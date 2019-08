Napi horoszkóp - 2019. augusztus 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.08.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma szinte egész nap csak rohanni fog. Úgy érezheti, akárhova is teszi be a lábát, ott bolondok háza van. Nemcsak azért mert káosz fogadja mindenütt, hanem mert az emberek is meg lesznek zavarodva, nehezen ért szót velük. Éppen ezért figyeljen ma oda a kommunikációra, mert Ön is és mások is elfelejthetnek fontos dolgokat vagy akár félreérthetnek és ezekből nem kis kellemetlenségek adódhatnak.

Ma kifejezetten tele lesz energiával. Olyan lesz, mint egy folyamatosan pattogó labda, mindenütt ott lesz, mindenbe belekezd, vagy épp beleszól kicsit és bár a jó szándék vezéreli, illetve egyszerűen csak jó kedve van, a környezete mégis soknak érezheti. Legyen ezzel óvatos, ha nem akar a kollégái vagy épp szerettei agyára menni azzal, akik nyugodtan, komótosan végeznék a dolgokat, maga pedig sietteti őket.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Azok, akik saját üzlet indításán töprengenek vagy akár azon, hogy munkahelyet váltanak, olyan segítséget kaphatnak ma, ami által könnyebben meghozzák a döntésüket. Legyenek nyitottak és hallgassák mások véleményét, de az is elég lehet, ha egyszerűen nyitva tartják a füleiket, mert mások beszélgetése kapcsán kaphatják meg a választ. Ma többször is azt érezheti, hogy mindig megkapja azt, amire igazán szüksége van.

Tökéletes ez a nap arra, hogy hosszú távú döntéseket hozzon a jövőjét illetően. Ma felettébb tiszta lesz a látása, de az is lehet, hogy épp ma jutnak fülébe azon információk, amelyeknek köszönhetően könnyebben hozza meg a döntéseit. Minden, amivel kapcsolatban bizonytalan, az ma bizonyosságot nyerhet, vagyis ilyen alapon választ kaphat olyan kérdésekre is, amelyek után régóta ácsingózik.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kifejezetten nyűgös lehet a mai nap folyamán. Fáradt és kedvtelen, emiatt nem igazán tud pörögni vagy akár együtt nevetni a környezetével. Csendre és nyugalomra vágyik, ám ha nem maradhat otthon, akkor ezt ma aligha kapja meg. Viszont nem ártana közölnie a környezetével is, hogy ma nincs formában, így elkerülheti az esetleges kellemetlenségeket, mivel egyeseknek épp ma juthat eszükbe barátkozni Önnel.

Érdemes hegyeznie a füleit, mert izgalmas vagy épp hasznos információk juthatnak a fülébe. Olyanok, amelyek segítségével akár a saját előmenetelét vagy legalábbis útját megtolhatná, és előnyös helyzetbe terelhetné élete medrét. Lehet, hogy ehhez még csak beszélgetnie sem kell másokkal, elég az, ha odafigyel arra. miről beszél a környezete. De az sem kizárt, hogy egy régi ismerőse segíti vágyai megvalósításához.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Azok, akik negatív érzésekkel, pesszimizmussal küzdenek, ma végre fellélegezhetnek. Történik valami olyan pozitív esemény, akinek köszönhetően fellélegezhetnek, és végre eltűnik belőlük a rossz érzés. Képes lesz ismét pozitívan látni a helyzetét és derűvel tekinteni a jövőre, illetve a helyzetére. Ám, hogy ez hosszú távú legyen, ahhoz a gondolkodásmódján is változtatnia kell.

Igazán örülhetne annak, amit kap, hiszen a sors nagylelkűen bánik magával, de maga mégis mindent kevesel. Semmivel sem tud igazán megelégedni, mindig többre vágyik, ezért nehezére esik értékelnie azt, amit kap. Pedig tudja, hogy van a mondás: aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot meg se érdemli. Örüljön a jelenlegi sikereinek és eredményeinek, ne legyen túl telhetetlen.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Érdemes lenne több lelkesedést vinnie a munkájába vagy akár a vágyai megvalósításába. Minél több pozitív energiát visz bele, annál biztosabb a siker. Próbálja meg a dolgok pozitív oldalát nézni és gondoljon arra, hogy a munkába, illetve a megvalósításba fektetett energia meg fog térülni. Ráadásul, ha kicsivel többet mosolyog a környezetére, akkor Ön is több kedvességet fog kapni a kollégáitól.

Ma valahogy nem találja a helyét. Fáradt, dekoncentrált és egy kis belső nyugtalanság is dolgozik Önben. Nehezére esik a munkáját végezni vagy egyáltalán bármit is tenni. Lehetőleg minimalizálja feladatai elvégzését, érdemes aprólékosabbnak, lassabbnak lennie, mert így elkerülheti azt, hogy megfelejtkezzen valamiről, de minimum ellenőrizze az elvégzett feladatokat. Legyen türelmes magával, hiszen nem pöröghet mindennap!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Békés és nyugodt nap vár Önre, érdemes lenne kihasználnia! Valósítsa meg kisebb ötleteit, használja kreativitást és vigyen egy kis színt a napjába. Nemsokára jó eséllyel felpörögnek a dolgok az életében és utána nem sok ideje lesz a kedvteléseire, vagy arra, hogy elintézzen olyan dolgokat, amiket még ma biztos megtehet. Merjen kedvezni magának, lazítson és tegyen valami különleges, szokatlan dolgot!

Egy kissé kedvtelen, mogorva lehet ma, ezért hajlamos lehet arra, hogy összevesszen a környezetével, akár egészen banális dolgok miatt. Azt azért mégsem várhatja el, hogy senki se szóljon Önhöz, vagy igyekezzen a kedvében járni, csak azért, mert rossz kedve van. Ezért legalább minimálisan, de erőltesse meg magát, legalább annyira, hogy nem keresi a veszekedés lehetőséget és megpróbálja elkerülni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



