mások életébe, vagy rájuk erőszakolna valamit. A jó szándékodat tolakodásnak értelmezhetik, abból pedig óriási veszekedés lehet. Előzze meg a bajt többek között azzal, hogy inkább magára fordít több figyelmet.

Lehetősége adódik arra, hogy megoldjon egy függőben lévő problémát. Végre helyükre kerülhetnek a dolgok és ettől azt érezheti, hogy új fejezet veszi kezdetét. Ajánlatos elővennie mindazt, amit korábban a szőnyeg alá söpört, mert ma könnyen találhat rájuk megoldást. De még a családi és baráti konfliktusokat is fennakadás nélkül megoldhatja. Felettébb hatékonynak bizonyul a mai nap folyamán!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Rengeteg lehetősége lesz arra, hogy kimozduljon otthonról és izgalmakban legye részed. Csakhogy a legkevésbé sem vágyik rá. Szívesebben pihenne és lazítana. Ne is mondjon igent olyanra, amire valójában nem szeretne. Ám azért ne is legyen mufurc, és ha a szeretteinek nagyon fontos lenne, hogy egy kicsit velük is legyen, elmenjenek együtt valahova, akkor érdemes eleget tenni a kérésüknek.

Kissé unalmasnak érzi manapság a napjait. Éppen ezért kellene ma kimozdulnia. Már csak azért is, hogy végre feltöltődjön és megszabaduljon a rosszkedvtől. Ne arra várjon, hogy valaki elhívja és előáll egy remek programmal. Legyen maga az, aki előrukkol valamivel! Sőt az sem baj, ha nincs hozzá társasága és egyedül is csodálatosan alakulhat a napja. Akár még új emberekkel is találkozhat, és új barátságokat köthet.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



