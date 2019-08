Napi horoszkóp - 2019. augusztus 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.08.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Annyira pörögnek maga körül az események, hogy bele sem tud nyúlni, nemhogy szólni. Csak les, hogy mennyi minden történik, megy végbe és nem tehet egyebet, mint kivárja, amíg átrendeződnek a dolgok maga körül. Ez persze kicsit bosszantja, mert szereti kézben tartani az irányítást, de most csak saját magával babrálna ki, ha megpróbálna belenyúlni az eseményekbe. Egyszerűen sodródjon az árral.

Elképesztően dúl magában a tettvágy. Úgy érzi, képes lenne hegyeket mozgatni, nem létezik maga előtt lehetetlen. Érthető, hogy most szívesen ugrana bele különböző tervek megvalósításába, de azért legyen óvatos és gondolja át, mit is szeretne igazán. Nem biztos, hogy csak azért, mert be van sózva, feltétlenül tennie is kellene valamit. Legalább előbb elméleti szinten tervezzen.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Meglepő, nem várt változás következhet be a napon. Éppen ezért érdemes lenne nyitottan, rugalmasan állnia a napjához. Ne essen kétségbe, ha nem úgy alakulnak a dolgok, mint tervezte, mert így legalább tudja, hogy pozitív változások várhatóak és ezért kell átrendeznie a napját, a programjait. Az sem kizárt, hogy előre ijesztőnek tűnnek a változások, de ne álljon ellen nekik!

Bizonyos események hatására elkezd helyreállni a lelki békéje. Végre megnyugszik. Kész elengedni az esetleges rossz érzéseit, vagy azokat a kellemetlenségeket, amik történtek. Ma már újra szabadon lélegezhet, és azt érezheti, óriási teher került le a válláról. Emellett tökéletes ez a nap arra, hogy új terveket szőjön, vagy a meglévő terveinek megvalósításán gondolkozzon. Értékes ötletek juthatnak az eszébe!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Lehetőleg ma ne vágja új tervek megvalósításába a fejszéjét. Inkább fejezze be a meglévő feladatait, vagy ha ezekkel kész van, akkor simítgassa, tökéletesítse őket. Ám ha még ezeken is túl van, akkor inkább csak tervezzen, gondolja ki előre a következő lépéseket, illetve a céljait. Nem alkalmas ez a nagy tettek kivitelezésére, sem arra, hogy új dolgokba kezdjen. Inkább várjon ezekkel kicsit!

Ma minden könnyedén összejön, amit eltervezett, vagy amit még ezek után gondol ki. Szabad maga előtt az út, semmi egyebet nem kell tennie, csak haladnia. Minimális erőfeszítéssel is rengeteg mindent elérhet. Szinte akármit megvalósíthat, ezért nem ajánlatos hezitálnia. Ez a nap legyen a tetteké. Szerencse kíséri az útján, megérné pörögnie és élni a kínálkozó lehetőségekkel.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Úgy érzi, semmi sem történik Önnel. Akármennyire is szeretné, nem keveredik izgalmakba, nem történnek meglepő vagy váratlan dolgok. Messzire kerülik a kalandok, de még a lehetőségek is. Közben úgy látja, mások élete meg nagyszerűen alakul, és nem érti, hogy maga mit ront el, hogy semmi jön össze. Legyen türelemmel, nem tart ez sokáig, hamarosan zöld utat fog kapni!

Valaki ma bizonyos tekintetben észhez fogja téríteni. Talán épp arra készült, hogy valami meggondolatlan dolgot tegyen, esetleg kockáztasson valamit, erre jön az illető, aki rávilágít valamire, ami azonnal megvilágosítja elméjét. Utóbb már Ön is fogja látni, hol volt a buktató és ez persze el is gondolkodtatja, hogy jobban oda kellene figyelnie az ügyeire és nem hagyni, hogy egyes tényezők elhomályosítsák a látását.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Minden ok nélkül varázslatos hangulata van. Azaz érzése, mintha valami jó dolog készülődne és hamarosan kellemes élmény fogja érni. Talán így is van! Érdemes figyelnie az eseményeket, miközben elengedi magát, és bátran mosolyog a világra. Legyen nyugodtan pár jó szava a környezetéhez. Megéri ma az optimista oldalát mutatnia a környezetének, mert ezáltal pozitív visszacsatolásban részesülhet.

Egész nap a pénz körül forognak a gondolatai. Szeretne többre szert tenni, csak nem tudja hogy és miként, mibe kellene vágnia a fejszéjét. Érdemes lehet hangosan gondolkodnia e téren, mert talán valaki a segítségére lehet és adhat Önnek egy-két jó tippet, de talán még munkát is, vagy legalábbis elindíthatja a megvalósítás útján. Az sem kizárt, hogy Önnek jut eszébe egy aranyat érő ötlet.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Olyan érzése van, hogy ma mindenki magán akarja kitölteni a mérgét. Mindenki beleköt magába, holott nem tett semmit, vagy ha igen, akkor egyáltalán nem számottevő dolgot, mégis túlreagálják. Jobb, ha felkészül erre lelki szinten és ne gondolja azt, hogy magával van a bajuk. Egyszerűen csak valószínűleg tényleg stresszesek, és sajnos maga van mindig elérhető közelségben, akin levezethetik a feszültséget.

Óvatosan öltse magára a békebíró szerepet. Lehet, hogy valóban helyén van az értékrendszere és úgy gondolja, tud másoknak segíteni a vitás ügyeik elintézésbe, de könnyen belecsúszhat olyan helyzetekbe, amelyekre ez nem lesz igaz. Legyen óvatos, mert ritkán szokott hálás szerep lenni és könnyen pórul járhat. Ne feledje, akármi történik, utána magát fogják elővenni és számon kérni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



