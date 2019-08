Napi horoszkóp - 2019. augusztus 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.08.16 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amennyiben van valaki, akivel problémás a kapcsolata, akkor érdemes törekednie annak rendbetételére a mai nap folyamán. A csillagok segítségére lesznek abban, hogy megtalálják a problémáik forrását és a közös nevezőt, így akár ki is békülhetnek, megújíthatják a kapcsolatukat. Ne legyen rest ezt kezdeményezni, hiszen mindkettőjükkel csak jót tehet azzal, ha helyrehozzák a kapcsolatukat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Végre beérik munkájának gyümölcse. Azok a dolgok, amiért korábban oly sokat tett, vagy legalábbis elindította céljait a megvalósítás útján, most végre beérnek és learathatja a babérokat. Nem is csoda, hogy elégedettség, boldogság tölti el, meg is érdemli, úgyhogy érdemes lenne ma hátradőlnie és akár megünnepelnie szeretteivel a sikereit. Éppen ezért, ne vágja azonnal másik projektbe a fejszéjét!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Új és előnyös ismeretséget köthet a mai nap folyamán. Talán egy ismerőse révén, de az is lehet, hogy valamilyen program, esetleg a munkahelye kapcsán ismerkedik meg az illetővel, akivel barátság vagy épp üzleti viszony is kialakulhat. Az biztos, hogy az illető segítségével jó eséllyel megvalósíthatja célját. Ügyeljen arra, hogy az illető ne érezze azt, hogy ki akarja használni, hanem mutassa meg, hogy egyébként is kedveli!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nem az Ön feladata megoldani szerettei ügyes-bajos dolgait. Ha mindig, mindenki helyett megoldja a problémákat, a környezete semmit sem fog tanulni és mindig Önt találják majd meg a gondjaikkal. Érthető, hogy szeretne nekik segíteni, nem akarja őket szenvedni látni, de a legjobb, amit tehet, ha engedi, hogy hibázzanak, tapasztaljanak, tanuljanak. Ne fossza meg őket a fejlődéstől.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Valakinek a környezetében, akitől választ vár vagy egy bizonyos tett meglépését, időre lenne szüksége. Ha fontos Önnek az illető, akkor nem kergeti bele olyanba, amit nem akar, hanem megvárja, amíg meghozza magától a döntését, illetve meglépi azt, amiben reménykedik. Megéri türelmesen várnia, mert annál nagyobb az esélye annak, hogy kedvező választ kap. Addig is terelje el a figyelmét és ne ezen kattogjon!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Érdemes lenne elővennie azokat a feladatokat, amelyeknek korábban kezdett neki, csak még nem fejezte be őket. Nem bánná meg! Ma sokkal gördülékenyebben oldhatja meg a korábbi nehézségeket, de az sem kizárt, hogy valaki egyenesen tálcán kínálja Önnek a megoldást vagy legalábbis jelentős segítséget nyújthat, aminek köszönhetően befejezheti a feladatait, vagy megvalósíthatja céljait.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egyik barátja megoszt Önnel egy titkot, vagy legalábbis kiönti a lelkét. Olyat hallhat, ami komolyan felbosszantja. Akármennyire is nehéz, ne ítélje el az illetőt. Próbáljon meg nyitottan állni a problémához, és inkább segítse őt. Sőt, lehet, hogy az sem lenne utolsó, ha csak meghallgatná, hiszen talán csak arra vágyik, hogy kiöntse a lelkét Önnek. Ne feledje, hogy bízik Önben és abban, hogy támogatni fogja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Amit ma megtehet, azt ne halassza holnapra és ez nem egy szimpla közmondás, hanem a csillagok legeslegjobb tanácsa a mai napot illetően. Amit tud, azt tényleg fejezzen be, mert hamarosan új szelek fognak fújni és nem biztos, hogy akkor lesz ideje ezekre a dolgokra, amiket ma még kényelmesen, nyugodtan elintézhet. Megéri ma kicsit szorgalmasnak lennie, akár egy keveset túlóráznia, nem bánná meg!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Úgy tűnik beindultak az események maga körül és csak úgy kapkodja a fejét. Maga sem érti, hogy és miként történhetett, csak azt vette észre, hogy hirtelen tengernyi lehetősége van, mindenki a jobbnál jobb ajánlatokkal bombázza. Közben sűrűsödnek a programok, a meghívások és egyszeriben már-már káosznak érzi az életét. Néhány nap és lecsendesülnek a dolgok, addig pedig sok minden fog változni!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A csillagok legjobb tanácsa a mai napra az, hogy adja önmagát. Ne akarjon mindenáron más lenni, mint aki. Nemcsak azért, mert becsapná saját magát, hanem másokat is félrevezetne, és talán emiatt nem jöhetne létre egy kapcsolat vagy valami egyébtől esne el. Az sem kizárt, hogy utána hosszú távon csak szenvedne, mert nem lehet önmaga. Ezért óvakodjon a mai nap folyamán a szerepjátszástól.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma nagyon elemében van. Egész nap pörög, mindenkire mosolyog, és csak úgy ontja magából a jó kedvet. Érdemes lépéseket tennie céljai elérésének érdekében vagy legalábbis ma találni ki az új elképzeléseket a jövőre nézve, mivel ma rettentően termékeny lesz és sok új, izgalmas juthat az eszébe. Emellett kreativitásból sem lesz hiány, akármilyen nehézség vagy feladat elvégzése merüljön fel, gond nélkül megoldja!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Lehetőség szerint ma ne maradjon otthon. Jobban tenné, ha társaságba menne. Vagy legalábbis ne zárkózzon magába, ne kerülje a környezetét, annak a lehetőségét, hogy beszélgessen. Nyissa meg a szívét az új élmények és lehetőségek előtt, mert ma történhetnek Önnek meglepő és különleges dolgok. Érdemes ma megerőltetnie magát, mert rengeteg szeretet és támogatást kaphatna környezetétől.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp