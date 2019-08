Napi horoszkóp - 2019. augusztus 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.08.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne izguljon, ha ma a dolgok nem úgy alakulnak, mint tervezte. Összességében kifejezetten jó napja lesz. Ha azok nem is jönnek össze maradéktalanul, amiket tervezett, más dolgokban sikert érhet el. Olyan dolgok is kedvező fordulatot vehetnek, amelyek korábban nem jöttek össze. Éppen ezért legyen rugalmas a változtatásokra és meg fogja látni, hogy lehet jó napja, ha nem köti az ebet a karóhoz.

Szerencsésen megoldódik egy helyzet, amivel kapcsolatban már a legrosszabbra készült. Azt hitte, nincs remény, de az utolsó pillanatban mégis megoldódik a probléma. Az is lehet, hogy valaki segít magán, de az sem lehetetlen, hogy felmerül egy váratlan lehetőség, amit megragadva, egymaga megoldja a helyzetet. Legyen ma éber, mert egyéb izgalmas lehetőségek is felmerülhetnek a karrierje kapcsán.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Van egy bizonyos problémája, de nem szívesen beszél róla. Rosszul teszi, mert nem fogja tudni egyedül megoldani, segítségre lenne szüksége. Legalább a bizalmasának öntse ki a lelkét, mert már attól is jobb hangulata lehet, de az sem kizárt, hogy kap egy értékes tanácsot. Megéri nyitnia mások felé és beszélni a gondjairól. Amennyiben munkahelyi gondjai vannak, azokat ma sikeresen megoldhatja.

IKREK: (május 21 - június 21.)

Ne hagyja, hogy elhagyja az optimizmusa, csak azért, mert nehéz időszakon megy keresztül. Heti horoszkóp



Tudja jól, hogy nem tart örökké. Ne feledje, hogy értékes leckéket rejtenek ezek a napok, amik által gazdagabb lesz az élete. Tekintsen ezekre az időkre úgy, mint egy próbára és a cél az, hogy még erősebb legyen a hitében. Ezért tartson ki és ne adjon fel semmit, sőt, küzdjön elszántabban és dolgozzon a sikerért!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Óvatosan költekezzen. Hajlamos lehet arra, hogy olyan dolgokat vásároljon, amelyekre nincs is szüksége. A mádik baj abból származhat, ha valakit így kíván lenyűgözni. Nagy bakot lőne azzal, ha erre kívánná felépíteni valakivel a kapcsolatát, hogy megvásárolja őt, vagy lenyűgözi azzal, hogy Önnek mennyi pénze van. Így nem tehet szert valódi barátságra vagy párra. Mutatkozzon inkább szerénynek!

Akár a kedvese kapcsán merüljön fel ez a probléma, akár azzal, akivel ismerkedik, ne vegye el tőle a szerepét. Ne akarjon a férfi helyett férfi lenni. Ne ilyen téren akarja meggyőzni vagy megtartani az illetőt arról, hogy magára van szüksége, mert ezzel inkább csak elijeszti. Legyen kicsit megértőbb, engedékenyebb vele, mutassa meg gyengéd, érzékeny oldalát, nem kell mindig Önnek lennie az erősebb, határozottabb félnek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Felmerülhet egy olyan probléma, amit nem tud egyedül megoldani. Talán valaki fel is ajánlja a segítségét, de Ön képes lenne nemet mondani rá, csakhogy erősnek mutatkozzon, pedig nem szégyen az, ha segítségre van szüksége. Okosabban tenné, ha elfogadná vagy akár kérné, mert komolyabb kellemetlenségei is származhatnak belőle. Itt most sajnos kevés lehet az Ön tudása. Nem érdemes kockáztatnia!

Előfordulhat, hogy titkos hódolója van, de legalábbis van valaki a környezetében, aki szeretné elnyerni a kegyeit. Érdemes lehet adnia neki egy esélyt, mert kellemesen csalódhat benne. Tudna Önnek meglepetéseket okozni! Ám ha Ön párban él, legyen tisztességes és egyenes, utasítsa el az illetőt és ne hagyja, hogy feleslegesen reménykedjen. Kivéve persze akkor, ha hajlandó elengedni a régit érte.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Félreértheti valakinek a szándékait és emiatt kellemetlen helyzetbe kerülhet. Valaki túlságosan közvetlenül, félreérthetően viselkedhet, és emiatt azt hiheti, szeretne Öntől valamit. Legyen óvatos, mert ha mások előtt hozza kínos szituációba vagy olyat mondana, ami rosszul érintheti, azzal nemcsak őt hozza nehéz helyzetbe, hanem magát is. Ezért mielőtt bármit is tenne vagy mondana, győződjön meg az illető szándékairól.

Összeveszhet valakivel, aki olyat mondhat, ami egyenesen a szívébe talál. Érdemes elgondolkoznia azon, hogy mennyi igazságtartalma van, és ha az derül ki, hogy nagyon is sok, akkor nem ártana változtatnia. Viszont vigyázzon azzal, hogy Ön mit mond, mert sokkal jobban megbánthatja az illetőt. Akármennyire is le akarja győzni, ügyeljen arra, hogy közben ne veszítse el az emberségét.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma kifejezetten hirtelenharagú lehet. Képes minden apróságon felhúzni magát amellett, hogy meggondolatlanul rászabadíthatja másokra a mérgét, de még olyanokra is, akik nem is tehetnek semmiről. Legyen ezzel óvatos, mert nem mindegyik kapcsolata olyan szilárd, mint hiszi, és kellemetlen meglepetés érheti. Ne így akarja letesztelni, melyik viszonya erős és melyik nem, mert rosszul fog járni.

Nyissa ki füleit és minden más érzékszervét, ugyanis ma jelt kaphat. Ha valamire szeretné tudni a választ, akkor pláne érdemes figyelnie, de ettől függetlenül ez egy olyan nap, amikor jelet kaphat, ami megvilágosítja, rámutat arra, mit tegyen, vagy merre menjen. De ne görcsöljön rá mert akkor hajlamos lehet becsapni saját magát és olyanra is ráfogja, hogy jel, ami valójában nem is az.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



